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    Der Fußball Все блоги -

    Бундеслига в сборных

    1 сентября 2017
    Рассказываем, кто из футболистов в период паузы в чемпионате страны вызван в ряды своих национальных сборных.

    Айнтрахт (Франкфурт)

    Талеб Тавата (Израиль)

    • Израиль – Македония | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09
    • Италия – Израиль | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09

    Лукаш Градецки (Финляндия)

    • Финляндия – Исландия | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 02.09
    • Косово – Финляндия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09

    Ренат Дадашов (Азербайджан)

    • Норвегия – Азербайджан | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
    • Азербайджан – Сан-Марино | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 04.09

    Андерсон Ордоньес (Эквадор)

    • Бразилия – Эквадор | ЧМ: Квалификация | 03:45 | 01.09
    • Эквадор – Перу | ЧМ: Квалификация | 00:00 | 06.09

    Макото Хасебе (Япония)

    • Япония – Австралия | ЧМ: Квалификация | 13:35 | 31.08
    • Саудовская Аравия – Япония | ЧМ: Квалификация | 20:30 | 05.09

    Мият Гачинович (Сербия)

    • Сербия – Молдова | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 02.09
    • Ирландия – Сербия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09

    Желсон Фернандеш (Швейцария)

    • Швейцария – Андорра | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
    • Латвия – Швейцария | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09

    Бранимир Хргота, (Швеция) Изначально числился в расширенном списке сборной

    • Болгария – Швеция | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
    • Беларусь – Швеция | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 03.09

    Аймен Баркок (Германия U-21)

    • Германия U-21 – Венгрия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09
    • Германия U-21 – Косово U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09

    Лука Йович (Сербия U-21)

    • Сербия U-21 – Гибралтар U-21 | ЧЕ: Квалификация | 19:00 | 01.09

    Марко Фабиан и Карлос Сальседо, пропускают матчи за сборную Мексики по причине травм.

    Аугсбург (Аугсбург)

    Мартин Хинтереггер, Михаэль Грегорич, Кевин Дансо (все – Австрия)

    • Уэльс – Австрия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09
    • Австрия – Грузия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09

    Альфред Финнбогасон (Исландия)

    • Финляндия – Исландия | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 02.09
    • Исландия – Украина | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09

    Костас Стафилидис (Греция)

    • Греция – Эстония | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
    • Греция – Бельгия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09

    Марвин Хитц (Швейцария)

    • Швейцария – Андорра | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
    • Латвия – Швейцария | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09

    Ку Чжа Чхоль (Южная Корея)

    • Южная Корея – Иран | ЧМ: Квалификация | 15:00 | 31.08
    • Узбекистан – Южная Корея | ЧМ: Квалификация | 18:00 | 05.09

    Серхио Кордоба (Венесуэла)

    • Венесуэла – Колумбия | ЧМ: Квалификация | 00:00 | 01.09
    • Аргентина – Венесуэла | ЧМ: Квалификация | 02:30 | 06.09

    Бавария (Мюнхен)

    Матс Хуммельс, Томас Мюллер, Джошуа Киммих, Никлас Зюле, Себастьян Руди (все – Германия)

    • Чехия – Германия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
    • Германия – Норвегия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09

    Корентен Толиссо, Кингсли Коман (оба – Франция)

    • Франция – Голландия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
    • Франция – Люксембург | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09

    Арьен Роббен (Голландия)

    • Франция – Голландия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
    • Голландия – Болгария | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 03.09

    Давид Алаба (Австрия)

    • Уэльс – Австрия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09
    • Австрия – Грузия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09

    Роберт Левандовский (Польша)

    • Дания – Польша | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
    • Польша – Казахстан | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09

    Тьяго Алькантара (Испания)

    • Испания – Италия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09
    • Лихтенштейн – Испания | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09

    Артуро Видаль (Чили)

    • Чили – Парагвай | ЧМ: Квалификация | 00:30 | 01.09
    • Боливия – Чили | ЧМ: Квалификация | 23:00 | 05.09

