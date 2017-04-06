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    Кристиан Пулишич оправдает надежды или нет?

    6 апреля 2017
    Кристиану Пулишичу сейчас 18 лет, но он уже показывает футбол высокого класса.

    Кристиан Пулишич будущая звезда или очередное разочарование в будущем?
    Кристиану сейчас 18 лет, но он уже показывает футбол высокого класса,он перешел в Дортмунскую Боруссию из ПА классик. Пулишич по мнению многих имеет все перспективы стать жемчужиной американского футбола.
    Его быстрый рост в юношеских сборных США был также зеркально отражён в его стремительном взлёте в академии Боруссии, где он сыграл всего 11 игр перед тем, как Томас Тухель привлёк его в основную команду во время зимнего перерыва в сезоне 2015/16.
    По слухам к игроку присматривается Ливерпуль, хотя игрок не провел и года в европе.
    После болезненного поражения от Бенфики в первом матче (1:1), Боруссия отчаянно старалась найти способ отыграться.
    К счастью, родные стены сделали своё дело, а Обамеянг забил три мяча. Триумф, но не только для него – забил и Пулишич, который после матча добавил к своим званиям ещё одно – самый молодой автор гола Боруссии в истории выступлений в еврокубках. Пулишич сделал себе имя в чужом чемпионате, моментально проделав путь, который был не по силам большинству его сограждан. И если учитывать скорость его развития, мы можем с большой уверенностью говорить о том, что американские зрители получат наконец свою суперзвезду.
    Выступая в команде с великолепным атакующим трио Марко Ройса, Марио Гётце и Обамеянга, и талантливыми Юлианом Вайглем, Эмре Мором и Дембеле.
    И разве это не идеальная американская история: парнишка хорватских корней, полюбивший футбол в Англии и ставший звездой в Германии, станет главным футболистом США.

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