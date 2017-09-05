Окончательная таблица летних трансферов Бундеслиги. Все переходы в одном месте

«Der Fussball» подробно показывает, как клубы чемпионата Германии провели это лето.

Бавария (Мюнхен)

Пришли: в. Фрюхтль, з. Фридль, з. Гетце, (все - Бавария U19), з. Зюле (Хоффенхайм), з. Бадштубер (Шальке 04, из аренды), з. Бенатия (Ювентус, Италия, из аренды), п. Толиссо (Лион, Франция), п. Коман (Ювентус, Италия), п. Родригес (Реал Мадрид, Испания, в аренду), п. Гнабри (Вердер), п. Руди (свободный агент), п. Гаудино (Санкт-Галлен, из аренды)

Ушли: в. Штарке (завершил карьеру), з. Лам (завершил карьеру), з. Бадштубер (свободный агент), з. Бенатия (Ювентус, Италия), п. Саншеш (Суоснси, Англия, в аренду), п. Коста (Ювентус, Италия, в аренду), п. Гнабри (Хоффенхайм, в аренду), п. Гаудино (Кьево, Италия), п. Алонсо (завершил карьеру)

РБ Лейпциг (Лейпциг)

Пришли: в. Мвого (Янг Бойз, Швейцария), в. Кён (Штутгарт U19), з. Конате (Сошо, Франция), з. Юнг (Ингольштадт, из аренды), з. Нукан (Бешикташ, Турция, из аренды), п. Кампль (Байер), п. Лаймер (Ред Бул Зальцбург, Австрия), п. Кальмар (Брондбю, Дания, из аренды), п. Квашнер (Бохум, из аренды), п. Бейерсдорф (РБ Лейпциг-2), н. Паласиос-Мартинес (РБ Лейпциг-2), н. Огюстен (ПСЖ, Франция), н. Брума (Галатасарай, Турция), н. Диавузи (РБ Лейпциг U19)

Ушли: в. Мюллер (Кайзерслаутерн, в аренду), з. Юнг (Брондбю, в аренду), з. Нукан (Бешикташ, Турция, в аренду), п. Бёрк (Вест Бромович, Англия), п. Кальмар (ДАК 1904, Словакия, в аренду), п. Хедира (свободный агент), п. Квашнер (Арминия), п. Бейерсдорф (Ви­нер-Нойш­тадт, Австрия, в аренду), н. Зельке (Герта), н. Диавузи (Веен, в аренду)

Боруссия (Дортмунд)

Пришли: в. Райманн (Боруссия-2), з. Субботич (Кельн, из аренды), з. Штенцль (Фрайбург, из аренды), з. Загаду (свободный агент), з. Толян (Хоффенхайм), з. Топрак (Байер), п. Дауд (Боруссия М), п. Филипп (Фрайбург), п. Санчо (Манчестер Сити U18, Англия), п. Ларсен (Боруссия U19), н. Ярмоленко (Динамо, Украина), н. Рамос (Гранада, Испания, из аренды)

Ушли: в. Бономанн (свободный агент), з. Бендер (Байер), з. Штенцль (Фрайбург), з. Гинтер (Боруссия М), п. Дембеле (Барселона, Испания), п. Бурнич (Штутгарт, аренда), п. Мор (Сельта, Испания), п. Мерино (Ньюкасл, Англия, в аренду), н. Рамос (Чунцин Лифань, Китай)

Хоффенхайм 1899 (Зинсхайм)

Пришли: з. Рапп (Гройтер, из аренды), з. Гимбер (Карлсруэ, из аренды), з. Акпогума (Фортуна, из аренды), з. Пош (Хоффенхайм-2), з. Пасслак (Боруссия Д, в аренду), з. Хогма (Хераклес, Голландия), з. Шульц (Боруссия М), п. Кэноуз (Бохум, из аренды), п. Нордвейт (Вест Хэм, Англия), п. Назарио (Гуарани, Бразилия, из аренды), п. Атик (Штурм, Австрия, из аренды), п. Гнабри (Бавария, в аренду), п. Хак, н. Скендерович (оба – Хоффенхайм U19), п. Гриллич, н. Жуль (оба – свободные агенты), н. Ин-Хёк (Копер, Словения, из аренды), н. Чолак (Дармштадт, из аренды)

