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    Феррари, Мерседес, Бугатти и другие правильные автомобили для команд Евро-2016


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    Голосов: 0
    14.06.2016 15:30
    «Бомбардир» предлагает заценить, на каких машинах должны передвигаться сборные с чемпионата Европы по футболу. Россия в списке тоже есть.

    Сборная Испании – Seat Leon Cupra 290: скорость и маневренность

    Сборная Германии – Mercedes-AMG GT R: красота, быстрота, убийственная эффективность

    Сборная Франции – Bugatti Chiron: решительность

    Сборная Северной Ирландии – DeLorean DMC-12: традиция

    Сборная Румынии – Dacia Duster: мощь и доступная цена

    Сборная Англии – Jaguar F-Type SVR: устрашение

    Сборная Италии – Ferrari LaFerrari Spider: топ-уровень

    Сборная Чехии – Skoda Kodiaq: сбалансированность, сверхчувствительность

    Сборная Швеции – Koenigsegg One:1: брутальность

    Сборная России – Lada Riva: характер и стойкость

    По материалам Carwow

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Carwow
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 14 июня 2016, 16:44

      Вот интересно было бы посмотреть и на остальных,Украину например)

      0
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      Рейтинг: +41

      wassiok > Legioner-05 14 июня 2016, 16:51

      жопер хочешь увидеть

      0
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      Рейтинг: +57

      Ailend > Legioner-05 14 июня 2016, 17:48

      Запарик че тут думать )) мб Деуу

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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > Legioner-05 14 июня 2016, 19:19

      Там будет укроп или петрушка :)

      0
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      Рейтинг: +71

      PoMka31 14 июня 2016, 16:21

      бредятина...больше нечего сказать

      3
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 14 июня 2016, 16:13

      У моего батька Рено дача

      0
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 14 июня 2016, 15:36

      почему лишь 10 стран сравнили с автомобилями? ставлю плюс за красивую графику.

      3
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      Рейтинг: +9

      Вит001 > Pablo Aimar 14 июня 2016, 16:16

      Потому что у остальных своих марок авто нет)

      0
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > Вит001 14 июня 2016, 19:19

      У хохлов есть жопер :)

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