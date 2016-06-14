Феррари, Мерседес, Бугатти и другие правильные автомобили для команд Евро-2016

«Бомбардир» предлагает заценить, на каких машинах должны передвигаться сборные с чемпионата Европы по футболу. Россия в списке тоже есть.

Сборная Испании – Seat Leon Cupra 290: скорость и маневренность Сборная Германии – Mercedes-AMG GT R: красота, быстрота, убийственная эффективность Сборная Франции – Bugatti Chiron: решительность Сборная Северной Ирландии – DeLorean DMC-12: традиция Сборная Румынии – Dacia Duster: мощь и доступная цена Сборная Англии – Jaguar F-Type SVR: устрашение Сборная Италии – Ferrari LaFerrari Spider: топ-уровень Сборная Чехии – Skoda Kodiaq: сбалансированность, сверхчувствительность Сборная Швеции – Koenigsegg One:1: брутальность Сборная России – Lada Riva: характер и стойкость По материалам Carwow