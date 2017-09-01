Бундеслига в сборных

Рассказываем, кто из футболистов в период паузы в чемпионате страны вызван в ряды своих национальных сборных.

Айнтрахт (Франкфурт) Талеб Тавата (Израиль) Израиль – Македония | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09

Италия – Израиль | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09 Лукаш Градецки (Финляндия) Финляндия – Исландия | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 02.09

Косово – Финляндия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09 Ренат Дадашов (Азербайджан) Норвегия – Азербайджан | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09

Азербайджан – Сан-Марино | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 04.09 Андерсон Ордоньес (Эквадор) Бразилия – Эквадор | ЧМ: Квалификация | 03:45 | 01.09

Эквадор – Перу | ЧМ: Квалификация | 00:00 | 06.09 Макото Хасебе (Япония) Япония – Австралия | ЧМ: Квалификация | 13:35 | 31.08

Саудовская Аравия – Япония | ЧМ: Квалификация | 20:30 | 05.09 Мият Гачинович (Сербия) Сербия – Молдова | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 02.09

Ирландия – Сербия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09 Желсон Фернандеш (Швейцария) Швейцария – Андорра | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08

Латвия – Швейцария | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09 Бранимир Хргота, (Швеция) Изначально числился в расширенном списке сборной Болгария – Швеция | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08

Беларусь – Швеция | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 03.09 Аймен Баркок (Германия U-21) Германия U-21 – Венгрия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09

Германия U-21 – Косово U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09 Лука Йович (Сербия U-21) Сербия U-21 – Гибралтар U-21 | ЧЕ: Квалификация | 19:00 | 01.09 Марко Фабиан и Карлос Сальседо, пропускают матчи за сборную Мексики по причине травм. Аугсбург (Аугсбург) Мартин Хинтереггер, Михаэль Грегорич, Кевин Дансо (все – Австрия) Уэльс – Австрия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09

Австрия – Грузия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09 Альфред Финнбогасон (Исландия) Финляндия – Исландия | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 02.09

Исландия – Украина | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09 Костас Стафилидис (Греция) Греция – Эстония | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08

Греция – Бельгия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09 Марвин Хитц (Швейцария) Швейцария – Андорра | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08

Латвия – Швейцария | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09 Ку Чжа Чхоль (Южная Корея) Южная Корея – Иран | ЧМ: Квалификация | 15:00 | 31.08

Узбекистан – Южная Корея | ЧМ: Квалификация | 18:00 | 05.09 Серхио Кордоба (Венесуэла) Венесуэла – Колумбия | ЧМ: Квалификация | 00:00 | 01.09

Аргентина – Венесуэла | ЧМ: Квалификация | 02:30 | 06.09 Бавария (Мюнхен) Матс Хуммельс, Томас Мюллер, Джошуа Киммих, Никлас Зюле, Себастьян Руди (все – Германия) Чехия – Германия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09

Германия – Норвегия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09 Корентен Толиссо, Кингсли Коман (оба – Франция) Франция – Голландия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08

Франция – Люксембург | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09 Арьен Роббен (Голландия) Франция – Голландия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08

Голландия – Болгария | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 03.09 Давид Алаба (Австрия) Уэльс – Австрия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09

Австрия – Грузия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09 Роберт Левандовский (Польша) Дания – Польша | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09

Польша – Казахстан | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09 Тьяго Алькантара (Испания) Испания – Италия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09

Лихтенштейн – Испания | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09 Артуро Видаль (Чили) Чили – Парагвай | ЧМ: Квалификация | 00:30 | 01.09

Боливия – Чили | ЧМ: Квалификация | 23:00 | 05.09 Хамес Родригес (Колумбия) Вызван в сборную, но участие в матчах под вопросом Венесуэла – Колумбия | ЧМ: Квалификация | 00:00 | 01.09

Колумбия – Бразилия | ЧМ: Квалификация | 23:30 | 05.09 Ренату Саншеш (Португалия U-21) Португалия U-21 – Уэльс U-21 | ЧМ: Квалификация | 21:15 | 05.09 Байер (Леверкузен) Юлиан Брандт, Бенджамин Хенрихс, Бернд Лено (все – Германия) Чехия – Германия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09

Германия – Норвегия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09 Джонатан Та (Германия U-21) Германия U-21 – Венгрия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09

