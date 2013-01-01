Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Чихура - турнирная таблица

Сачхере
Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
Севилья
2
АПОЭЛ
3
Карабах
4
Дюделанж
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
14
3
11
15
6
3
1
2
10
8
2
10
6
1
2
3
8
11
-3
5
6
1
1
4
8
18
-10
4
Группа B
1
Мальме
2
Копенгаген
3
Динамо К
4
Лугано
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
8
6
2
11
6
2
3
1
5
4
1
9
6
1
4
1
7
7
0
7
6
0
3
3
2
5
-3
3
Группа C
1
Базель
2
Хетафе
3
Краснодар
4
Трабзонспор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
12
4
8
13
6
4
0
2
8
4
4
12
6
3
0
3
7
11
-4
9
6
0
1
5
3
11
-8
1
Группа D
1
ЛАСК
2
Спортинг
3
ПСВ
4
Русенборг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
11
4
7
13
6
4
0
2
11
7
4
12
6
2
2
2
9
12
-3
8
6
0
1
5
3
11
-8
1
Группа E
1
Селтик
2
ЧФР Клуж
3
Лацио
4
Ренн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
10
6
4
13
6
4
0
2
6
4
2
12
6
2
0
4
6
9
-3
6
6
1
1
4
5
8
-3
4
Группа F
1
Арсенал
2
Айнтрахт
3
Стандард
4
Витория Гимараеш
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
14
7
7
11
6
3
0
3
8
10
-2
9
6
2
2
2
8
10
-2
8
6
1
2
3
7
10
-3
5
Группа G
1
Порту
2
Рейнджерс
3
Янг Бойз
4
Фейеноорд
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
1
2
8
9
-1
10
6
2
3
1
8
6
2
9
6
2
2
2
8
7
1
8
6
1
2
3
7
9
-2
5
Группа H
1
Эспаньол
2
Лудогорец
3
Ференцварош
4
ЦСКА
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
12
4
8
11
6
2
2
2
10
10
0
8
6
1
4
1
5
7
-2
7
6
1
2
3
3
9
-6
5
Группа I
1
Гент
2
Вольфсбург
3
Сент-Этьен
4
Александрия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
11
7
4
12
6
3
2
1
9
7
2
11
6
0
4
2
6
8
-2
4
6
0
3
3
6
10
-4
3
Группа J
1
Истанбул Башакшехир
2
Рома
3
Боруссия М
4
Вольфсберг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
1
2
7
9
-2
10
6
2
3
1
12
6
6
9
6
2
2
2
6
9
-3
8
6
1
2
3
7
8
-1
5
Группа K
1
Брага
2
Вулверхэмптон
3
Слован
4
Бешикташ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
15
9
6
14
6
4
1
1
11
5
6
13
6
1
1
4
10
13
-3
4
6
1
0
5
6
15
-9
3
Группа L
1
Манчестер Юнайтед
2
АЗ Алкмаар
3
Партизан
4
Астана
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
10
2
8
13
6
2
3
1
15
8
7
9
6
2
2
2
10
10
0
8
6
1
0
5
4
19
-15
3
Команда
1
Севилья
2
АПОЭЛ
3
Карабах
4
Дюделанж
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
0
6
9
3
2
0
1
6
5
1
6
3
0
2
1
3
6
-3
2
3
0
0
3
3
11
-8
0
Группа 1
1
Мальме
2
Динамо К
3
Копенгаген
4
Лугано
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
5
2
7
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
2
2
0
4
3
0
2
1
0
1
-1
2
Группа 2
1
Базель
2
Краснодар
3
Хетафе
4
Трабзонспор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
1
8
9
3
2
0
1
5
3
2
6
3
2
0
1
4
1
3
6
3
0
1
2
2
5
-3
1
Группа 3
1
ЛАСК
2
Спортинг
3
ПСВ
4
Русенборг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
1
7
9
3
3
0
0
7
1
6
9
3
1
2
0
4
3
1
5
3
0
0
3
2
8
-6
0
Группа 4
1
Селтик
2
ЧФР Клуж
3
Лацио
4
Ренн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
2
5
9
3
3
0
0
5
1
4
9
3
2
0
1
4
3
1
6
3
1
1
1
3
2
1
4
Группа 5
1
Стандард
2
Арсенал
3
Айнтрахт
4
Витория Гимараеш
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
3
3
7
3
2
0
1
8
4
4
6
3
1
0
2
4
7
-3
3
3
0
2
1
2
3
-1
2
Группа 6
1
Порту
