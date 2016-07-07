Да придет третья сила! Что ждет Бундеслигу в предстоящем сезоне

Как и почему может возникнуть интрига в Бундеслиге? Будущее «Der Klassiker» в первой части статьи «Да придет третья сила!» блога «В поле зрения».

С того момента как началось противостояние «Баварии» и «Боруссии Д» в Бундеслиге, эти две команды оторвались от своих соперников настолько, что реальной конкуренции им составить, кажется, уже никто и не может... Усугубляет положение еще и превосходство самой «Баварии» над своим главным соперником ... И кажется, что «Бавария» для других команд Бундеслиги становится скорее ориентиром, чем реальным соперником, кому они способны дать бой.... Но так ли все плачевно для фанатов, которым надоело из года в год наблюдать за борьбой, которая ведется отнюдь не за главный трофей?

Что нужно для того, что бы в Бундеслиге появилась реальная и увлекательная борьба за титулы?

Частичное уравнение бюджетов команд Появление реальной третьей силы Бундеслиги («Бавария» с легкостью избавляется от любого конкурента, ослабив его. При большем числе реальных угроз, эта тактика перестает работать)

По первому пункту уже сейчас есть прогресс.. постепенно в Германии появляются новые сильные клубы, немецкие клубы неплохо выступают на международной арене, многие из команд думают на будущее (улучшают свою инфраструктуру, развивают талантливую молодежь), а значит через некоторое время смогут сделать еще шажок вперед. Дополнительно этому серьезно поспособствует новый договор на телетрансляции, который вступит в силу после этого сезона. Договор превышает предыдущий на целых 85%! А так, как доходы от телетрансляций в Германии распределяются более и менее равномерно, то это серьезно может усилить слабые клубы ... Только задумайтесь, что такое дополнительных миллионов 30 для «Баварии»? Так небольшой бонус к уже имеющимся финансам... Зато какие перспективы от похожей суммы появятся у команд бюджет которых в лучшем случае 50-60 миллионов ....

Если говорить о втором пункте, то выделить какую то одну команду, на роль третьей силы очень сложно. Многие кандидаты имеют возможность замахнутся дать бой »Баварии» и «Боруссии Д», но сделать это на длинной дистанции достаточно тяжело. Тут должно подобраться много факторов воедино – состав, тренер, руководство, финансы, удача, да и многое другое ... Кандидатов мы будем рассматривать в следующих частях статьи подробнее, а сейчас - о лидерах....

«Бавария»

Есть ли шанс, что «Бавария» даст слабину и перестанет быть единоличным гегемоном в немецком футболе? Сильно не будем говорить о составе, он и так сильнейший в Германии. После прихода Хуммельса, в команде (как минимум на бумаге) сильнейшая защита в мире. Стареющих лидеров вроде Рибери и Роббена, заменяют игроки помоложе, да и появление Ренату Санчеша избавит центр поля «Баварии» от проблем на долгие годы вперед. А если в какой из зон будут проблемы, при желании, команда купит почти любого, кого пожелает Анчелотти под свои тактические замыслы.

Перейдем к главному тренеру... Карло Анчелотти безусловно, для «Баварии» один из лучших вариантов, какой только можно было придумать... Но что изменится после ухода Гвардиолы? Команда перестанет придерживаться идеалам тики-таки.... Сама тактика Гвардиолы очень сильно уменьшала шансы заведомо слабого клуба, дать бой Баварии... И поэтому была идеальной для побед в немецком футболе, где с «Баварией» конкурировать могут лишь избранные...Так приходили десятки побед без особой интриги, но эти победы, за редким исключением, не приносили даже фанатам «Баварии», той самой эйфории от игры любимого клуба. Анчелотти должен «вернуть эйфорию», он не будет ставить тики-таку, у него другое видение футбола... Но с появлением эйфории, команда чаще будет не добирать очки в не самых важных матчах, появится и вероятность той самой интриги в борьбе за титул.

Плюс ко всему клубу и тренеру нужно время так сказать «притереться» к друг другу. А это еще больше увеличивает шансы на неожиданный прорыв той или иной команды, кто подойдет к этому сезону во всеоружии, а может добавит к этому и немного удачи. Какие могут быть задачи у Анчелотти на новом месте работы? Перестройка команды, не потеряв нити управления в оной. Сделать игру команды привлекательной для фанатов и главное, чего не удалось Гвардиоле, это – добиться успехов на международной арене....

Итог: У команды нет явных минусов, есть небольшой шанс, что при перестройке команды под Анчелотти, клуб слегка затормозит, но если этим никто не сможет воспользоваться, то дальше будет явно сложнее. «Бавария» сама титулы не отдаст, а значит остальным клубам придется сильно постараться ...

«Боруссия Дортмунд»

Уже продолжительное время главным соперником «Баварии» является «Боруссия Дортмунд». Может зачастую и вынужденно, но в «Боруссии» затеялась серьезная перестройка, сопоставимая с той, что произошла в ней при появлении в команде Юргена Клоппа. Тухель подбирает под себя многих молодых, талантливых игроков и делает коллектив на долгие годы вперед.. Вайгль, Пулисич, Пасслак, а с этого года к ним присоединятся еще Дембеле, Мор, Мерино и Геррейро. Все эти игроки молоды, но безусловно очень талантливы. Будет интересно посмотреть как Тухель любящий держать под контролем любую даже самую мельчайшую деталь игры, будет использовать их молодежный, лихой задор в своих изощренных тактических схемах.

Главная проблема «Боруссии Д» что в это трансферное окно ее покинули три ключевых футболиста, и трудно представить что уже в этом году команда сможет дать бой «Баварии» за чемпионство, и тем более победить в этом бою. С финансовой же стороны команда развивается. Она учится зарабатывать деньги, работает над продвижением своего бренда в Азии, а с помощью «главной надежды» Америки – Пулисича, и при определенных успехах самого футболиста, команда сможет легко прорваться и на американский рынок. Последние годы показали, что команда не зря потратила много средств и сил, на свои молодежные команды и их базу. На данный момент у «Боруссии» наверное сильнейшая молодежка во всей Германии. Почти в каждой возрастной группе команда из Дортмунда одна из сильнейших в Германии и можно с уверенностью ждать появления в главной команде новых собственных воспитанников уже в наступающем сезоне.

Итог: Подводя итоги можно с уверенностью сказать, что если и не в этом сезоне, то через год, два «Боруссия» вновь, как во времена Клоппа даст бой «Баварии». А при последних финансовых успехах клуба, скинуть их снова «Баварии» будет намного сложнее и титулы снова придут на радость фанатов этого замечательного клуба.