Германия U-21 – Косово U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09 Атакан Аккайнак, Кай Хаверц, Сэм Шрек (все – Германия U-19) Швейцария U-19 – Германия U-19 | Товарищеский матч | 19:30 | 31.08

Англия U-19 – Германия U-19 | Товарищеский матч | 21:45 | 05.09 Юлиан Баумгартлингер, Александар Драгович (оба – Австрия) Уэльс – Австрия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09

Австрия – Грузия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09 Адмир Мехмеди (Швейацрия) Швейцария – Андорра | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08

Латвия – Швейцария | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09 Кевин Кампль (Словения) Словакия – Словения | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09

Словения – Литва | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09 Йоэль Похьянпало (Финляндия) Финляндия – Исландия | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 02.09

Косово – Финляндия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09 Чарлес Арангис (Чили) Чили – Парагвай | ЧМ: Квалификация | 00:30 | 01.09

Боливия – Чили | ЧМ: Квалификация | 23:00 | 05.09 Боруссия (Дортмунд) Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон) Габон – Кот-д'Ивуар | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 02.09

Кот-д'Ивуар – Габон | ЧМ: Квалификация | 20:30 | 05.09 Марк Бартра (Испания) Испания – Италия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09

Лихтенштейн – Испания | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09 Роман Бюрки (Швейцария) Швейцария – Андорра | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08

Латвия – Швейцария | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09 Махмуд Дауд (Германия U-21) Германия U-21 – Венгрия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09

Германия U-21 – Косово U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09 Александер Исак (Швеция U-21) Швеция U-21 – Кипр U-21 | ЧЕ: Квалификация | 19:45 | 05.09 Синдзи Кагава (Япония) Япония – Австралия | ЧМ: Квалификация | 13:35 | 31.08

Саудовская Аравия – Япония | ЧМ: Квалификация | 20:30 | 05.09 Якоб Бруун Ларсен (Дания U-21) Фарерские острова U-21 – Дания U-21 | ЧЕ: Квалификация | 18:00 | 01.09

Дания U-21 – Литва U-21 | ЧЕ: Квалификация | 19:00 | 05.09 Эмре Мор, Нури Шахин, Омер Топрак (все – Турция) Украина – Турция | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09

Турция – Хорватия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09 Кристиан Пулишич (США) США – Коста-Рика | ЧМ: Квалификация | 01:55 | 02.09

Гондурас – США | ЧМ: Квалификация | 00:30 | 06.09 Лукаш Пищек (Польша) Дания – Польша | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09

Польша – Казахстан | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09 Феликс Пасслак (Германия U-20) Гройтер – Германия U-20 | Товарищеский матч | 19:30 | 31.08

Чехия U-20 – Германия U-20 | Товарищеский матч | 19:00 | 04.09 Сократис Папастатопулос (Греция) Греция – Эстония | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08

Греция – Бельгия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09 Боруссия (Менхенгладбах) Ларс Штиндль, Маттиас Гинтер (оба – Германия) Чехия – Германия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09

Германия – Норвегия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09 Янн Зоммер, Нико Эльведи, Денис Закария (все – Швейцария) Швейцария – Андорра | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08

Латвия – Швейцария | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09 Янник Вестергор (Дания) Дания – Польша | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09

Армения – Дания | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09 Торган Азар (Бельгия) Бельгия – Гибралтар | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08

Греция – Бельгия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09 Фабиан Джонсон (США) США – Коста-Рика | ЧМ: Квалификация | 01:55 | 02.09

Гондурас – США | ЧМ: Квалификация | 00:30 | 06.09 Ласло Бенеш (Словакия U-21) Эстония U-21 – Словакия U-21 | ЧЕ: Квалификация | 17:45 | 01.09

Словакия U-21 – Северная Ирландия U-21 | ЧЕ: Квалификация | 21:30 | 05.09 Рис Оксфорд (Англия U-20) Англия U-20 – Голландия U-20 | Товарищеский матч | 21:00 | 31.08

Швейцария U-20 – Англия U-20 | Товарищеский матч | 19:00 | 04.09 Вердер (Бремен) Людвиг Аугустинссон (Швеция) Болгария – Швеция | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08

Беларусь – Швеция | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 03.09 Томас Дилейни (Дания) Дания – Польша | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09

Армения – Дания | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09 Улиссес Гарсия (Швейцария U-21) Швейцария U-21 – Уэльс U-21 | ЧЕ: Квалификация | 21:00 | 01.09

