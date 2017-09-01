Бундеслига в сборных

Айнтрахт (Франкфурт)
Талеб Тавата (Израиль)
- Израиль – Македония | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09
- Италия – Израиль | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09
Лукаш Градецки (Финляндия)
- Финляндия – Исландия | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 02.09
- Косово – Финляндия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09
Ренат Дадашов (Азербайджан)
- Норвегия – Азербайджан | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
- Азербайджан – Сан-Марино | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 04.09
Андерсон Ордоньес (Эквадор)
- Бразилия – Эквадор | ЧМ: Квалификация | 03:45 | 01.09
- Эквадор – Перу | ЧМ: Квалификация | 00:00 | 06.09
Макото Хасебе (Япония)
- Япония – Австралия | ЧМ: Квалификация | 13:35 | 31.08
- Саудовская Аравия – Япония | ЧМ: Квалификация | 20:30 | 05.09
Мият Гачинович (Сербия)
- Сербия – Молдова | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 02.09
- Ирландия – Сербия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09
Желсон Фернандеш (Швейцария)
- Швейцария – Андорра | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
- Латвия – Швейцария | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09
Бранимир Хргота, (Швеция) Изначально числился в расширенном списке сборной
- Болгария – Швеция | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
- Беларусь – Швеция | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 03.09
Аймен Баркок (Германия U-21)
- Германия U-21 – Венгрия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09
- Германия U-21 – Косово U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09
Лука Йович (Сербия U-21)
- Сербия U-21 – Гибралтар U-21 | ЧЕ: Квалификация | 19:00 | 01.09
Марко Фабиан и Карлос Сальседо, пропускают матчи за сборную Мексики по причине травм.
Аугсбург (Аугсбург)
Мартин Хинтереггер, Михаэль Грегорич, Кевин Дансо (все – Австрия)
- Уэльс – Австрия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09
- Австрия – Грузия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09
Альфред Финнбогасон (Исландия)
- Финляндия – Исландия | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 02.09
- Исландия – Украина | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09
Костас Стафилидис (Греция)
- Греция – Эстония | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
- Греция – Бельгия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09
Марвин Хитц (Швейцария)
- Швейцария – Андорра | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
- Латвия – Швейцария | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09
Ку Чжа Чхоль (Южная Корея)
- Южная Корея – Иран | ЧМ: Квалификация | 15:00 | 31.08
- Узбекистан – Южная Корея | ЧМ: Квалификация | 18:00 | 05.09
Серхио Кордоба (Венесуэла)
- Венесуэла – Колумбия | ЧМ: Квалификация | 00:00 | 01.09
- Аргентина – Венесуэла | ЧМ: Квалификация | 02:30 | 06.09
Бавария (Мюнхен)
Матс Хуммельс, Томас Мюллер, Джошуа Киммих, Никлас Зюле, Себастьян Руди (все – Германия)
- Чехия – Германия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
- Германия – Норвегия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09
Корентен Толиссо, Кингсли Коман (оба – Франция)
- Франция – Голландия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
- Франция – Люксембург | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09
Арьен Роббен (Голландия)
- Франция – Голландия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
- Голландия – Болгария | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 03.09
Давид Алаба (Австрия)
- Уэльс – Австрия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09
- Австрия – Грузия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09
Роберт Левандовский (Польша)
- Дания – Польша | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
- Польша – Казахстан | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09
Тьяго Алькантара (Испания)
- Испания – Италия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09
- Лихтенштейн – Испания | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09
Артуро Видаль (Чили)
- Чили – Парагвай | ЧМ: Квалификация | 00:30 | 01.09
- Боливия – Чили | ЧМ: Квалификация | 23:00 | 05.09
Хамес Родригес (Колумбия) Вызван в сборную, но участие в матчах под вопросом
- Венесуэла – Колумбия | ЧМ: Квалификация | 00:00 | 01.09
- Колумбия – Бразилия | ЧМ: Квалификация | 23:30 | 05.09
Ренату Саншеш (Португалия U-21)
- Португалия U-21 – Уэльс U-21 | ЧМ: Квалификация | 21:15 | 05.09
Байер (Леверкузен)
Юлиан Брандт, Бенджамин Хенрихс, Бернд Лено (все – Германия)
- Чехия – Германия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