Ушли: з. Гимбер (Ян Регенсбург, в аренду), з. Рапп (Эрцгебирге), з. Шер (Депортиво), з. Зюле (Бавария), з. Толян (Боруссия Д), з. Соарес, п. Швеглер, п. Руди (все – свободные агенты), п. Кэноуз (Ди Си Юнайтед, США), п. Атик (Кайзерслаутерн, в аренду), н. Террацино (Фрайбург), н. Чолак (Ингольштадт, в аренду), н. Ин-Хёк (Войводина, Сербия, в аренду)

Кельн (Кельн)

Пришли: з. Кейрош (Брага U19, Португалия), з. Мере (Спортинг, Испания), з. Хорн (Вольфсбург), з. Хандверкер (свободный агент), п. Нартей (Кельн-2), н. Кордоба (Майнц)

Ушли: з. Субботич (Боруссия Д, из аренды), п. Хартель (Унион), н. Модест (Тяньцзинь Цюаньцзянь, Китай)

Герта (Берлин)

Пришли: в. Клинсманн (свободный агент), з. Рекик (Марсель, Фрацния), з. Баак, п. Дардаи, п. Майер, п. Каде (все – Герта U19), п. Лазаро (Ред Булл Зальцбург, Австрия, в аренду), н. Зельке (РБ Лейпциг), н. Лекки (Ингольштадт)

Ушли: в. Кербер (Пройссен Мюнстер, в аренду), з. Брукс (Вольфсбург), п. Аллан (Ливерпуль U23, Англия, из аренды), п. Кольс, п. Баумйоханн, н. Аллаги (все – свободные агенты)

Фрайбург (Фрайбург)

Пришли: з. Линхарт (Реал Мадрид B, Испания, в аренду), з. Кох (Кайзерслаутерн), з. Мениг (Аален, из аренды), з. Штенцль (Боруссия Д), п. Раве (Янг Бойз, Швейцария), п. Мефферт, п. Станко (Вадуц, Швейцария, из аренды), п. Темпельманн (Мюнхен 1860), п. Кент (Ливерпуль U23, Англия), п. Капустка (Лестер, Англия, в аренду), н. Террацино (Хоффенхайм), н. Нидерлехнер (Майнц), н. Керк (Кайзерслаутерн, из аренды), н. Кат (Магдебург, из аренды), н. Шлёйзенер (Франкфурт, из аренды), н. Кляйндинст (Хайденхайм, из аренды)

Ушли: з. Штенцль (Боруссия Д, из аренды), з. Фёренбах (Карлсруэ, в аренду), з. Террехон (свободный агент), з. Мениг (свободный агент), п. Филипп (Боруссия Д), п. Грифо (Боруссия М), н. Керк (Нюрнберг), н. Нильсен (Фортуна), н. Шлёйзенер (Карлсруэ, в аренду), н. Фалаэн (свободный агент), н. Нидерлехнер (Майнц, из аренды)

Вердер (Бремен)

Пришли: в. Павленка (Славия, Чехия), з. Буш (Мюнхен 1860, из аренды), з. Гувара (Дармштадт, из аренды), з. Ау­гус­тинс­сон (Копенгаген, Дания), п. Гондорф (Дармштадт), п. Пецос (Фулхэм, Англия, из аренды), п. Кляйн­хайс­лер (Ференцварош, Венгрия, из аренды), п. Шмидт (Вердер-2), н. Бельфодиль (Стандарт, Бельгия, в аренду), н. Юйнин (Вест Бромович, Англия, в аренду), н. Айчичек (Мюнхен 1860, из аренды), н. Ти (Санкт-Паули, из аренды)