    Хамес Родригес (Колумбия) Вызван в сборную, но участие в матчах под вопросом

    • Венесуэла – Колумбия | ЧМ: Квалификация | 00:00 | 01.09
    • Колумбия – Бразилия | ЧМ: Квалификация | 23:30 | 05.09

    Ренату Саншеш (Португалия U-21)

    • Португалия U-21 – Уэльс U-21 | ЧМ: Квалификация | 21:15 | 05.09

    Байер (Леверкузен)

    Юлиан Брандт, Бенджамин Хенрихс, Бернд Лено (все – Германия)

    • Чехия – Германия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
    • Германия – Норвегия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09

    Джонатан Та (Германия U-21)

    • Германия U-21 – Венгрия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09
    • Германия U-21 – Косово U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09

    Атакан Аккайнак, Кай Хаверц, Сэм Шрек (все – Германия U-19)

    • Швейцария U-19 – Германия U-19 | Товарищеский матч | 19:30 | 31.08
    • Англия U-19 – Германия U-19 | Товарищеский матч | 21:45 | 05.09

    Юлиан Баумгартлингер, Александар Драгович (оба – Австрия)

    • Уэльс – Австрия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09
    • Австрия – Грузия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09

    Адмир Мехмеди (Швейацрия)

    • Швейцария – Андорра | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
    • Латвия – Швейцария | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09

    Кевин Кампль (Словения)

    • Словакия – Словения | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
    • Словения – Литва | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09

    Йоэль Похьянпало (Финляндия)

    • Финляндия – Исландия | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 02.09
    • Косово – Финляндия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09

    Чарлес Арангис (Чили)

    • Чили – Парагвай | ЧМ: Квалификация | 00:30 | 01.09
    • Боливия – Чили | ЧМ: Квалификация | 23:00 | 05.09

    Боруссия (Дортмунд)

    Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон)

    • Габон – Кот-д'Ивуар | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 02.09
    • Кот-д'Ивуар – Габон | ЧМ: Квалификация | 20:30 | 05.09

    Марк Бартра (Испания)

    • Испания – Италия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09
    • Лихтенштейн – Испания | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09

    Роман Бюрки (Швейцария)

    • Швейцария – Андорра | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
    • Латвия – Швейцария | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09

    Махмуд Дауд (Германия U-21)

    • Германия U-21 – Венгрия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09
    • Германия U-21 – Косово U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09

    Александер Исак (Швеция U-21)

    • Швеция U-21 – Кипр U-21 | ЧЕ: Квалификация | 19:45 | 05.09

    Синдзи Кагава (Япония)

    • Япония – Австралия | ЧМ: Квалификация | 13:35 | 31.08
    • Саудовская Аравия – Япония | ЧМ: Квалификация | 20:30 | 05.09

    Якоб Бруун Ларсен (Дания U-21)

    • Фарерские острова U-21 – Дания U-21 | ЧЕ: Квалификация | 18:00 | 01.09
    • Дания U-21 – Литва U-21 | ЧЕ: Квалификация | 19:00 | 05.09

    Эмре Мор, Нури Шахин, Омер Топрак (все – Турция)

    • Украина – Турция | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09
    • Турция – Хорватия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09

    Кристиан Пулишич (США)

    • США – Коста-Рика | ЧМ: Квалификация | 01:55 | 02.09
    • Гондурас – США | ЧМ: Квалификация | 00:30 | 06.09

    Лукаш Пищек (Польша)

    • Дания – Польша | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
    • Польша – Казахстан | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09

    Феликс Пасслак (Германия U-20)

    • Гройтер – Германия U-20 | Товарищеский матч | 19:30 | 31.08
    • Чехия U-20 – Германия U-20 | Товарищеский матч | 19:00 | 04.09

    Сократис Папастатопулос (Греция)

    • Греция – Эстония | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
    • Греция – Бельгия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09

    Боруссия (Менхенгладбах)