- Германия – Норвегия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09
Джонатан Та (Германия U-21)
- Германия U-21 – Венгрия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09
- Германия U-21 – Косово U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09
Атакан Аккайнак, Кай Хаверц, Сэм Шрек (все – Германия U-19)
- Швейцария U-19 – Германия U-19 | Товарищеский матч | 19:30 | 31.08
- Англия U-19 – Германия U-19 | Товарищеский матч | 21:45 | 05.09
Юлиан Баумгартлингер, Александар Драгович (оба – Австрия)
- Уэльс – Австрия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09
- Австрия – Грузия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09
Адмир Мехмеди (Швейацрия)
- Швейцария – Андорра | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
- Латвия – Швейцария | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09
Кевин Кампль (Словения)
- Словакия – Словения | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
- Словения – Литва | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09
Йоэль Похьянпало (Финляндия)
- Финляндия – Исландия | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 02.09
- Косово – Финляндия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09
Чарлес Арангис (Чили)
- Чили – Парагвай | ЧМ: Квалификация | 00:30 | 01.09
- Боливия – Чили | ЧМ: Квалификация | 23:00 | 05.09
Боруссия (Дортмунд)
Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон)
- Габон – Кот-д'Ивуар | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 02.09
- Кот-д'Ивуар – Габон | ЧМ: Квалификация | 20:30 | 05.09
Марк Бартра (Испания)
- Испания – Италия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09
- Лихтенштейн – Испания | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09
Роман Бюрки (Швейцария)
- Швейцария – Андорра | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
- Латвия – Швейцария | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09
Махмуд Дауд (Германия U-21)
- Германия U-21 – Венгрия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09
- Германия U-21 – Косово U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09
Александер Исак (Швеция U-21)
- Швеция U-21 – Кипр U-21 | ЧЕ: Квалификация | 19:45 | 05.09
Синдзи Кагава (Япония)
- Япония – Австралия | ЧМ: Квалификация | 13:35 | 31.08
- Саудовская Аравия – Япония | ЧМ: Квалификация | 20:30 | 05.09
Якоб Бруун Ларсен (Дания U-21)
- Фарерские острова U-21 – Дания U-21 | ЧЕ: Квалификация | 18:00 | 01.09
- Дания U-21 – Литва U-21 | ЧЕ: Квалификация | 19:00 | 05.09
Эмре Мор, Нури Шахин, Омер Топрак (все – Турция)
- Украина – Турция | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09
- Турция – Хорватия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09
Кристиан Пулишич (США)
- США – Коста-Рика | ЧМ: Квалификация | 01:55 | 02.09
- Гондурас – США | ЧМ: Квалификация | 00:30 | 06.09
Лукаш Пищек (Польша)
- Дания – Польша | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
- Польша – Казахстан | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09
Феликс Пасслак (Германия U-20)
- Гройтер – Германия U-20 | Товарищеский матч | 19:30 | 31.08
- Чехия U-20 – Германия U-20 | Товарищеский матч | 19:00 | 04.09
Сократис Папастатопулос (Греция)
- Греция – Эстония | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
- Греция – Бельгия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09
Боруссия (Менхенгладбах)
Ларс Штиндль, Маттиас Гинтер (оба – Германия)
- Чехия – Германия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
- Германия – Норвегия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09
Янн Зоммер, Нико Эльведи, Денис Закария (все – Швейцария)
- Швейцария – Андорра | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
- Латвия – Швейцария | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09
Янник Вестергор (Дания)
- Дания – Польша | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
- Армения – Дания | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09
Торган Азар (Бельгия)
- Бельгия – Гибралтар | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
- Греция – Бельгия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09
Фабиан Джонсон (США)
- США – Коста-Рика | ЧМ: Квалификация | 01:55 | 02.09
- Гондурас – США | ЧМ: Квалификация | 00:30 | 06.09
Ласло Бенеш (Словакия U-21)
- Эстония U-21 – Словакия U-21 | ЧЕ: Квалификация | 17:45 | 01.09
- Словакия U-21 – Северная Ирландия U-21 | ЧЕ: Квалификация | 21:30 | 05.09
Рис Оксфорд (Англия U-20)
- Англия U-20 – Голландия U-20 | Товарищеский матч | 21:00 | 31.08
- Швейцария U-20 – Англия U-20 | Товарищеский матч | 19:00 | 04.09
Вердер (Бремен)
Людвиг Аугустинссон (Швеция)
- Болгария – Швеция | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
- Беларусь – Швеция | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 03.09
Томас Дилейни (Дания)