Ушли: в. Видвальд (Лидс, Англия), в. Вольф, з. Гарсия (оба – свободные агенты), з. Гувара (Кайзерслаутерн, в аренду), з. Буш (Хайденхайм), п. Гнабри (Бавария), п. Пецос (Рапид, Австрия, в аренду), п. Ятабаре (Антверпен, Бельгия, в аренду), п. Фритц (завершил карьеру), п. Кляйн­хайслер (Астана, Казахстан, в аренду), п. Гриллич, н. Лоренцен, н. Писсаро (все – свободные агенты), н. Ти (ВВВ-Венло, Голландия, в аренду), н. Айчичек (Гройтер)

Боруссия (Менхенгладбах)

Пришли: з. Гинтер (Боруссия Д), з. Оксфорд (Вест Хэм, Англия, в аренду), п. Закария (Янг Бойз, Швейцария), п. Грифо (Фрайбург), п. Кузанси (Нанси U19, Франция), п. Нойхаус (свободный агент), н. Бобадилья (Аугсбург), н. Йебоа (Боруссия-2), н. Вильяльба (Серро Портеньо, Парагвай, из аренды)

Ушли: з. Н. Шульц (Хоффенхайм), з. Корб (Ганновер), з. Кристиансен (Челси, Англия, из аренды), з. М. Шульц (Люцерн, Швейцария), п. Дауд (Боруссия Д), п. Шоу (Янг Бойз, Швейцария), п. Нойхаус (Фортуна), п. Нденге (Рода, Голландия, в аренду), н. Хан (Гамбург)

Шальке 04 (Гельзенкирхен)

Пришли: в. Гифер (Бристоль Сити, Англия, из аренды), в. Лангер (свободный агент), з. Инсуа (Депортиво, Испания), з. Очипка (Айнтрахт Ф), п. Бенталеб (Тоттенхэм, Англия), п. Коноплянка (Севилья, Испания), п. Харит (Нант, Франция), п. Сэм, н. Платте (оба – Дармштадт, из аренды), п. Маккенни, п. Хеммерих, н. Райт (все – Шальке U19), н. Реезе (Карлсруэ, из аренды)

Ушли: в. Вел­лен­рой­тер (свободный агент), в. Гифер (Аугсбург), з. Биттер (Шальке-2), з. Баба (Челси, Англия, из аренды), з. Батштубер (Бавария, из аренды), з. Нойманн, з. Аого, з. Колашинац (все – свободные агенты), з. Учида (Унион), з. Ритер (свободный агент), з. Хеведес (Ювентус, Италия, в аренду), п. Текпетей (Альтах, Австрия, в аренду), п. Бенталеб (Тоттенхэм, Англия, из аренды), п. Коноплянка (Севилья, Испания, из аренды), п. Сэм (Бохум), п. Хеммерих (Бохум, в аренду), п. Гайс (Севилья, Испания, в аренду), н. Платте (Дармштадт), н. Хунтелаар, н. Шупо-Мотинг (оба – свободные агенты), н. Райт (Зандхаузен, в аренду)

Айнтрахт (Франкфурт)

Пришли: в. Циммерман (свободный агент), з. Фалетт (Метц, Франция), з. Кноте (Айнтрахт U19), з. Да Кошта (Байер), з. Сальседо (Гвадалахара, Мексика, в аренду), з. Виллемс (ПСВ, Голландия), п. Фернандеш (Ренн, Франция), п. Боатенг (свободный агент), п. Де Гузман (свободный агент), п. Камада (Саган Тосу, Япония), н. Алле (Утрехт, Голландия), н. Ребич (Фиорентина, Италия, в аренду), н. Йович (Бенфика B, Португалия, в аренду), н. Дадашов, н. Мбаухом (оба – Айнтрахт U19)

Ушли: в. Линдер (свободный агент), з. Вальехо (Реал Мадрид, Испания, из аренды), з. Варела (Манчестер Юнайтед, Англия, из аренды), з. Хектор (Челси, Англия, из аренды), з. Очипка (Шальке), з. Зорба (свободный агент), н. Сеферович (свободный агент), н. Ребич (Фиорентина, Италия, из аренды), н. Тарашай (Эвертон, Англия, из аренды)

Байер 04 (Леверкузен)

