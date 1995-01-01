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    Мбаппе показал Терзичу, что игроку «Боруссии» нужна замена: тренер остроумно ответил

    22 сентября, 11:41
    Предложил французу занять его место.

    В матче Лиги чемпионов между «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии» случился забавный эпизод.

    Во время оказания медицинской помощи одному их футболистов немецкого клуба форвард парижан Килиан Мбаппе показал тренеру гостей Эдину Терзичу, что нужна замена.

    Тренер остроумно ответил футболисту, предложив ему возглавить «Боруссию».

    Мбаппе: «Вам нужно заменить игрока».

    Терзич: «Тренируй вместо меня, если хочешь».

    Нападающий расплылся в улыбке, услышав предложение Терзича.

    • «ПСЖ» победил «Боруссию» со счетом 2:0.
    • Мбаппе отличился с пенальти.
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