Теракт?!Или около футбола?!

Дортмунд 11 апреля 2017 года..Что же произошло

Всем уже известно что случилось вчера, но а кто не в курсе напомню не задолго до начала матча боруссия д – монако прошла серия взрывов благодаря которым был задет автобус с футболистами шмелей.

Но что же произошло на самом деле?! Теракт?! Или все же заговор против шмелей.. Разобраться тяжело не зняю полной картины.. Но можно не много по фантазировать.. Подобный случай уже был на чемпионатн мира не помню какого года когда немцы и французцы встречались тоже были взрывы но тогда признали это случайность и официально обьявили о терракте.. А что было вчера пока загадка но я больше склоняюсь к мнению что это было заговор против шмелей этому много доказательств

во первых взрывы были только рядом с автобусом одной из команды

во вторых пострадали только шмели пусть не сильно но без операции не обошлось

ну и в третьих было обнаружена записка-письмо для немецской команды а что было там пока не разглашаеться и это уже не первый случай когда подобное случаеться вспомнить не давнее заявление другого немецского гранда мюнхенской баварии которая из-за заговора должна переехать в другой город а какой этот город будет не известно

но если забыть заговор можно высказать огромный респект всем тем кто поддержал обе команды после вчерашних событий..надеюсь сегодня обойдеться без взрывов.. но .. кто захочет подорвет еще раз!!