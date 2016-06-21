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  • Хорватия победила Испанию и отправила ее на Италию в 1/8 финала. Решающие сражения в группах С и D

Хорватия победила Испанию и отправила ее на Италию в 1/8 финала. Решающие сражения в группах С и D

Чехия и Турция сыграли в Лансе, а один из самых ожидаемых матчей третьего тура – Хорватия – Испания – состоялся в Бордо. Хорваты и испанцы уже обеспечили себе место в 1/8 финала и разыграли первое место, а чехи вылетели из турнира, проиграв туркам, у которых еще остаются шансы на выход в 1/8 финала с учетом завтрашних матчей.

Чехия – Турция – 0:2 , Видеогалерея

Онлайн матча Хорватия – Испания – 2:1 , Видеогалерея

Финальное положение в таблице группы D:

1. Хорватия – 7 (разница 5:3)

2. Испания – 5 (5:2)

3. Турция – 3 (2:4)

4. Чехия – 1 (2:5)

Развязочка! 2:1 Хорватия, Перишич! И вот так хорваты отсылают испанцев на матч с Италией в 1/8 финала. Фантастика!

Испанцы получили право на пенальти и не забили его! Удар Рамоса отразил Субашич.

Турция забивает очень важный гол чехам – это тот самый поправлявший прическу перед голом Модрича Туфан попал в ближний угол! Чехи, скорее всего, едут домой, а Турция с таким результатом будет ждать результатов других матчей.

В конце первого тайма хорваты сравняли счет – здорово навесил Перишич, и Калинич расстрелял ворота Де Хеа с близкого расстояния.

Чехи тоже ответили обидчику опасным моментом, Павелка не забил.

Просто с ума сойти – как же так не попал Ракитич? Сначала пробил в перекладину, и мяч отлетел в штангу.

А вот и гол Турции, Йилмаз забил! Турки выскакивают на третье место, но нужно забивать еще, чтобы выйти в плей-офф.

Испанцы забили ранний гол, да какой шикарный, а все потому, что Давид Силва отдал гениальный пас. А забитый мяч – на счету Мораты.

Перишич и Срна сыграют в основе сборной Хорватии, но замен в старте хорватской команды все равно хватает.

Хорваты и испанцы ждут праздника.

В ожидании и чехи с турками.

Украина и Польша встретились в многострадальном Марселе, а Германия протестировала Северную Ирландию в Париже. За немцев, кстати, сегодня поболели словаки, ведь при победе Германии над североирландцами их сборная уже вышла с третьего места группы В.

Онлайн матча Украина – Польша – 0:1 , Видеогалерея

Онлайн матча Северная Ирландия – Германия – 0:1 , Видеогалерея

Итоговая таблица группы С:

1. Германия – 7 (разница 3:0)

2. Польша – 7 (разница 2:0)

3. Северная Ирландия – 3

4. Украина – 0

При равенстве очков: 1) личные встречи; 2) разница забитых и пропущенных мячей; 3) количество забитых мячей; 4) рейтинг «фэйр-плей»; 5) рейтинг УЕФА.

Зинченко был очень близок к первому голу сборной Украины на этом Евро, но снова не судьба. Полный провал украинцев, а немцы и поляки идут дальше.

Гомес смазал свой момент.

Куба Блащиковски вышел сразу после перерыва у поляков вместо Зелиньски и забил гол Украине. Пока поляки и немцы все так же идут вровень, но Германия выше по разнице мячей.

Супермомент в начале второго тайма упустил Зинченко.

После гола немцев очередной момент запорол Мюллер.

1:0 – Германия! Марио Гомес открыл счет на 30-й минуте.

Отличный момент у Мюллера, но гола нет. Только штанга.

Ответ Ярмоленко не менее опасен.

Левандовски упустил супермомент.

Милик едва не забил украинцам уже на первых минутах.

Целое представление перед стадионом.

Веселый микс из болельщиков Украины, Польши и даже «Марселя».

У немцев тоже все хорошо.

А в раздевалке сборной Северной Ирландии царит порядок.

Чемпионат Европы Европа Украина Польша Германия Северная Ирландия Хорватия Испания Турция Чехия Гомес Марио Блащиковски Якуб Йылмаз Бурак Мората Альваро
Комментарии (7)
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slavikil
1466526618
Российская сборная с такой игрой не должна играть.
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mihail1980
1466526830
германия в финале
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mihail1980
1466526870
россия может только пить и гулять-а еще принимать мельдоний.больше ни чего
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mihail1980
1466526899
мутко-П И Д А Р
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kurskih
1466543700
молодцы, хорваты! болел за них! отличный футбол!
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giluxa1963
1466582992
хорватия классный матч сотварила италия- испания
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