2
Рейнджерс
3
Янг Бойз
4
Фейеноорд
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
4
2
7
3
2
1
0
4
1
3
7
3
2
0
1
5
3
2
6
3
1
2
0
5
3
2
5
Группа 7
1
Лудогорец
2
Эспаньол
3
Ференцварош
4
ЦСКА
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
6
3
3
4
3
1
1
1
7
2
5
4
3
0
2
1
2
5
-3
2
3
0
1
2
1
4
-3
1
Группа 8
1
Гент
2
Вольфсбург
3
Сент-Этьен
4
Александрия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
5
2
7
3
2
0
1
5
4
1
6
3
0
3
0
2
2
0
3
3
0
2
1
3
4
-1
2
Группа 9
1
Рома
2
Истанбул Башакшехир
3
Боруссия М
4
Вольфсберг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
7
3
4
5
3
1
1
1
2
4
-2
4
3
1
0
2
3
7
-4
3
3
0
1
2
1
5
-4
1
Группа 10
1
Вулверхэмптон
2
Брага
3
Бешикташ
4
Слован
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
1
4
6
3
1
2
0
8
6
2
5
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
1
0
2
7
8
-1
3
Группа 11
1
Манчестер Юнайтед
2
АЗ Алкмаар
3
Партизан
4
Астана
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
0
8
9
3
1
2
0
8
2
6
5
3
1
1
1
6
4
2
4
3
1
0
2
3
8
-5
3
Команда
1
Севилья
2
АПОЭЛ
3
Дюделанж
4
Карабах
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
8
3
5
6
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
1
1
5
7
-2
4
3
1
0
2
5
5
0
3
Группа 1
1
Копенгаген
2
Мальме
3
Динамо К
4
Лугано
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
1
1
0
4
3
0
2
1
4
5
-1
2
3
0
1
2
2
4
-2
1
Группа 2
1
Хетафе
2
Базель
3
Краснодар
4
Трабзонспор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
3
1
6
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
2
8
-6
3
3
0
0
3
1
6
-5
0
Группа 3
1
ЛАСК
2
ПСВ
3
Спортинг
4
Русенборг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
5
9
-4
3
3
1
0
2
4
6
-2
3
3
0
1
2
1
3
-2
1
Группа 4
1
Селтик
2
ЧФР Клуж
3
Лацио
4
Ренн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
0
2
1
3
-2
3
3
0
0
3
2
6
-4
0
3
0
0
3
2
6
-4
0
Группа 5
1
Айнтрахт
2
Арсенал
3
Витория Гимараеш
4
Стандард
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
3
1
6
3
1
2
0
6
3
3
5
3
1
0
2
5
7
-2
3
3
0
1
2
2
7
-5
1
Группа 6
1
Порту
2
Рейнджерс
3
Янг Бойз
4
Фейеноорд
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
0
2
2
5
-3
3
3
0
2
1
4
5
-1
2
3
0
2
1
3
4
-1
2
3
0
0
3
2
6
-4
0
Группа 7
1
Эспаньол
2
Ференцварош
3
Лудогорец
4
ЦСКА
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
2
3
7
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
4
7
-3
4
3
1
1
1
2
5
-3
4
Группа 8
1
Вольфсбург
2
Гент
3
Александрия
4
Сент-Этьен
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
2
0
4
2
2
5
3
0
1
2
3
6
-3
1
3
0
1
2
4
6
-2
1
Группа 9
1
Истанбул Башакшехир
2
Боруссия М
3
Вольфсберг
4
Рома
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
5
0
6
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
6
3
3
4
3
1
1
1
5
3
2
4
Группа 10
1
Брага
2
Вулверхэмптон
3
Слован
4
Бешикташ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
3
4
9
3
2
1
0
6
4
2
7
3
0
1
2
3
5
-2
1
3
0
0
3
3
11
-8
0
Группа 11
1
АЗ Алкмаар
2
Манчестер Юнайтед
3
Партизан
4
Астана
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
7
6
1
4
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
1
1
4
6
-2
4
3
0
0
3
1
11
-10
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
ФотоКордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
3
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+