    Ларс Штиндль, Маттиас Гинтер (оба – Германия)

    • Чехия – Германия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
    • Германия – Норвегия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09

    Янн Зоммер, Нико Эльведи, Денис Закария (все – Швейцария)

    • Швейцария – Андорра | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
    • Латвия – Швейцария | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09

    Янник Вестергор (Дания)

    • Дания – Польша | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
    • Армения – Дания | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09

    Торган Азар (Бельгия)

    • Бельгия – Гибралтар | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
    • Греция – Бельгия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09

    Фабиан Джонсон (США)

    • США – Коста-Рика | ЧМ: Квалификация | 01:55 | 02.09
    • Гондурас – США | ЧМ: Квалификация | 00:30 | 06.09

    Ласло Бенеш (Словакия U-21)

    • Эстония U-21 – Словакия U-21 | ЧЕ: Квалификация | 17:45 | 01.09
    • Словакия U-21 – Северная Ирландия U-21 | ЧЕ: Квалификация | 21:30 | 05.09

    Рис Оксфорд (Англия U-20)

    • Англия U-20 – Голландия U-20 | Товарищеский матч | 21:00 | 31.08
    • Швейцария U-20 – Англия U-20 | Товарищеский матч | 19:00 | 04.09

    Вердер (Бремен)

    Людвиг Аугустинссон (Швеция)

    • Болгария – Швеция | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
    • Беларусь – Швеция | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 03.09

    Томас Дилейни (Дания)

    • Дания – Польша | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
    • Армения – Дания | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09

    Улиссес Гарсия (Швейцария U-21)

    • Швейцария U-21 – Уэльс U-21 | ЧЕ: Квалификация | 21:00 | 01.09
    • Румыния U-21 – Швейцария U-21 | Товарищеский матч | 21:00 | 05.09

    Флориан Кайнц (Австрия)

    • Уэльс – Австрия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09
    • Австрия – Грузия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09

    Иржи Павленка, Теодор Гебре Селассие (оба – Чехия)

    • Чехия – Германия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
    • Северная Ирландия – Чехия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09

    Йоханнес Эггештайн, Максимилиан Эггештайн (оба – Германия U-21)

    • Германия U-21 – Венгрия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09
    • Германия U-21 – Косово U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09

    Вольфсбург (Вольфсбург)

    Марио Гомес (Германия)

    • Чехия – Германия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
    • Германия – Норвегия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09

    Якуб Блащиковский (Польша)

    • Дания – Польша | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
    • Польша – Казахстан | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09

    Кун Кастельс (Бельгия)

    • Бельгия – Гибралтар | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
    • Греция – Бельгия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09

    Юнус Малли (Турция)

    • Украина – Турция | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09
    • Турция – Хорватия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09

    Марсель Тиссеран (ДР Конго)

    • Тунис – ДК Конго | ЧМ: Квалификация | 23:00 | 01.09
    • ДР Конго – Тунис | ЧМ: Квалификация | 20:30 | 05.09

    Ландри Нани Димата (Бельгия U-21)

    • Бельгия U-21 – Турция U-21 | ЧЕ: Квалификация | 21:00 | 05.09

    Доминик Франке (Германия U-20)

    • Гройтер – Германия U-20 | Товарищеский матч | 19:30 | 31.08
    • Чехия U-20 – Германия U-20 | Товарищеский матч | 19:00 | 04.09

    Кайлен Хайндс (Англия U-20)

    • Англия U-20 – Голландия U-20 | Товарищеский матч | 21:00 | 31.08
    • Швейцария U-20 – Англия U-20 | Товарищеский матч | 19:00 | 04.09

    Джанлука Иттер, Давид-Жером Иттер, Яри Отто (Германия U-19)

    • Швейцария U-19 – Германия U-19 | Товарищеский матч | 19:30 | 31.08
    • Англия U-19 – Германия U-19 | Товарищеский матч | 21:45 | 05.09

    Гамбург (Гамбург)

    Бобби Вуд (США)

