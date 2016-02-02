Френдзона. Почему Гвардиола выбрал «Манчестер Сити»

Интрига умерла: Хосеп Гвардиола летом все-таки переедет в Англию и возьмется за «Манчестер Сити». «Бомбардир» объясняет, почему Англия и конкретно «горожане» - идеальный выбор для каталонца.

Интрига умерла: Хосеп Гвардиола летом все-таки переедет в Англию и возьмется за «Манчестер Сити». «Бомбардир» объясняет, почему Англия и конкретно «горожане» - идеальный выбор для каталонца.​

Спойлеры: Друзья Гвардиолы уже в "Манчестер Сити"

В команде уютная атмосфера

Состав "Сити" хорошо укомплектован. Есть молодые игроки

Для Пепа в "Манчестер Сити" предоставится свобода самовыражения

Гвардиола хорошо знаком с руководством "Сити"

За Гвардиолу бились как минимум три английских клуба, остальные завидовали. Потянуть трансферные аппетиты и амбиции каталонца могли лишь «Челси» да оба «Манчестера». Однако у «Сити» был козырной спортивный директор Чики Бегиристайн. Гвардиола и Бегиристайн не только играли вместе под руководством Йохана Круиффа в начале 1990-х. Впоследствии они уже занимали руководящие должности в той же "Барселоне".

Именно Бегиристайн, как считают, проложил путь для Гвардиолы к роли главного тренера "Барселоны" десять лет назад. Чики убедил директоров клуба в том, что именно Гвардиола — лучший вариант для сохранения традиций клуба. Время возвращать долги.

Да и с практической точки зрения тренеру удобно работать с директором, который разделяет его философию, верит в него и считает исключительным специалистом. Между Гвардиолой, Бегиристайном и Ферраном Сориано, еще одним человеком из "Барселоны" в директорате "Сити", нет никаких скрытых противоречий. Они позволят Пепу реализовывать его идеи на новом месте, создадут для этого все условия – организационные, логистические, финансовые.

Правильное место в правильное время

Футбол развивается циклично, и потому Гвардиола считает, что три года – вполне достаточный срок для работы на одном месте. В свое время в «Барселоне» Пеп затянул срок на 12 месяцев. Сейчас он знает, что правильное время оставить "Баварию" – именно лето 2016 года. Хотя чувство незавершенности от проделанной работы остается, если не удастся завершить этот цикл победой в Лиге чемпионов. Бундеслига мало интересна что тренеру, что всей «Баварии».

Прогресс "Манчестера" при владельце шейхе Мансуре также идет по спирали с цикличностью в три года. Гвардиолу не зовут сюда, чтобы сделать из него своего Фергюсона, о чем мечтают в «красной» части Манчестера. «Сити» готов корректировать направление развития, а игроки не против перестраиваться.

Роберто Манчини был неплохим вариантом в нужное время – его харизма добавила клубу смелости и гламура. Мануэль Пеллегрини стал идеальным преемником, угомонившим капризную и наэлектризованную раздевалку. Кроме того, он добавил стилю команды испанские черты. Но где-то ему самому не хватило психологии победителя, что выражалось в трусливой тактике в плей-офф Лиги чемпионов.

Гвардиола обещает стать тем человеком, который сможет выкристаллизовать лучшие черты и найти идеальный алгоритм для выведения "Сити" в число стабильных топ-клубов. «Горожанам" нужна не революция, а вдохновение и свежие идеи.

Хорошая база, большие возможности

"Манчестер Сити" – сильнейший клуб Англии последней пятилетки и если уместно говорить о доминации одной команды за этот период, то это "Сити". Сам Гвардиола объяснял, что его стиль не подходит для любого большого клуба. Успех во многом зависит от качества игроков, которые имеются в его распоряжении, а также их способности играть в его футбол. Тотальный контроль мяча, чтобы создать численное преимущество на одном фланге; обилие схем, которые трансформируются прямо по ходу игры. Гвардиола общался со знаменитым шахматистом Гарри Каспаровым, но куда больше он похож на Льюиса Хэмилтона. Может дать результат только на очень хорошем болиде. "Ман Сити" – это лучший на сегодняшний день механизм Премьер-лиги, у которого большие возможности для оптимизации настроек.