Пришли: з. Бендер (Боруссия Д), з. Бедер (Падерборн, из аренды), з. Чато (Виденбрюк, из аренды), з. Ромальо (Майнц, из аренды), з. Пападопулос (Гамбург, из аренды), з. Рецос (Олимпиакос, Греция), п. Цыганикс (Виктория Кельн, из аренды), п. Кор (Аугсбург), п. Фрай (Кайзерслаутерн, из аренды), п. Рю (Ференцварош, Венгрия, из аренды), н. Аларио (Ривер Плейт, Аргентина), н. Дзалто (Ян Регенсбург, из аренды), н. Браснич (Фортуна Кельн, из аренды)

Ушли: з. Абу Ханна (Кайзерслаутерн), з. Хилбрет (свободный агент), з. Бекер (Айнтрахт Б), з. Драгович (Лестер Сити, Англия, в аренду), з. Бедер (свободный агент), з. Чато (свободный агент), з. Да Кошта (Айнтрахт Ф), з. Топрак (Боруссия Д), п. Чалханоглу (Милан, Италия), п. Кампль (РБ Лейпциг), п. Рю (Чеджу Юнайтед, Южная Корея), п. Цыганикс (свободный агент), н. Эрнандес (Вест Хэм, Англия), н. Дзалто (свободный агент), н. Браснич (Фортуна Кельн)

Аугсбург (Аугсбург)

Пришли: в. Гифер (Шальке), з. Опаре (Ланс, Франция, из аренды), з. Якоб (Мюнхен 1860), п. Хеллер (свободный агент), п. Томми (Ян Регенсбург, из аренды), п. Хедира (свободный агент), н. Грегорич (Гамбург), н. Кордова (Каракас, Венесуэла), н. Гюнтер-Шмидт, н. Риттер (оба – Аугсбург-2), н. Айети (Санкт-Галлен, Швейцария, из аренды), н. Матавж, н. Паркер (оба – Нюрнберг, из аренды)

Ушли: з. Верхаг (Вольфсбург), п. Алтынтоп, п. Шустер (оба – свободные агенты), п. Фойльнер (Аугсбург-2), п. Усами (Фортуна, в аренду), п. Кор (Байер), н. Бобадилья (Боруссия М), н. Айети (Санкт-Галлен, Швейцария), н. Гюнтер-Шмидт (Карл Цейсс, в аренду), н. Матавж (Витесс, Голландия)

Гамбург (Гамбург)

Пришли: в. Поллерсбек (Кайзерслаутерн), з. Тёльке (свободный агент), з. Ван Дронгелен (Спарта, Голландия), з. Пападопулос (Байер), з. Бегоунек, п. Яньичич (оба – Гамбург-2), п. Гуаида (Санкт-Галлен, Швейцария, из аренды), п. Ферати (Фортуна, из аренды), н. Хан (Боруссия М), н. Шиплок (Дармштадт, из аренды), н. Алтынташ (Касымпаша, Турция, из аренды)

Ушли: в. Адлер, з. Джуру, з. Остжолек (все – свободные агенты), з. Гётц (свободный агент), з. Пападопулос (Байер, из аренды), п. Ферати (Эрцгебирге, в аренду), п. Порат (Унтерхахинг, в аренду), п. Фека (Люцерн, Швейцария), п. Ронштадт, п. Гуаида (оба – Гамбург-2), н. Грегорич (Аугсбург), н. Бауи (свободный агент), н. Алтынташ (Малатьяспор, Турция, в аренду), н. Лассога (Лидс, Англия, в аренду)

Майнц 05 (Майнц)

Пришли: в. Адлер (свободный агент), в. Мюллер (Майнц-2), в. Зентнер (Хольштайн, из аренды), з. Диалло (Монако, Франция), п. Баку (Майнц-2), з. Бенгтссон (Бастия, Франция, из аренды), п. Родригес (Малага, Испания, из аренды), п. Неделев (Ботев, Болгария, из аренды), п. Максим (Штутгарт), н. Фишер (Мидлсбро, Англия), н. Кодро (Осасуна, Испания), н. Нидерлехнер (Фрайбург, из аренды)

