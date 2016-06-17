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  • Шансы Турции выйти из группы тают на глазах. Хорватские болельщики отвлекают команду от футбола, Нецид спасает матч для чехов. Италия выходит из группы. Все голы Евро-2016

Шансы Турции выйти из группы тают на глазах. Хорватские болельщики отвлекают команду от футбола, Нецид спасает матч для чехов. Италия выходит из группы. Все голы Евро-2016

Испания – Турция 3:0

Вот так простенько открывают счет ударом головой после навеса.

А увеличивают преимущество еще попроще. Турки конец тайма провалили.

Мората делает жизнь турок совсем грустной. Ну очень слабо они выглядели на Евро.

Чехия – Хорватия 2:2

Без каких-либо препятствий медленно и спокойно вошел в штрафную. Пробить – дело техники. Где была чешская оборона?

Анте Чачич обещал в случае сегодняшней победы проставиться пивом. Ракитич сделал все, чтобы сегодня как следует отдохнуть.

Опомнились чехи и решили устроить жаркую концовку. А мы только рады. Вот такой гол забивает Шкода головой.

Петардой, выброшенной на поле, кантузило стюарда. На хорватской трибуне драка. Свои месят своих. Нда... Мир сошел с ума.

А вот так Нецид сравнял счет с пенальти. Пива не будет.

Италия – Швеция 1:0

Эдер откликнулся на скидку Дзадзы после эпического аута Кьеллини и рванул делать гол на индивидуальном мастерстве. Италия в плей-офф!

Чемпионат Европы Европа Италия Швеция Чехия Хорватия Испания Турция Ракитич Иван Эдер Нецид Томаш Перишич Иван Шкода Милан
Комментарии (5)
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roman230582
1466176429
Круто, даже непривычно что итальянцы так резво начали
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Strig
1466215472
Футбол стал другим и если раньше зрители - 12-й игрок, то сейчас фанаты это пятая колонна соперника...
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Ильгизар И
1466225450
все хорошо прекрасная маркиза
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pik54
1466225486
Итальянцы молодцы.
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burbon2002
1466253138
u xorvatov xorochaja sbornaia!
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