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Северная Ирландия - Германия
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Судьи
Главный судья:
Клеман Турпен (Улинс)
Материалы
22 июня 2016
01:28
Гомес: «Сборная Германии отложила голы на 1/8 финала»
1
21 июня 2016
20:54
Евро-2016. Германия минимально обыграла Северную Ирландию
19:53
Видео
Северная Ирландия – Германия. Гол Гомеса
18:10
Германия нацелена на победу в матче с Северной Ирландией и в группе
18:08
Северная Ирландия – Германия. Лев поставил на матч основной состав
3
20 июня 2016
12:07
Мюллер: «Не беспокоюсь по поводу отсутствия голов на Евро-2016»
18 июня 2016
17:36
Нападающий сборной Северной Ирландии: «Я боюсь бога, но не Германию»
1
Северная Ирландия - Германия
21.06.2016, Вторник, 19:00 мск
Париж, стадион
Парк де Пренс
Трансляция:
Матч ТВ
Чемпионат Европы, 3 тур
Северная Ирландия
-
Германия
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Таблица
Комментарии (2)
Северная Ирландия - Германия, Сэйв, МакГоверн
Северная Ирландия - Германия, Сэйв, МакГоверн
Северная Ирландия - Германия, Голевой момент, Мюллер
Северная Ирландия - Германия, Гол, 0-1, Гомес
Северная Ирландия - Германия, Промах, Мюллер
Северная Ирландия - Германия, Промах, Гётце
Северная Ирландия - Германия, Голевой момент, Гомес
Северная Ирландия - Германия, Удар, Озил
Группа C
И
В
Н
П
Мячи
Разница
Очки
1.
Германия
3
2
1
0
3:0
+3
7
2.
Польша
3
2
1
0
2:0
+2
7
3.
Северная Ирландия
3
1
0
2
2:2
0
3
4.
Украина
3
0
0
3
0:5
-5
0
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Рейтинг:
+184
Sergei26
21 июня 2016, 19:22
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Ничья
0
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Рейтинг:
+410
iron_Savior
20 июня 2016, 21:14
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0-2
0
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