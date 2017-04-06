Кристиан Пулишич оправдает надежды или нет?

Кристиану Пулишичу сейчас 18 лет, но он уже показывает футбол высокого класса.

Кристиан Пулишич будущая звезда или очередное разочарование в будущем?

Кристиану сейчас 18 лет, но он уже показывает футбол высокого класса,он перешел в Дортмунскую Боруссию из ПА классик. Пулишич по мнению многих имеет все перспективы стать жемчужиной американского футбола.

Его быстрый рост в юношеских сборных США был также зеркально отражён в его стремительном взлёте в академии Боруссии, где он сыграл всего 11 игр перед тем, как Томас Тухель привлёк его в основную команду во время зимнего перерыва в сезоне 2015/16.

По слухам к игроку присматривается Ливерпуль, хотя игрок не провел и года в европе.

После болезненного поражения от Бенфики в первом матче (1:1), Боруссия отчаянно старалась найти способ отыграться.

К счастью, родные стены сделали своё дело, а Обамеянг забил три мяча. Триумф, но не только для него – забил и Пулишич, который после матча добавил к своим званиям ещё одно – самый молодой автор гола Боруссии в истории выступлений в еврокубках. Пулишич сделал себе имя в чужом чемпионате, моментально проделав путь, который был не по силам большинству его сограждан. И если учитывать скорость его развития, мы можем с большой уверенностью говорить о том, что американские зрители получат наконец свою суперзвезду.

Выступая в команде с великолепным атакующим трио Марко Ройса, Марио Гётце и Обамеянга, и талантливыми Юлианом Вайглем, Эмре Мором и Дембеле.

И разве это не идеальная американская история: парнишка хорватских корней, полюбивший футбол в Англии и ставший звездой в Германии, станет главным футболистом США.