Чувство неудовлетворенности у игроков и руководства

Для болельщиков "Сити", которые долгие десятилетия жили в тени "Юнайтед", два чемпионства и четыре трофея за четыре года – источник радости. Они признательны Манчини (и Агуэро) за первый чемпионский титул, никогда не кинут камень в Пеллегрини. Но все понимают, что от клуба с такими финансовыми возможностями можно и нужно требовать большего.

Клубный музей пока что не отражает того качества собранного на "Истлэндс" состава и затрат на усиление команды, и потому чувство неудовлетворенности присутствует как у игроков, так и у руководства. В первую очередь, это касается европейских достижений и Гвардиола, конечно, понимает, что от него ждут большого шага именно в Европе. Потому что у него в личном музее «золотых» медалей Лиги чемпионов аж две штуки.

У клуба большой потенциал

Говоря об эволюции "Ман Сити", стоит отметить высокий потенциал академии клуба, в которую было вложено 100 миллионов фунтов только на стадии строительства нового кампуса для молодых игроков. Сам Гвардиола никогда не переставал быть ребенком, который прогрессировал в любом начинании и любой роли. Его карьера тренера началась с того, что Пепу оказали высокое доверие, несмотря на отсутствие опыта, потому неудивительно, что он в свою очередь привык доверять молодым игрокам и давать им шанс – так же как в свое время давали возможность проявить себя в "Барселоне". Академия "Сити" потихоньку начинает давать отдачу вложенных в нее миллионов. Уже забивает в Премьер-лиге нигериец Ихеначо. Анхелино, Денайер, Бытыки, Сукулини — потенциал есть.

Проблемы "Сити" – любимые задачи Гвардиолы

Главная проблема "Сити" при Манчини и Пеллегрини – частое отсутствие у игроков плана на игру. Уже много лет над "Истлэндс" витает ощущение того, что команда играет и выигрывает в первую очередь за счет индивидуального мастерства лидеров – Серхио Агуэро, Яя Туре, Давида Силвы, Венсана Компани. Если кто-то из них не в форме или травмирован, возникают проблемы, когда отсутствуют сразу несколько игроков – жди провала.

«Горожане» так и не нашли фирменный стиль, а Гвардиола не только тактический фрик, но и один из лучших футбольных архитекторов, который сможет обуздать хаос.

Сейчас у команды есть проблемы с организацией пространства для творчества в атаке, из-за чего часто возникают проблемы с преодолением глубокой обороны. Любимая задача Гвардиолы, разве что кому-то из крайних защитников придется учиться играть в опорной зоне.

Риск минимальный, свобода для самовыражения огромна

Гвардиола не любит рисковать, он всегда выбирал для работы те проекты, где провалиться очень сложно. То были команды или же полностью готовые к прогрессу ("Барселона"), или выходящие на пик, когда испортить что-то нужно еще постараться ("Бавария"). Нынешний "Ман Сити" – наименее рисковый вариант из прочих в Англии.

В "Сити" Гвардиола не увязнет в решении организационных задач - для этого есть Бегиристайн и Сориано. Он получит все то, что попросит сейчас и потом. Если нужно, то «Сити» всерьез возьмутся и за Месси. Ему не нужно будет отвлекаться на разборки в раздевалке, которую от ссор вычистил Пеллегрини. Здесь нет хаоса, который царит в "Челси" и "Манчестер Юнайтед", а работа нового менеджера будет заключаться именно в творчестве.

"Юнайтед" будет требовать скорейшего возвращения на былые позиции при не лучшем кадровом потенциале и постоянно сравнивать с сэром Алексом. "Челси" еще не определился с дальнейшим развитием, да и постоянный риск нарваться на плохое настроение Романа Абрамовича — не лучшая мотивация.

"Ман Сити" исторически жил постулатами, которые вписываются в философию Гвардиолы. Когда важен не только результат, но и процесс его достижения, стиль. Ничто не иллюстрирует этот культурный нюанс лучше, чем подписание в марте 1972 года яркого, но взбалмошного нападающего Родни Марша из "Куинз Парк Рейнджерс". "Сити" были в то время на вершине таблицы, с четырьмя очками форы, но им хотелось выигрывать ярко, стильно, что и должен был обеспечить Марш. В итоге "горожане" завершили сезон на четвертом месте, в своем стремлении к совершенству и художественной ценности побед.

Фото: globallookpress.com, talksport.com

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