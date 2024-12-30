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  • Кузьмичев: «Критика агентом Джикии «Спартака» вызвана болезнью»

Кузьмичев: «Критика агентом Джикии «Спартака» вызвана болезнью»

30 декабря 2024, 17:55
3

Представитель защитника «Химок» Георгия Джикии Владимир Кузьмичев высказался о поведении своего предшественника Вадима Шпинева.

– Нет ощущения, что на историю со «Спартаком» и с любыми другими топ-клубами, от которых не было предложений, повлияла ситуация с Вадимом Шпиневым и его заявлениями про «Спартак»? Может быть, другие команды побоялись связываться с агентом?

– Понятно, что эта ситуация точно не добавила позитивных моментов в новых переговорах. Но что случилось, то случилось. Вадим не совсем корректно высказался по ситуации. Но уже имеем, что имеем. Единственное, я хотел бы встретиться с Олегом Малышевым и извиниться. Все-таки недопустимо, чтобы профессиональный субъект футбола через прессу делал такие высказывания.

Но здесь надо понимать, что нервная система Вадима в тот момент была в напряженном состоянии. Плюс ни для кого не секрет, что Вадим тогда заболел, поэтому все так сложилось. Так что исходим из того, что история точно не добавила вистов, чтобы Георгию остаться в «Спартаке». Тем не менее при встрече с Олегом еще раз извинюсь за этот кейс. Будем надеяться, что по другим ребятам в дальнейшем никаких вопросов не возникнет. Будем подходить профессионально к каждому вопросу.

– Встреча с Малышевым уже запланирована?

– В первую очередь у меня было желание с ним познакомиться. У меня есть знакомые, которые предоставили такую возможность. Мы сначала списались, потом увиделись с Олегом на одной из игр, но, как понимаю, у него пока физически не хватает времени. Надеюсь, сейчас в межсезонье мы увидимся и пообщаемся.

  • Кузьмичев перенял у Шпинева дела и других игроков.
  • Вадим ранее перенес инсульт.
  • Кузьмичев возглавлял академию «Локомотива».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Спартак Джикия Георгий
Комментарии (3)
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andr45
1735573156
Видимо Джикию хотят турнуть и из «Химок)) Вот он уже готов и раком стать, чтобы вернуться в «Спартак» И не надо Кузьмичеву валить всё на своего хама предшественника. Тот действовал по наущению своего интригана и мерзавца ДЖИКИИ) ШПИНЕВ СЭ 06.02.24 «Если Абаскаль останется, никакого нового контракта не будет» ДЖИКИЯ Чемпионат 09.02.2024 «У нас потрясающие отношения с Вадимом. Всё, что было сказано, соответствует действительности.» «Шпинев полностью прав» Фабрика футбола 12.02 24 г. «То время, сколько я себе отвёл играть в футбол важно Следующий контракт, скорее всего, будет определяющим, будет одним из самых весомых в плане суммы.»
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alefreddy
1735651076
хотели продавить не получилось.Сейчас перекрашиваются
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