Ушли: в. Лессль (Хаддерсфилд, Англия, в аренду), з. Ромально (Байер, из аренды), з. Бенгтссон (Копенгаген, Дания), п. Паркер (Санкт-Пёль­тен, Австрия, в аренду), п. Неделев (Ботев, Болгария), п. Халими (Бронбю, Дания, в аренду), н. Кордоба (Кельн), н. Нидерлехнер (Фрайбург), н. Зайдель (Хольштайн, в аренду), н. Кркич (Сток Сити, Англия, из аренды)

Вольфсбург (Вольфсбург)

Пришли: в. Древес (Пройссен Мюнстер, из аренды), з. Верхаг (Аугсбург), з. Удуохаи (Мюнхен 1860), з. Тиссеран (Ингольштадт, в аренду), з. Вильям (Ин­тер­нась­о­нал, Бразилия), з. Брукс (Герта), з. Шпренгер (Магдебург, из аренды), п. Родригес (Люцерн, Швейцария, из аренды), п. Иттер (Вольфсбург U19), п. Стефаньяк (Динамо Д), п. Камачо (Малага, Испания), п. Аскуэс (Мельгар, Перу, из аренды), н. Димата (Остенде, Бельгия), н. Ориджи (Ливерпуль, Англия, в аренду), н. Хайндс (Арсенал U23, Англия), н. Путаро (Арминия, из аренды)

Ушли: в. Бенальо (свободный агент), в. Древес (Вюрцбюргер Киккерс), з. Волльшайд (Сток Сити, Англия, из аренды), з. Шпренгер (Вольфсбург-2), з. Трэш (Ингольштадт), з. Хорн (Кельн), з. Р. Родригес (Милан, Италия), п. Густаво (Марсель, Франция), п. Вейринья (ПАОК, Греция), п. Родригес (Люцерн, Швейцария), п. Сегуин (Динамо Д, в аренду), п. Аскуэс (Альянса Лима, Перу, в аренду), п. Конде (Хольштайн, в аренду), п. Дежага (свободный агент), п. Аззауи (Виллем II, в аренду), н. Путаро (Арминия), н. Майораль (Реал Мадрид, Испания, из аренды)

Штутгарт (Штутгарт)

Пришли: в. Майер (Энерги Котбус), в. Циллер (Лестер Сити, Англия), з. Шунич (Палермо, Италия, из аренды), з. Аого, з. Бадштубер (оба – свободные агенты), з. Аилтон (Эшторил, Португалия), з. Бек (Бешикташ, Турция), п. Бурнич (Боруссия Д, в аренду), п. Аскасибар (Эстудиантес, Аргентина), п. Тащи (Зброёвка, Чехия, из аренды), п. Мангаля (Андерлехт, Бельгия), н. Аколо (Сьон, Швейцария), н. Донис (Ювентус, Италия)

Ушли: в. Апхофф (свободный агент), в. Лангерак (Леванте, Испания), п. Максим (Майнц), з. Онгюэн (Ред Булл Зальцбург, Австрия, в аренду), з. Циммер (Фортуна, в аренду), з. Шунич (Динамо М, Россия), з. Кляйн, п. Тащи (оба – свободные агенты), п. Вернер (Нюрнберг, в аренду), п. Грин (Гройтер, в аренду)

Ганновер 96 (Ганновер)

Пришли: в. Эссер (Дармштадт), з. Хоффман (Фортуна, из аренды), з. Сеннингер (Ганновер-2), з. Корб (Боруссия М), з. Остржолек, п. Эмгамес, п. Швегдер, п. Баллер (все – свободные агенты), п. Бебу (Фортуна), н. Жонатас (Рубин, Россия), н. Эрдинч (Метц, Франция, из аренды), н. Гуйе (Зюльте-Варагем, Бельгия, из аренды)

Ушли: в. Марич (Хоффенхайм-2, из аренды), з. Страндберг (Краснодар, Россия, из аренды), з. Сеннингер (Маппен, в аренду), з. Аркенберг (Ганновер-2), з. Хоффман (Фортуна), н. Хут (Рот-Вайсс, в аренду), н. Эрдинч (свободный агент), н. Собех (свободный агент), н. Гуйе (Сент-Трюйден, Бельгия, в аренду)

Фото: bundesliga.com