    • США – Коста-Рика | ЧМ: Квалификация | 01:55 | 02.09
    • Гондурас – США | ЧМ: Квалификация | 00:30 | 06.09

    Готоку Сакаи (Япония)

    • Япония – Австралия | ЧМ: Квалификация | 13:35 | 31.08
    • Саудовская Аравия – Япония | ЧМ: Квалификация | 20:30 | 05.09

    Альбин Экдаль (Швеция)

    • Болгария – Швеция | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
    • Беларусь – Швеция | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 03.09

    Кириакос Пападопулос (Греция)

    • Греция – Эстония | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
    • Греция – Бельгия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09

    Мергим Маврай (Албания)

    • Албания – Лихтенштейн | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 02.09
    • Македония – Албания | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09

    Филип Костич (Сербия)

    • Сербия – Молдова | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 02.09
    • Ирландия – Сербия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09

    Рик Ван Дронгелен (Голландия U-21)

    • Голландия U-21 – Англия U-21 | ЧЕ: Квалификация | 19:00 | 01.09
    • Шотландия U-21 – Голландия U-21 | ЧЕ: Квалификация | 19:00 | 01.09

    Лука Вальдшмидт (Германия U-21)

    • Германия U-21 – Венгрия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09
    • Германия U-21 – Косово U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09

    Йонас Бехоунек (Германия U-20)

    • Гройтер – Германия U-20 | Товарищеский матч | 19:30 | 31.08
    • Чехия U-20 – Германия U-20 | Товарищеский матч | 19:00 | 04.09

    Ганновер 96 (Ганновер)

    Мартин Харник (Австрия)

    • Уэльс – Австрия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09
    • Австрия – Грузия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09

    Салиф Сане (Сенегал)

    • Сенегал – Буркина Фасо | ЧМ: Квалификация | 23:00 | 02.09
    • Буркина Фасо – Сенегал | ЧМ: Квалификация | 21:00 | 05.09

    Вальдемар Антон (Германия U-21)

    • Германия U-21 – Венгрия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09
    • Германия U-21 – Косово U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09

    Ивер Фоссум (Норвегия U-21)

    • Косово U-21 – Норвегия U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 01.09
    • Норвегия U-21 – Израиль U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09

    Герта (Берлин)

    Генки Харагути (Япония)

    • Япония – Австралия | ЧМ: Квалификация | 13:35 | 31.08
    • Саудовская Аравия – Япония | ЧМ: Квалификация | 20:30 | 05.09

    Мэттью Леки (Австралия)

    • Япония – Австралия | ЧМ: Квалификация | 13:35 | 31.08
    • Австралия – Таиланд | ЧМ: Квалификация | 21:00 | 05.09

    Карим Рекик (Голландия)

    • Франция – Голландия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
    • Голландия – Болгария | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 03.09

    Ведад Ибишевич (Босния и Герцеговина)

    • Кипр – Босния и Герцеговина | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
    • Гибралтар – Босния и Герцеговина | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09

    Джордан Торунарига (Германия U-20)

    • Гройтер – Германия U-20 | Товарищеский матч | 19:30 | 31.08
    • Чехия U-20 – Германия U-20 | Товарищеский матч | 19:00 | 04.09

    Флориан Баак, Арне Майер, Палко Дардаи

    • Швейцария U-19 – Германия U-19 | Товарищеский матч | 19:30 | 31.08
    • Англия U-19 – Германия U-19 | Товарищеский матч | 21:45 | 05.09

    Петер Пекарик, Ондрей Дуда (оба – Словакия)

    • Словакия – Словения | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
    • Англия – Словакия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09

    Владимир Дарида (Чехия)

    • Чехия – Германия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
    • Северная Ирландия – Чехия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09

    Руне Ярстейн (Норвегия)

    • Норвегия – Азербайджан | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
    • Германия – Норвегия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09

    Саломон Калу (Кот-д'Ивуар)