Румыния U-21 – Швейцария U-21 | Товарищеский матч | 21:00 | 05.09 Флориан Кайнц (Австрия) Уэльс – Австрия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09

Австрия – Грузия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09 Иржи Павленка, Теодор Гебре Селассие (оба – Чехия) Чехия – Германия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09

Северная Ирландия – Чехия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09 Йоханнес Эггештайн, Максимилиан Эггештайн (оба – Германия U-21) Германия U-21 – Венгрия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09

Германия U-21 – Косово U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09 Вольфсбург (Вольфсбург) Марио Гомес (Германия) Чехия – Германия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09

Германия – Норвегия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09 Якуб Блащиковский (Польша) Дания – Польша | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09

Польша – Казахстан | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09 Кун Кастельс (Бельгия) Бельгия – Гибралтар | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08

Греция – Бельгия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09 Юнус Малли (Турция) Украина – Турция | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09

Турция – Хорватия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09 Марсель Тиссеран (ДР Конго) Тунис – ДК Конго | ЧМ: Квалификация | 23:00 | 01.09

ДР Конго – Тунис | ЧМ: Квалификация | 20:30 | 05.09 Ландри Нани Димата (Бельгия U-21) Бельгия U-21 – Турция U-21 | ЧЕ: Квалификация | 21:00 | 05.09 Доминик Франке (Германия U-20) Гройтер – Германия U-20 | Товарищеский матч | 19:30 | 31.08

Чехия U-20 – Германия U-20 | Товарищеский матч | 19:00 | 04.09 Кайлен Хайндс (Англия U-20) Англия U-20 – Голландия U-20 | Товарищеский матч | 21:00 | 31.08

Швейцария U-20 – Англия U-20 | Товарищеский матч | 19:00 | 04.09 Джанлука Иттер, Давид-Жером Иттер, Яри Отто (Германия U-19) Швейцария U-19 – Германия U-19 | Товарищеский матч | 19:30 | 31.08

Англия U-19 – Германия U-19 | Товарищеский матч | 21:45 | 05.09 Гамбург (Гамбург) Бобби Вуд (США) США – Коста-Рика | ЧМ: Квалификация | 01:55 | 02.09

Гондурас – США | ЧМ: Квалификация | 00:30 | 06.09 Готоку Сакаи (Япония) Япония – Австралия | ЧМ: Квалификация | 13:35 | 31.08

Саудовская Аравия – Япония | ЧМ: Квалификация | 20:30 | 05.09 Альбин Экдаль (Швеция) Болгария – Швеция | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08

Беларусь – Швеция | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 03.09 Кириакос Пападопулос (Греция) Греция – Эстония | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08

Греция – Бельгия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09 Мергим Маврай (Албания) Албания – Лихтенштейн | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 02.09

Македония – Албания | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09 Филип Костич (Сербия) Сербия – Молдова | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 02.09

Ирландия – Сербия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09 Рик Ван Дронгелен (Голландия U-21) Голландия U-21 – Англия U-21 | ЧЕ: Квалификация | 19:00 | 01.09

Шотландия U-21 – Голландия U-21 | ЧЕ: Квалификация | 19:00 | 01.09 Лука Вальдшмидт (Германия U-21) Германия U-21 – Венгрия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09

Германия U-21 – Косово U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09 Йонас Бехоунек (Германия U-20) Гройтер – Германия U-20 | Товарищеский матч | 19:30 | 31.08

Чехия U-20 – Германия U-20 | Товарищеский матч | 19:00 | 04.09 Ганновер 96 (Ганновер) Мартин Харник (Австрия) Уэльс – Австрия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09

Австрия – Грузия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09 Салиф Сане (Сенегал) Сенегал – Буркина Фасо | ЧМ: Квалификация | 23:00 | 02.09

Буркина Фасо – Сенегал | ЧМ: Квалификация | 21:00 | 05.09 Вальдемар Антон (Германия U-21) Германия U-21 – Венгрия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09

Германия U-21 – Косово U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09 Ивер Фоссум (Норвегия U-21) Косово U-21 – Норвегия U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 01.09

Норвегия U-21 – Израиль U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09 Герта (Берлин) Генки Харагути (Япония) Япония – Австралия | ЧМ: Квалификация | 13:35 | 31.08

