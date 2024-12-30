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  • Кузьмичев ответил, что выберет Батраков – Европу или «Зенит»

Кузьмичев ответил, что выберет Батраков – Европу или «Зенит»

30 декабря 2024, 15:39
3

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, ответил на вопрос о предпочтениях футболиста.

– Допустим, в «Локомотив» с одинаковыми предложениями придут «Фиорентина» и «Зенит», но зарплату петербургский клуб даст намного больше.

– Решать в любом случае будет Алексей. Мне почему-то кажется, что он выберет европейский чемпионат. Я бы посоветовал Европу, конечно. Не потому, что «Зенит» какой-то плохой клуб, а Семак мне не нравится как тренер.

Очень много было переходов российских футболистов, которые этим трансфером, к сожалению, как минимум затормозили свою карьеру. Не хочется этого в первую очередь. Можно сейчас заработать большие деньги, но через несколько лет про тебя уже никто не вспомнит, а реанимировать свою карьеру будет не так просто.

  • 19-летний Батраков провел в этом сезоне за «Локомотив» 23 матча, забил 11 голов, отдал 8 передач.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.
  • Срок его контракта с «Локомотивом» истекает 30 июня 2027 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Батраков Алексей
Комментарии (3)
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GREY DM
1735563560
где-то громко хныкнул Ваня Соловьёв...
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...уефан
1735564805
...Европа или Зенит - решит подружка Батракова, которая у него уже будет, на момент, когда нужно принять решение)...
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Иван Петров 1986
1735567500
Да выберет он не мытых. Там играть не нужно, а деньги получать можно.
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