    • Габон – Кот-д'Ивуар | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 02.09
    • Кот-д'Ивуар – Габон | ЧМ: Квалификация | 20:30 | 05.09

    Кельн (Кельн)

    Йонас Гектор (Германия)

    • Чехия – Германия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
    • Германия – Норвегия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09

    Лукас Клюнтер, Яннес Хорн (Германия U-21)

    • Германия U-21 – Венгрия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09
    • Германия U-21 – Косово U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09

    Юя Осако (Япония)

    • Япония – Австралия | ЧМ: Квалификация | 13:35 | 31.08
    • Саудовская Аравия – Япония | ЧМ: Квалификация | 20:30 | 05.09

    Константин Рауш (Россия)

    • Россия – Динамо | Товарищеский матч | 19:00 | 03.05

    Хорхе Мере (Испания U-21)

    • Эстония U-21 – Испания U-21 | ЧЕ: Квалификация | 05.09

    Жоау Кейруш (Португалия U-20)

    • Португалия U-20 – Чехия U-20 | ЧЕ: Квалификация | 31.08
    • Голландия U-20 – Португалия U-20 | ЧЕ: Квалификация | 04.09

    Салих Озджан (Германия U-20)

    • Гройтер – Германия U-20 | Товарищеский матч | 19:30 | 31.08
    • Чехия U-20 – Германия U-20 | Товарищеский матч | 19:00 | 04.09

    РБ Лейпциг (Лейпциг)

    Тимо Вернер (Германия)

    • Чехия – Германия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
    • Германия – Норвегия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09

    Лукас Клостерманн (Германия U-21)

    • Германия U-21 – Венгрия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09
    • Германия U-21 – Косово U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09

    Марсель Забитцер, Штефан Ильзанкер, Конрад Лаймер (все – Австрия)

    • Уэльс – Австрия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09
    • Австрия – Грузия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09

    Наби Кейта (Гвинея)

    • Гвинея – Ливия | ЧМ: Квалификация | 20:00 | 31.08
    • Ливия – Гвинея | ЧМ: Квалификация | 22:00 | 04.09

    Эмиль Форсберг (Швеция)

    • Болгария – Швеция | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
    • Беларусь – Швеция | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 03.09

    Петер Гулачи (Венгрия)

    • Венгрия – Латвия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
    • Венгрия – Португалия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09

    Брума (Португалия)

    • Португалия – Фарерские острова | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
    • Венгрия – Португалия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09

    Филипп Кен (Швейцария U-20)

    • Польша U-20 – Швейцария U-20 | Товарищеский матч | 18:00 | 31.08
    • Швейцария U-20 – Англия U-20 | Товарищеский матч | 19:00 | 04.09

    Жан-Кевин Огюстен (Франция U-21)

    • Франция U-21 – Чили U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09
    • Франция U-21 – Казахстан U-21 | ЧЕ: Квалификация | 19:30 | 05.09

    Фрайбург (Фрайбург)

    Амир Абраши (Албания)

    • Албания – Лихтенштейн | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 02.09
    • Македония – Албания | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09

    Чаглар Сёюнджю (Турция)

    • Украина – Турция | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09
    • Турция – Хорватия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09

    Бартош Капустка (Польша U-21)

    • Грузия U-21 – Польша U-21 | ЧЕ: Квалификация | 19:00 | 01.09

    Паскаль Штенцель (Германия U-21)

    • Германия U-21 – Венгрия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09
    • Германия U-21 – Косово U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09

    Филипп Лайнхарт (Австрия U-21)

    • Австрия U-21 – Финляндия U-21 | Товарищеский матч | 21:2 0 | 01.09
    • Австрия U-21 – Хорватия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 04.09

    Шальке 04 (Гельзенкирхен)

    Леон Горцка (Германия)

    • Чехия – Германия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
    • Германия – Норвегия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09

    Гвидо Бургшталлер (Австрия)

    • Уэльс – Австрия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09
    • Австрия – Грузия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09

    Матия Настасич (Сербия)

