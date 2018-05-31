Вы обязательно влюбитесь в «Аугсбург». Там играют братья Гетце и Хедиры, полиглот Финнбогасон, а тренер – бывший гонщик

6:0 и 1:8 – так тоже играл «Аугсбург» в прошлом сезоне.

Чемпионат Германии стартует через несколько дней. Наибольший интерес вызывают фавориты и участники еврокубков. Но чем хороша Германия – тут и менее известные команды ужасно симпатичны. Мы выбрали «Аугсбург» и делимся восторгами с вами.

Небольшая справка об «Аугсбурге»:

Клубу 112 лет, он – из одноименного города. Нет трофеев, чемпионами становились лишь юношеские команды;

В прошлом сезоне «Аугсбург» боролся за место в Бундеслиге, но ни разу не падал в зону вылета;

Реже всех в чемпионате ее игроки занимались дриблингом и подавали угловые;

Но притом «Аугсбург» – одна из самых веселых команд: лишь девять матчей на «низ» (меньше трех голов с ее участием).

(меньше трех голов с ее участием). В прошлом сезоне было много проблем в защите – один игрок травмирован, другой повздорил с тренером, третий просто не набрал форму, в итоге сменили тренера, и все завертелось.

К фигуре тренера вернемся позже, это совершенно уникальный персонаж. Вначале о том, кто интересен из игроков.

• 22-летний левый защитник Мадс Педерсен долго носил майку с никнеймом «Мини». 10 лет назад он перешел в футбольный клуб, где было сразу пятеро парней с именем Мадс. Самым маленьким был Педерсен, долго придумывать прозвище не пришлось. Но позже он стал носить футболку с именем Валентин, по сути, его так все сейчас и называют. Валентин – это его среднее имя в честь дедушки, который тоже был футболистом. Приучил к игре он и Мадса.

• В «Аугсбурге» играют братья Марио Гетце и Сами Хедиры. Забавно, что Феликс Гетце, как и Марио, тоже переходил из «Боруссии» в «Баварию». Правда, произошло это еще в юношеском возрасте. Феликс выступает на позиции опорного полузащитника. Рани Хедира близок к брату Сами по позиции на поле. Он, конечно, менее успешен, зато выполнил желание мамы – помимо футбола получить и образование. Хедира-младший может заниматься бизнесом в фитнесе и спорте.

• Центрфорвард Серхио Кордова приехал из Венесуэлы. По его словам, религия помогла ему адаптироваться к холодам в Германии, чего поначалу Кордова совершенно не переносил. Ему всего 22 года, но он уже вошел в историю дважды – как самый юный автор гола в Венесуэле, а также как автор самого красивого гола на чемпионате мира U-20. Это и правда очень впечатляет.

• Капитан «Аугсбурга», центральный полузащитник Даниэль Байер в клубе с 2010 года, он уже ветеран – ему 35 лет. Когда-то Дитер Айльтс после одной из игр молодежной сборной Германии сказал, что парня ждет фантастическое будущее. Не дождалось – выше «Вольфсбурга» и «Аугсбурга» Байер не поднимался, а пару лет назад еще и влип в дурацкую историю, отвесив во время матча «мастурбационный жест» тренеру «Лейпцига» Ральфу Хазенхюттлю.

После игры протянул руку, но тренер порыв не оценил. Байер оправдывался излишней эмоциональностью и извинился в твиттере, но теперь его не слушали в совете Бундеслиги – футболисту влепили штраф в 20 тысяч евро и дисквалифицировали на один матч.

• Форварда Альфреда Финнбогасона многие знают по сборной Исландии. Парень в раннем детстве пожил в Шотландии и успел стать болельщиком «Хиберниана». А еще Финнбогасон – настоящий полиглот, говорящий на пяти различных языках – исландском, немецком, испанском, голландском, английском. Говорят, что есть еще и шестой – шведский.

twit text — Sons of Ice and Fire (@sons_icefire) May 31, 2018

• Правый защитник Симон Аста – уже в истории всего чемпионата, хотя ему только 18 лет. Аста стал первым игроком, рожденным в 21-м веке и сыгравшем в матче Бундеслиги. Вообще, моложе его (в 17 лет и 107 дней) в истории турнира дебютировали только пять футболистов. Впрочем, пока тот исторический матч в мае 2018-го – единственный для Асты в Бундеслиге.

• Бразилец Каюби вообще уникален. Он выигрывал чемпионат Германии еще с «Вольфсбургом» (10 лет назад), а в одной из игр против «Шальке» за восемь минут успел последовательно:

выйти на замену;

забить гол;

снова замениться из-за тактических соображений.

Все дело в том, что у «Вольфсбурга» удалили игрока, так что Феликс Магат сразу же снял бразильца с игры. Не помогло – клуб не удержал победу, пропустив на последней минуте от Кевина Кураньи (2:2). Впрочем, сейчас будущее парня в «Аугсбурге» туманно и, скорее всего, с ним расстанутся.

• Наконец, тренер Мартин Шмидт. Он, скорее, похож внешне на гитариста рок-группы. Игровая карьера не задалась – выступал во второй швейцарской лиге, но порвал «кресты». Тренировать начал более 15 лет назад, но лишь в 2015-м добрался до основной команды «Майнца», потом пару сезонов рулил «Вольфсбургом», сейчас – возглавляет «Аугсбург».

Кем он еще был в своей жизни?

Управляющим директором текстильной компании;

Автомехаником;

Гонщиком – участвовал в чемпионате Германии по кузовным гонкам.

Еще Шмидт был буквально на грани смерти после лыжной аварии. Он получил перелом двух шейных позвонков и был парализован. «Травмы вредили мне, – вспоминает тренер. – Но они лишь укрепили мой характер, и я получил больше жизненного опыта».

С такими событиями в жизни Шмидту уж точно ничего не страшно.

«Аугсбург» остается все такой же скромной командой без больших целей, но при этом с кучей интересных историй внутри. Он играет на уютной 30-тысячной арене, только сейчас тратит чуть больше 20 миллионов евро, но продает на столько же и старается жить по средствам.

С ним нескучно – уже умудрился вылететь на ранней стадии Кубка Германии (причем от команды аж из четвертой лиги), но всегда готов трепать нервы фаворитам – в прошлом сезоне не дал обыграть себя «Лейпцигу», проиграл 3:4 в Дортмунде «Боруссии», но победил ее дома, отобрал очки у «Баварии». А еще грохнул 6:0 «Штутгарт», а через месяц получил 1:8 от «Вольфсбурга». Фееричные ребята.

Сезон-2019/20 в Бундеслиге команда начнет гостевым матчем против дортмундской «Боруссии». Теперь у вас есть еще одна причина последить за этой игрой.