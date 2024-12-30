Кузьмичев ответил, что выберет Батраков – Европу или «Зенит»

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, ответил на вопрос о предпочтениях футболиста.

– Допустим, в «Локомотив» с одинаковыми предложениями придут «Фиорентина» и «Зенит», но зарплату петербургский клуб даст намного больше.

– Решать в любом случае будет Алексей. Мне почему-то кажется, что он выберет европейский чемпионат. Я бы посоветовал Европу, конечно. Не потому, что «Зенит» какой-то плохой клуб, а Семак мне не нравится как тренер.

Очень много было переходов российских футболистов, которые этим трансфером, к сожалению, как минимум затормозили свою карьеру. Не хочется этого в первую очередь. Можно сейчас заработать большие деньги, но через несколько лет про тебя уже никто не вспомнит, а реанимировать свою карьеру будет не так просто.