    • Сербия – Молдова | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 02.09
    • Ирландия – Сербия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09

    Евгений Коноплянка (Украина)

    • Украина – Турция | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09
    • Исландия – Украина | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09

    Донис Авдияй (Косово)

    • Хорватия – Косово | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09
    • Косово – Финляндия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09

    Набиль Бенталеб (Алжир)

    • Замбия – Алжир | ЧМ: Квалификация | 16:00 | 02.09
    • Алжир – Замбия | ЧМ: Квалификация | 22:30 | 05.09

    Тило Керер, Александер Нюбель (оба – Германия U-21)

    • Германия U-21 – Венгрия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09
    • Германия U-21 – Косово U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09

    Амин Арит (Франция U-21)

    • Франция U-21 – Чили U-20 | Товарищеский матч | 19:30 | 01.09
    • Франция U-21 – Казахстан U-21 | ЧЕ: Квалификация | 19:30 | 05.09

    Хоффенхайм (Зинсхайм)

    Серж Гнабри (Германия)

    • Чехия – Германия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
    • Германия – Норвегия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09

    Андрей Крамарич (Хорватия)

    • Хорватия – Косово | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09
    • Турция – Хорватия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09

    Эрмин Бичакчич (Босния и Герцеговина)

    • Кипр – Босния и Герцеговина | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
    • Гибралтар – Босния и Герцеговина | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09

    Ховард Нордтвейт (Норвегия)

    • Норвегия – Азербайджан | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
    • Германия – Норвегия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09

    Адам Салаи (Венгрия)

    • Венгрия – Латвия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
    • Венгрия – Португалия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09

    Флориан Гриллич (Австрия)

    • Уэльс – Австрия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09
    • Австрия – Грузия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09

    Павел Кадержабек (Чехия)

    • Чехия – Германия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
    • Северная Ирландия – Чехия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09

    Стивен Цубер (Швейцария)

    • Швейцария – Андорра | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
    • Латвия – Швейцария | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09

    Надим Амири (Германия U-21)

    • Германия U-21 – Венгрия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09
    • Германия U-21 – Косово U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09

    Грегор Кобель (Швейцария U-21)

    • Швейцария U-21 – Уэльс U-21 | ЧЕ: Квалификация | 21:20 |01.09
    • Румыния U-21 – Швейцария U-21 | ЧЕ: Квалификация | 19:00 | 04.09

    Штутгарт (Штутгарт)

    Такума Асано (Япония)

    • Япония – Австралия | ЧМ: Квалификация | 13:35 | 31.08
    • Саудовская Аравия – Япония | ЧМ: Квалификация | 20:30 | 05.09

    Марцин Каминьский (Польша)

    • Дания – Польша | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
    • Польша – Казахстан | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09

    Эбенезер Офори (Гана)

    • Гана – Конго | ЧМ: Квалификация | 18:30 | 01.09
    • Конго – Гана | ЧМ: Квалификация | 17:30| 05.09

    Шадрак Аколо (ДР Конго)

    • Тунис – ДК Конго | ЧМ: Квалификация | 23:00 | 01.09
    • ДР Конго – Тунис | ЧМ: Квалификация | 20:30 | 05.09

    Анастасиос Донис (Греция)

    • Греция – Эстония | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
    • Греция – Бельгия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09

    Тимо Баумгартль (Германия U-21)

    • Германия U-21 – Венгрия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09
    • Германия U-21 – Косово U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09

    Бенжамен Павар (Франция U-21)

    • Франция U-21 – Чили U-20 | Товарищеский матч | 19:30 | 01.09
    • Франция U-21 – Казахстан U-21 | ЧЕ: Квалификация | 19:30 | 05.09

    * Майнц на своем официальном сайте не предоставил список футболистов, вызванных в сборные своих национальных стран. Предположительно, в сборные отправятся Йсинори Муто (Япония), Жан-Филипп Гбамин (Кот-д’Ивуар), Виктор Фишер (Дания), Александру Максим (Румыния).

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