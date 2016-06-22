Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Клеман Турпен (Улинс)
Материалы

Северная Ирландия - Германия

21.06.2016, Вторник, 19:00 мск Париж, стадион Парк де Пренс Трансляция: Матч ТВ Чемпионат Европы, 3 тур Северная Ирландия - Германия
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Германия 3 2 1 0 3:0 +3 7
2. Польша 3 2 1 0 2:0 +2 7
3. Северная Ирландия 3 1 0 2 2:2 0 3
4. Украина 3 0 0 3 0:5 -5 0
...
  • ...
    Рейтинг: +184

    Sergei26 21 июня 2016, 19:22

    Ничья

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +410

    iron_Savior 20 июня 2016, 21:14

    0-2

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 