- Дания – Польша | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
- Армения – Дания | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09
Улиссес Гарсия (Швейцария U-21)
- Швейцария U-21 – Уэльс U-21 | ЧЕ: Квалификация | 21:00 | 01.09
- Румыния U-21 – Швейцария U-21 | Товарищеский матч | 21:00 | 05.09
Флориан Кайнц (Австрия)
- Уэльс – Австрия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09
- Австрия – Грузия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09
Иржи Павленка, Теодор Гебре Селассие (оба – Чехия)
- Чехия – Германия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
- Северная Ирландия – Чехия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09
Йоханнес Эггештайн, Максимилиан Эггештайн (оба – Германия U-21)
- Германия U-21 – Венгрия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09
- Германия U-21 – Косово U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09
Вольфсбург (Вольфсбург)
Марио Гомес (Германия)
- Чехия – Германия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
- Германия – Норвегия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09
Якуб Блащиковский (Польша)
- Дания – Польша | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
- Польша – Казахстан | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09
Кун Кастельс (Бельгия)
- Бельгия – Гибралтар | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
- Греция – Бельгия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09
Юнус Малли (Турция)
- Украина – Турция | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09
- Турция – Хорватия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09
Марсель Тиссеран (ДР Конго)
- Тунис – ДК Конго | ЧМ: Квалификация | 23:00 | 01.09
- ДР Конго – Тунис | ЧМ: Квалификация | 20:30 | 05.09
Ландри Нани Димата (Бельгия U-21)
- Бельгия U-21 – Турция U-21 | ЧЕ: Квалификация | 21:00 | 05.09
Доминик Франке (Германия U-20)
- Гройтер – Германия U-20 | Товарищеский матч | 19:30 | 31.08
- Чехия U-20 – Германия U-20 | Товарищеский матч | 19:00 | 04.09
Кайлен Хайндс (Англия U-20)
- Англия U-20 – Голландия U-20 | Товарищеский матч | 21:00 | 31.08
- Швейцария U-20 – Англия U-20 | Товарищеский матч | 19:00 | 04.09
Джанлука Иттер, Давид-Жером Иттер, Яри Отто (Германия U-19)
- Швейцария U-19 – Германия U-19 | Товарищеский матч | 19:30 | 31.08
- Англия U-19 – Германия U-19 | Товарищеский матч | 21:45 | 05.09
Гамбург (Гамбург)
Бобби Вуд (США)
- США – Коста-Рика | ЧМ: Квалификация | 01:55 | 02.09
- Гондурас – США | ЧМ: Квалификация | 00:30 | 06.09
Готоку Сакаи (Япония)
- Япония – Австралия | ЧМ: Квалификация | 13:35 | 31.08
- Саудовская Аравия – Япония | ЧМ: Квалификация | 20:30 | 05.09
Альбин Экдаль (Швеция)
- Болгария – Швеция | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
- Беларусь – Швеция | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 03.09
Кириакос Пападопулос (Греция)
- Греция – Эстония | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
- Греция – Бельгия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09
Мергим Маврай (Албания)
- Албания – Лихтенштейн | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 02.09
- Македония – Албания | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09
Филип Костич (Сербия)
- Сербия – Молдова | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 02.09
- Ирландия – Сербия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09
Рик Ван Дронгелен (Голландия U-21)
- Голландия U-21 – Англия U-21 | ЧЕ: Квалификация | 19:00 | 01.09
- Шотландия U-21 – Голландия U-21 | ЧЕ: Квалификация | 19:00 | 01.09
Лука Вальдшмидт (Германия U-21)
- Германия U-21 – Венгрия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09
- Германия U-21 – Косово U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09
Йонас Бехоунек (Германия U-20)
- Гройтер – Германия U-20 | Товарищеский матч | 19:30 | 31.08
- Чехия U-20 – Германия U-20 | Товарищеский матч | 19:00 | 04.09
Ганновер 96 (Ганновер)
Мартин Харник (Австрия)
- Уэльс – Австрия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09
- Австрия – Грузия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09
Салиф Сане (Сенегал)
- Сенегал – Буркина Фасо | ЧМ: Квалификация | 23:00 | 02.09
- Буркина Фасо – Сенегал | ЧМ: Квалификация | 21:00 | 05.09
Вальдемар Антон (Германия U-21)
- Германия U-21 – Венгрия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09
- Германия U-21 – Косово U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09
Ивер Фоссум (Норвегия U-21)
- Косово U-21 – Норвегия U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 01.09
- Норвегия U-21 – Израиль U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09
Герта (Берлин)
Генки Харагути (Япония)
- Япония – Австралия | ЧМ: Квалификация | 13:35 | 31.08
- Саудовская Аравия – Япония | ЧМ: Квалификация | 20:30 | 05.09
Мэттью Леки (Австралия)
