Кузьмичев: «Критика агентом Джикии «Спартака» вызвана болезнью»

Представитель защитника «Химок» Георгия Джикии Владимир Кузьмичев высказался о поведении своего предшественника Вадима Шпинева.

– Нет ощущения, что на историю со «Спартаком» и с любыми другими топ-клубами, от которых не было предложений, повлияла ситуация с Вадимом Шпиневым и его заявлениями про «Спартак»? Может быть, другие команды побоялись связываться с агентом?

– Понятно, что эта ситуация точно не добавила позитивных моментов в новых переговорах. Но что случилось, то случилось. Вадим не совсем корректно высказался по ситуации. Но уже имеем, что имеем. Единственное, я хотел бы встретиться с Олегом Малышевым и извиниться. Все-таки недопустимо, чтобы профессиональный субъект футбола через прессу делал такие высказывания.

Но здесь надо понимать, что нервная система Вадима в тот момент была в напряженном состоянии. Плюс ни для кого не секрет, что Вадим тогда заболел, поэтому все так сложилось. Так что исходим из того, что история точно не добавила вистов, чтобы Георгию остаться в «Спартаке». Тем не менее при встрече с Олегом еще раз извинюсь за этот кейс. Будем надеяться, что по другим ребятам в дальнейшем никаких вопросов не возникнет. Будем подходить профессионально к каждому вопросу.

– Встреча с Малышевым уже запланирована?

– В первую очередь у меня было желание с ним познакомиться. У меня есть знакомые, которые предоставили такую возможность. Мы сначала списались, потом увиделись с Олегом на одной из игр, но, как понимаю, у него пока физически не хватает времени. Надеюсь, сейчас в межсезонье мы увидимся и пообщаемся.