5 причин, которые помешают «Баварии» выиграть Бундеслигу

До конца сезона в Бундеслиге 14 туров, а букмекеры уже давно определились с победителем. На «Баварию» дают коэффициенты от 1,02 до 1,03, беспроигрышные и бесполезные для ставок. Единственным преследователем мюнхенцев остается дортмундская «Боруссия», но коэффициент 17,0 – не та цифра, на которую поставил бы деньги даже Томас Тухель. Тут и традиция «зимнего чемпиона», и общая мощь «Баварии», обладающей ресурсами для игры на три титула. За три месяца до конца сезона, впрочем, может забарахлить даже самая стабильная система.

Уход Гвардиолы

Пепа очень любили в Германии, ему создали все условия для жизни в Мюнхене. Команда переняла его футбольную философию, и не было игрока, который не высказывал бы надежду на продление контракта с испанцем. Гвардиола решил иначе, и тут-то все и изменилось.

Немецкая пресса «желтизной» не разбрасывается, и по еe информации, после объявления решения Пепа об уходе из клуба летом микроклимат в команде существенно ухудшился. Причем сообщил об это якобы кто-то из игроков. Гвардиола в ответ попросил конкретизировать сведения об источнике, но ответа, конечно, не получил. «Всегда будут недовольные игроки, – объяснил Пеп. – Когда футболист не играет, он немного огорчен, расстроен, но это нормально. Боевой дух команды в порядке. У меня же нет друзей среди журналистов, нет телефонных номеров. Я не обедаю с ними. Хотя здешних журналистов не сравнить с теми, что в Испании. Здесь уютнее». Так было сначала.

Артуро Видаль на зимних сборах был уличeн в злоупотреблении алкоголем, и первые два матча второго круга начал на скамейке запасных. Гвардиола решительно недоволен нарушением режима чилийцем и наличием у него лишнего веса. Все настолько плохо, что Видаль может вскоре вернуться в «Ювентус», если его не уговорит Карло Анчелотти.

Спортивный директор клуба Маттиас Заммер обвинил СМИ во лжи, но его слова надо делить на два. Накануне подписания Сердара Таски он уверял журналистов, что достойных кандидатур для усиления «Баварии» нет.

Напряжение в команде создает уже подписанный Пепом контракт с «Манчестер Сити». Скрывать этот переход было глупо, газеты лишь терроризировали бы клуб всю вторую половину сезона. Теперь Гвардиолу подозревают в «любви на стороне»: присматривается к будущей команде и даже обсуждает возможные летние трансферы. Его сосредоточенность на делах «Баварии» уже не та, что прежде. Если контакт с Гвардиолой потеряют игроки, потеря очков в Бундеслиге неминуема. Один раз Пеп уже психанул: «Тренеров сейчас больше не уважают. Сейчас уже неважно, что мы говорим. Почему вы никогда не пишете о тех моих замечательных высказываниях, что я говорю своим игрокам перед матчами? Я не понимаю, зачем тренеры в настоящее время продолжают давать пресс-конференции».

Лига Чемпионов

Переехать на Острова Гвардиола хочет непременно в статусе победителя Лиги Чемпионов. На фоне полного комплекта титулов с «Барселоной» отсутствие успеха на международной арене с «Баварией» портит резюме каталонца. Два сезона кряду мюнхенцы оступались в полуфинальной стадии. Результат вообще-то впечатляющий, но теперь Пеп бросит все силы на покорение Кубка чемпионов.

Указать критикам их место — похвальная мотивация, но с такой расстановкой приоритетов можно неверно распределить силы. Решив, что в Бундеслиге можно прийти к чемпионству по накатанной, есть шанс свалиться в кювет. Конкуренция невелика, но и отрыв от Дортмунда измеряется всего восемью очками. Команда Тухеля будет играть в Лиге Европы, вылет из которой трагедией не станет. Следовательно, шансы на сокращение отрыва от мюнхенцев будут возрастать в геометрической прогрессии с каждым пройденным «Баварией» раундом плей-офф ЛЧ.