- Япония – Австралия | ЧМ: Квалификация | 13:35 | 31.08
- Австралия – Таиланд | ЧМ: Квалификация | 21:00 | 05.09
Карим Рекик (Голландия)
- Франция – Голландия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
- Голландия – Болгария | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 03.09
Ведад Ибишевич (Босния и Герцеговина)
- Кипр – Босния и Герцеговина | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
- Гибралтар – Босния и Герцеговина | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09
Джордан Торунарига (Германия U-20)
- Гройтер – Германия U-20 | Товарищеский матч | 19:30 | 31.08
- Чехия U-20 – Германия U-20 | Товарищеский матч | 19:00 | 04.09
Флориан Баак, Арне Майер, Палко Дардаи
- Швейцария U-19 – Германия U-19 | Товарищеский матч | 19:30 | 31.08
- Англия U-19 – Германия U-19 | Товарищеский матч | 21:45 | 05.09
Петер Пекарик, Ондрей Дуда (оба – Словакия)
- Словакия – Словения | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
- Англия – Словакия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09
Владимир Дарида (Чехия)
- Чехия – Германия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
- Северная Ирландия – Чехия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09
Руне Ярстейн (Норвегия)
- Норвегия – Азербайджан | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
- Германия – Норвегия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09
Саломон Калу (Кот-д'Ивуар)
- Габон – Кот-д'Ивуар | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 02.09
- Кот-д'Ивуар – Габон | ЧМ: Квалификация | 20:30 | 05.09
Кельн (Кельн)
Йонас Гектор (Германия)
- Чехия – Германия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
- Германия – Норвегия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09
Лукас Клюнтер, Яннес Хорн (Германия U-21)
- Германия U-21 – Венгрия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09
- Германия U-21 – Косово U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09
Юя Осако (Япония)
- Япония – Австралия | ЧМ: Квалификация | 13:35 | 31.08
- Саудовская Аравия – Япония | ЧМ: Квалификация | 20:30 | 05.09
Константин Рауш (Россия)
- Россия – Динамо | Товарищеский матч | 19:00 | 03.05
Хорхе Мере (Испания U-21)
- Эстония U-21 – Испания U-21 | ЧЕ: Квалификация | 05.09
Жоау Кейруш (Португалия U-20)
- Португалия U-20 – Чехия U-20 | ЧЕ: Квалификация | 31.08
- Голландия U-20 – Португалия U-20 | ЧЕ: Квалификация | 04.09
Салих Озджан (Германия U-20)
- Гройтер – Германия U-20 | Товарищеский матч | 19:30 | 31.08
- Чехия U-20 – Германия U-20 | Товарищеский матч | 19:00 | 04.09
РБ Лейпциг (Лейпциг)
Тимо Вернер (Германия)
- Чехия – Германия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
- Германия – Норвегия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09
Лукас Клостерманн (Германия U-21)
- Германия U-21 – Венгрия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09
- Германия U-21 – Косово U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09
Марсель Забитцер, Штефан Ильзанкер, Конрад Лаймер (все – Австрия)
- Уэльс – Австрия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09
- Австрия – Грузия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09
Наби Кейта (Гвинея)
- Гвинея – Ливия | ЧМ: Квалификация | 20:00 | 31.08
- Ливия – Гвинея | ЧМ: Квалификация | 22:00 | 04.09
Эмиль Форсберг (Швеция)
- Болгария – Швеция | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
- Беларусь – Швеция | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 03.09
Петер Гулачи (Венгрия)
- Венгрия – Латвия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
- Венгрия – Португалия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09
Брума (Португалия)
- Португалия – Фарерские острова | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
- Венгрия – Португалия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09
Филипп Кен (Швейцария U-20)
- Польша U-20 – Швейцария U-20 | Товарищеский матч | 18:00 | 31.08
- Швейцария U-20 – Англия U-20 | Товарищеский матч | 19:00 | 04.09
Жан-Кевин Огюстен (Франция U-21)
- Франция U-21 – Чили U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09
- Франция U-21 – Казахстан U-21 | ЧЕ: Квалификация | 19:30 | 05.09
Фрайбург (Фрайбург)
Амир Абраши (Албания)
- Албания – Лихтенштейн | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 02.09
- Македония – Албания | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09
Чаглар Сёюнджю (Турция)
- Украина – Турция | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09
- Турция – Хорватия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09
Бартош Капустка (Польша U-21)
- Грузия U-21 – Польша U-21 | ЧЕ: Квалификация | 19:00 | 01.09
Паскаль Штенцель (Германия U-21)
- Германия U-21 – Венгрия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09
