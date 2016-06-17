Шансы Турции выйти из группы тают на глазах. Хорватские болельщики отвлекают команду от футбола, Нецид спасает матч для чехов. Италия выходит из группы. Все голы Евро-2016

Вот так простенько открывают счет ударом головой после навеса.
А увеличивают преимущество еще попроще. Турки конец тайма провалили.
Мората делает жизнь турок совсем грустной. Ну очень слабо они выглядели на Евро.
Без каких-либо препятствий медленно и спокойно вошел в штрафную. Пробить – дело техники. Где была чешская оборона?
Анте Чачич обещал в случае сегодняшней победы проставиться пивом. Ракитич сделал все, чтобы сегодня как следует отдохнуть.
Опомнились чехи и решили устроить жаркую концовку. А мы только рады. Вот такой гол забивает Шкода головой.
Петардой, выброшенной на поле, кантузило стюарда. На хорватской трибуне драка. Свои месят своих. Нда... Мир сошел с ума.
А вот так Нецид сравнял счет с пенальти. Пива не будет.
Эдер откликнулся на скидку Дзадзы после эпического аута Кьеллини и рванул делать гол на индивидуальном мастерстве. Италия в плей-офф!