Саудовская Аравия – Япония | ЧМ: Квалификация | 20:30 | 05.09 Мэттью Леки (Австралия) Япония – Австралия | ЧМ: Квалификация | 13:35 | 31.08

Австралия – Таиланд | ЧМ: Квалификация | 21:00 | 05.09 Карим Рекик (Голландия) Франция – Голландия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08

Голландия – Болгария | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 03.09 Ведад Ибишевич (Босния и Герцеговина) Кипр – Босния и Герцеговина | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08

Гибралтар – Босния и Герцеговина | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09 Джордан Торунарига (Германия U-20) Гройтер – Германия U-20 | Товарищеский матч | 19:30 | 31.08

Чехия U-20 – Германия U-20 | Товарищеский матч | 19:00 | 04.09 Флориан Баак, Арне Майер, Палко Дардаи Швейцария U-19 – Германия U-19 | Товарищеский матч | 19:30 | 31.08

Англия U-19 – Германия U-19 | Товарищеский матч | 21:45 | 05.09 Петер Пекарик, Ондрей Дуда (оба – Словакия) Словакия – Словения | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09

Англия – Словакия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09 Владимир Дарида (Чехия) Чехия – Германия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09

Северная Ирландия – Чехия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09 Руне Ярстейн (Норвегия) Норвегия – Азербайджан | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09

Германия – Норвегия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09 Саломон Калу (Кот-д'Ивуар) Габон – Кот-д'Ивуар | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 02.09

Кот-д'Ивуар – Габон | ЧМ: Квалификация | 20:30 | 05.09 Кельн (Кельн) Йонас Гектор (Германия) Чехия – Германия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09

Германия – Норвегия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09 Лукас Клюнтер, Яннес Хорн (Германия U-21) Германия U-21 – Венгрия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09

Германия U-21 – Косово U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09 Юя Осако (Япония) Япония – Австралия | ЧМ: Квалификация | 13:35 | 31.08

Саудовская Аравия – Япония | ЧМ: Квалификация | 20:30 | 05.09 Константин Рауш (Россия) Россия – Динамо | Товарищеский матч | 19:00 | 03.05 Хорхе Мере (Испания U-21) Эстония U-21 – Испания U-21 | ЧЕ: Квалификация | 05.09 Жоау Кейруш (Португалия U-20) Португалия U-20 – Чехия U-20 | ЧЕ: Квалификация | 31.08

Голландия U-20 – Португалия U-20 | ЧЕ: Квалификация | 04.09 Салих Озджан (Германия U-20) Гройтер – Германия U-20 | Товарищеский матч | 19:30 | 31.08

Чехия U-20 – Германия U-20 | Товарищеский матч | 19:00 | 04.09 РБ Лейпциг (Лейпциг) Тимо Вернер (Германия) Чехия – Германия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09

Германия – Норвегия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09 Лукас Клостерманн (Германия U-21) Германия U-21 – Венгрия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09

Германия U-21 – Косово U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09 Марсель Забитцер, Штефан Ильзанкер, Конрад Лаймер (все – Австрия) Уэльс – Австрия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09

Австрия – Грузия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09 Наби Кейта (Гвинея) Гвинея – Ливия | ЧМ: Квалификация | 20:00 | 31.08

Ливия – Гвинея | ЧМ: Квалификация | 22:00 | 04.09 Эмиль Форсберг (Швеция) Болгария – Швеция | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08

Беларусь – Швеция | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 03.09 Петер Гулачи (Венгрия) Венгрия – Латвия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08

Венгрия – Португалия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09 Брума (Португалия) Португалия – Фарерские острова | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08

Венгрия – Португалия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09 Филипп Кен (Швейцария U-20) Польша U-20 – Швейцария U-20 | Товарищеский матч | 18:00 | 31.08

Швейцария U-20 – Англия U-20 | Товарищеский матч | 19:00 | 04.09 Жан-Кевин Огюстен (Франция U-21) Франция U-21 – Чили U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09

Франция U-21 – Казахстан U-21 | ЧЕ: Квалификация | 19:30 | 05.09 Фрайбург (Фрайбург) Амир Абраши (Албания) Албания – Лихтенштейн | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 02.09

Македония – Албания | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09 Чаглар Сёюнджю (Турция) Украина – Турция | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09

