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14.02.2017 00:33Она не является подругой футболиста и не работает на спортивном телевидении. Возможно, только пока. Блог «Девушка дня» знакомит пользователей «Бомбардира» с очаровательной болельщицей «Боруссии» Дортмунд.
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12.02.2017 01:49«Халл» в гостевом матче проиграл «Арсеналу», но достойно завершил серию игр с топ-командами, добыв ничью на «Олд Траффорд» и обыграв «Ливерпуль». Блог «Бескрайний нападающий» рассказывает о человеке, который сделал «Халл» по-настоящему интересным.