- Германия U-21 – Косово U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09
Филипп Лайнхарт (Австрия U-21)
- Австрия U-21 – Финляндия U-21 | Товарищеский матч | 21:2 0 | 01.09
- Австрия U-21 – Хорватия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 04.09
Шальке 04 (Гельзенкирхен)
Леон Горцка (Германия)
- Чехия – Германия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
- Германия – Норвегия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09
Гвидо Бургшталлер (Австрия)
- Уэльс – Австрия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09
- Австрия – Грузия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09
Матия Настасич (Сербия)
- Сербия – Молдова | ЧМ: Квалификация | 19:00 | 02.09
- Ирландия – Сербия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09
Евгений Коноплянка (Украина)
- Украина – Турция | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09
- Исландия – Украина | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09
Донис Авдияй (Косово)
- Хорватия – Косово | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09
- Косово – Финляндия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09
Набиль Бенталеб (Алжир)
- Замбия – Алжир | ЧМ: Квалификация | 16:00 | 02.09
- Алжир – Замбия | ЧМ: Квалификация | 22:30 | 05.09
Тило Керер, Александер Нюбель (оба – Германия U-21)
- Германия U-21 – Венгрия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09
- Германия U-21 – Косово U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09
Амин Арит (Франция U-21)
- Франция U-21 – Чили U-20 | Товарищеский матч | 19:30 | 01.09
- Франция U-21 – Казахстан U-21 | ЧЕ: Квалификация | 19:30 | 05.09
Хоффенхайм (Зинсхайм)
Серж Гнабри (Германия)
- Чехия – Германия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
- Германия – Норвегия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09
Андрей Крамарич (Хорватия)
- Хорватия – Косово | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09
- Турция – Хорватия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09
Эрмин Бичакчич (Босния и Герцеговина)
- Кипр – Босния и Герцеговина | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
- Гибралтар – Босния и Герцеговина | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09
Ховард Нордтвейт (Норвегия)
- Норвегия – Азербайджан | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
- Германия – Норвегия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09
Адам Салаи (Венгрия)
- Венгрия – Латвия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
- Венгрия – Португалия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09
Флориан Гриллич (Австрия)
- Уэльс – Австрия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 02.09
- Австрия – Грузия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09
Павел Кадержабек (Чехия)
- Чехия – Германия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
- Северная Ирландия – Чехия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 05.09
Стивен Цубер (Швейцария)
- Швейцария – Андорра | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
- Латвия – Швейцария | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09
Надим Амири (Германия U-21)
- Германия U-21 – Венгрия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09
- Германия U-21 – Косово U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09
Грегор Кобель (Швейцария U-21)
- Швейцария U-21 – Уэльс U-21 | ЧЕ: Квалификация | 21:20 |01.09
- Румыния U-21 – Швейцария U-21 | ЧЕ: Квалификация | 19:00 | 04.09
Штутгарт (Штутгарт)
Такума Асано (Япония)
- Япония – Австралия | ЧМ: Квалификация | 13:35 | 31.08
- Саудовская Аравия – Япония | ЧМ: Квалификация | 20:30 | 05.09
Марцин Каминьский (Польша)
- Дания – Польша | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 01.09
- Польша – Казахстан | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 04.09
Эбенезер Офори (Гана)
- Гана – Конго | ЧМ: Квалификация | 18:30 | 01.09
- Конго – Гана | ЧМ: Квалификация | 17:30| 05.09
Шадрак Аколо (ДР Конго)
- Тунис – ДК Конго | ЧМ: Квалификация | 23:00 | 01.09
- ДР Конго – Тунис | ЧМ: Квалификация | 20:30 | 05.09
Анастасиос Донис (Греция)
- Греция – Эстония | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 31.08
- Греция – Бельгия | ЧМ: Квалификация | 21:45 | 03.09
Тимо Баумгартль (Германия U-21)
- Германия U-21 – Венгрия U-21 | Товарищеский матч | 19:00 | 01.09
- Германия U-21 – Косово U-21 | ЧЕ: Квалификация | 20:00 | 05.09
Бенжамен Павар (Франция U-21)
- Франция U-21 – Чили U-20 | Товарищеский матч | 19:30 | 01.09
- Франция U-21 – Казахстан U-21 | ЧЕ: Квалификация | 19:30 | 05.09
* Майнц на своем официальном сайте не предоставил список футболистов, вызванных в сборные своих национальных стран. Предположительно, в сборные отправятся Йсинори Муто (Япония), Жан-Филипп Гбамин (Кот-д’Ивуар), Виктор Фишер (Дания), Александру Максим (Румыния).