Турция – Хорватия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09 Бартош Капустка (Польша U-21) Грузия U-21 – Польша U-21 | ЧЕ: Квалификация | 19:00 | 01.09 Паскаль Штенцель (Германия U-21) Германия U-21 – Венгрия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09

Германия U-21 – Косово U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09 Филипп Лайнхарт (Австрия U-21) Австрия U-21 – Финляндия U-21 | Товарищеский матч | 21:2 0 | 01.09

Австрия U-21 – Хорватия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 04.09 Шальке 04 (Гельзенкирхен) Леон Горцка (Германия) Чехия – Германия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09

Германия – Норвегия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09 Гвидо Бургшталлер (Австрия) Уэльс – Австрия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09

Австрия – Грузия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09 Матия Настасич (Сербия) Сербия – Молдова | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 02.09

Ирландия – Сербия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09 Евгений Коноплянка (Украина) Украина – Турция | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09

Исландия – Украина | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09 Донис Авдияй (Косово) Хорватия – Косово | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09

Косово – Финляндия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09 Набиль Бенталеб (Алжир) Замбия – Алжир | ЧМ: Квалификация | 16:00 | 02.09

Алжир – Замбия | ЧМ: Квалификация | 22:30 | 05.09 Тило Керер, Александер Нюбель (оба – Германия U-21) Германия U-21 – Венгрия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09

Германия U-21 – Косово U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09 Амин Арит (Франция U-21) Франция U-21 – Чили U-20 | Товарищеский матч | 19:30 | 01.09

Франция U-21 – Казахстан U-21 | ЧЕ: Квалификация | 19:30 | 05.09 Хоффенхайм (Зинсхайм) Серж Гнабри (Германия) Чехия – Германия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09

Германия – Норвегия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09 Андрей Крамарич (Хорватия) Хорватия – Косово | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09

Турция – Хорватия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09 Эрмин Бичакчич (Босния и Герцеговина) Кипр – Босния и Герцеговина | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08

Гибралтар – Босния и Герцеговина | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09 Ховард Нордтвейт (Норвегия) Норвегия – Азербайджан | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09

Германия – Норвегия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09 Адам Салаи (Венгрия) Венгрия – Латвия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08

Венгрия – Португалия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09 Флориан Гриллич (Австрия) Уэльс – Австрия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09

Австрия – Грузия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09 Павел Кадержабек (Чехия) Чехия – Германия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09

Северная Ирландия – Чехия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09 Стивен Цубер (Швейцария) Швейцария – Андорра | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08

Латвия – Швейцария | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09 Надим Амири (Германия U-21) Германия U-21 – Венгрия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09

Германия U-21 – Косово U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09 Грегор Кобель (Швейцария U-21) Швейцария U-21 – Уэльс U-21 | ЧЕ: Квалификация | 21:20 |01.09

Румыния U-21 – Швейцария U-21 | ЧЕ: Квалификация | 19:00 | 04.09 Штутгарт (Штутгарт) Такума Асано (Япония) Япония – Австралия | ЧМ: Квалификация | 13:35 | 31.08

Саудовская Аравия – Япония | ЧМ: Квалификация | 20:30 | 05.09 Марцин Каминьский (Польша) Дания – Польша | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09

Польша – Казахстан | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09 Эбенезер Офори (Гана) Гана – Конго | ЧМ: Квалификация | 18:30 | 01.09

Конго – Гана | ЧМ: Квалификация | 17:30| 05.09 Шадрак Аколо (ДР Конго) Тунис – ДК Конго | ЧМ: Квалификация | 23:00 | 01.09

ДР Конго – Тунис | ЧМ: Квалификация | 20:30 | 05.09 Анастасиос Донис (Греция) Греция – Эстония | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08

Греция – Бельгия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09 Тимо Баумгартль (Германия U-21) Германия U-21 – Венгрия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09

Германия U-21 – Косово U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09 Бенжамен Павар (Франция U-21) Франция U-21 – Чили U-20 | Товарищеский матч | 19:30 | 01.09

Франция U-21 – Казахстан U-21 | ЧЕ: Квалификация | 19:30 | 05.09 * Майнц на своем официальном сайте не предоставил список футболистов, вызванных в сборные своих национальных стран. Предположительно, в сборные отправятся Йсинори Муто (Япония), Жан-Филипп Гбамин (Кот-д’Ивуар), Виктор Фишер (Дания), Александру Максим (Румыния).

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