Травмы

Ссора между Гвардиолой и врачом «Баварии» Мюллером-Вольфартом прогремела ещe в апреле прошлого года, и по ее итогам известный медик, был вынужден уволиться. Однако уже без Мюллера-Вольфарта ситуация никак не улучшилась. Больничные койки по-прежнему заняты, и после каждого второго матча приходится стелить новые. Руководство «Баварии» поспешило объявить о возвращении врача в штат команды одновременно с уходом Гвардиолы.

Реальность удручает: у мюнхенцев вылетели все основные центральные защитники, Рибери травмировался в первом же матче после возвращения, стабильно ломается Роббен. Аварийное подписание Таски и относительно надeжные действия Киммиха в последних матчах в центре обороны – ещe не повод для оптимизма. На фоне «Хоффенхайма» и не особо атаковавшего «Байера» всe было неплохо. Но что делать с «Ювентусом» и обеими «Боруссиями», да даже осмелевшей «Гертой»? Ситуация может ухудшиться в любой момент, если тот же Бадштубер опять травмирует многострадальное колено. Скамейка «Баварии», как ни странно, выглядит неважно, и в случае новых травм основных исполнителей в будущем Гвардиоле придeтся туго.

Проблемы в атаке

За три матча на старте второго круга Бундеслиги «Бавария» забила 4 гола. Результативность для мюнхенцев не самая выдающаяся. Мало того, все они на счету Левандовски. Поляк – единственный стабильный элемент в атаке. Дуглас Коста, Роббен и Мюллер синхронно переживают спад формы. Томас даже начал матч с «Байером» со скамейки запасных, чего давно не случалось.

Можно ли выехать на стараниях одного Левандовски? При отсутствии достойных соперников – да. Но уже «Байер» показал, насколько анемическими могут быть мюнхенцы у чужих ворот. В следующем туре «Бавария» едет в гости к «Аугсбургу» Маркуса Вайнцирля, традиционно успешно играющего с соседями. И если нулевая ничья с леверкузенцами еще устроила Гвардиолу на фоне потери очков Дортмундом, то что испанец скажет о ничьей или поражении от «Аугсбурга»? Баварское дерби априори будет интересным, и победа мюнхенцев далеко не очевидна.

Мысли Левандовски сейчас тоже не сосредоточены на «Баварии». Он хочет 18 миллионов евро в год, а такие деньги ему готов предложить «Реал». Если сделка выгорит, кто даст гарантию сохранения достаточной мотивации поляка в оставшихся до конца сезона матчах?

Пока Томас Тухель и Матс Хуммельс осторожно говорят о важности сохранения дортмундской «Боруссией» второго места в таблице и запредельном уровне футбола в исполнении «Баварии», не стоит окончательно ставить крест на интриге в борьбе за чемпионство в Бундеслиге. В конце концов, дортмундцы проведут матч с главным конкурентом во втором круге на своем поле. В случае успеха в нем останется отыграть всего 5 очков, и эта задача при всех перечисленных проблемах «Баварии» не кажется невыполнимой.

Единственный соперник

Пока «Боруссия» совсем не та, какой ее хочет видеть Германия. Дортмундцы, впрочем, и не замахиваются на чемпионский титул. Возвращения в Лигу чемпионов будет вполне достаточно, чтобы оправиться от прошлогоднего забытья. Однако подвинуть «Баварию» способны лишь «черно-желтые». «Вольфсбург» сдулся, обалдев от главного еврокубка. «Шальке» и «Байер» слишком привыкли быть на подпевке. Не на «Герту» же взваливать это бремя. Если «Бавария» проявит слабость, в Дортмунде могут вспомнить, как скалились, обыгрывая толстосума из Мюнхена.

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