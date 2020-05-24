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14.05.2017 10:00«Он бросается деньгами из окна, но по-прежнему скромный». Главный немецкий игрок, который смеется над «Баварией»Марко Ройс проводит в лазарете примерно треть каждого года. Когда он в строю, в жизни «Боруссии» сразу возникают потенциальные миллионы заработанных денег. «Бомбардир» рассказывает о сумасшедшем футболисте, постоянно насмехающемся на «Баварией». Ройс – один из немногих игроков мира, отвергающих любые предложения мюнхенского клуба.12
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01.04.2017 20:00Хуан Мата перенес операцию и надолго выбыл из строя. Венгер намекнул на то, что останется в «Арсенале». «Бавария» отгрузила шесть мячей в ворота «Аугсбурга». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.5
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10.02.2017 10:00После триумфального старта карьеры Боян Кркич был за смешные деньги продан из «Барселоны» в «Сток Сити», а теперь до конца сезона уехал в «Майнц». Данил Замалетдинов вспоминает, как рушилась карьера парня, слишком рано ставшего звездой.3
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04.11.2016 14:00Некоторых игроков из списка вы не знали, о ком-то слышали давно, а про прогресс кое-кого даже не подозреваете до сих пор. «Бомбардир» рассказывает, для кого сезон-2016/17 уже становится поворотной точкой в карьере.1
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