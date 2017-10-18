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26.06.2017 01:14На днях Юрген Клопп совершил серьезное приобретение на трансферном рынке в лице Салаха и побил тем самым трансферный рекорд «Ливерпуля». В своем блоге я предлагаю вспомнить о том, как развивалась карьера египтянина и оценить шансы Салаха в новой кома
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02.08.2016 11:10Недавно Юрген Клопп был вынужден выпустить в качестве полевого игрока вратаря. Блог «Чего хотят болельщики?» вспоминает матчи, в которых полевые игроки были вынуждены спасать свою команду в качестве вратарей.
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15.03.2016 22:25Кто вместо брата поехал на чемпионат мира и стал обладателем золотой медали? У кого из братьев Невиллов есть близнец? «Двое из ларца» на «тренерском мостике» и это не де Буры? Участник Блог-лиги «Футбол в стиле Ретро» рассказывает об этом.1