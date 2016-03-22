Почему «Шахтёр» выиграет Лигу Европы

В ответ на статью участник Блог-лиги «Субъективное мнение о футболе» выражаю свое личное мнение почему «горянки» должны взять трофей ЛЕ.

Немногие считают «Шахтер» фаворитом нынешнего розыгрыша Лиги Европы. В котировках победителей турнира «Шахтер» делит 5-6 места среди восьми участников четвертьфинала. Это событие котируется с коэффициентом 10,0. С той же вероятностью букмекеры оценивают шансы испанского «Атлетика». Но мы знаем футбол играется не на бумаге, а на поле. Однако я уверен, что «Шахтер» сделает все чтобы пройти как можно дальше и совершить маленькое чудо 18 мая на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле.



Состав

У «горняков» сильный состав и ничем не уступает соперникам по плей-офф, за исключением может звездных «Боруссии», «Юнайтед» и «Ливерпуля». Но оранжево-черные сыгранная команда: бразильский квартет, где солирует Тайсон, крепкая оборона и опытный вратарь. Они способны выдержать высокое давление на свои ворота и быстро убежать в контратаку.

Пусть не все получается в УПЛ, но Лига Европы должна стать тем турниром, где нужно доказать всем, что Донецк рано списали со счетов

Тренер

Мирча Луческу опытный тренер, который брал кубок УЕФА с этой командой. Пусть он недавно сказал, что не думает, что «Шахтеру» хватит уровня, чтобы победить в Лиге Европы. Однако, он также подметил, что команда будет показывать свой максимум в каждом матче и выкладываться по полной. Я думаю, его тренерские навыки помогут клубу пройти «Брагу» и успешно сыграть в полуфинале и финале.

Потери

Главной потерей донецкой команды остается уход Алекса Тейшейры, который и был лучшим игроком команды — 22 забитых мяча за 16 туров Премьер-лиги. На его позиции сейчас играет с переменным успехом Эдуардо. Так же из-за травмы оба матча с «Брагой» может пропустить Ярослав Ракицкий. Но мы знаем защитника, как настоящего бойца и возможно он примет участие в матче с португальским клубом.

Факт

Впервые с 2009 года «Шахтер» прошел дальше 1/8 финала Лиги Европы. Именно в тот год команда брала трофей. Благодаря образцовой игре в защите и незаурядное мастерство бразильцев помогли Донецку дойти до финала. «Шахтер» так же вылетел из Лиги чемпионов заняв третье место в группе. На пути к финалу были биты «Тоттенхэм», московский «ЦСКА», марсельский «Олимпик» и «Динамо» Киев. В финале был остановлен представитель Германии – бременский «Вердер».

Кто может стать камнем преткновения

Как не странно «Брага». Игры с португальцами всегда тяжело даются «горнякам». Пускай в сезоне 2010/2011 в группе ЛЧ «Шахтер» выиграл обе встречи со счетом 2:0 и 3:0. В нынешнем году «Брага» выглядит мастеровитым соперником. Все будет зависеть от украинского клуба. Кто еще может попасться? Очень сложно будет играть с «Ливерпулем». Трудные матчи будут, если достанется Севилья – нынешний обладатель кубка. Ну и конечно будет архисложно играть с Боруссией. Поэтому лучше с дортмундом встретится в финале.

Подведём итоги

Шансы на победу «Шахтера», кто бы что не говорил, высоки. В отдельном матче они способны обыграть любого соперника. Румынский тренер найдет рецепт победы в турнире. Я думаю Луческу и команда заслуживают титул и способные взять его. А игра покажет.