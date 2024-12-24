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    В «Спартаке» рассказали о трансферных планах на зиму

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев оценил продажу Александра Соболева в «Зенит». Он также признался, что клуб постарается усилиться в зимнее трансферное окно.

    – Казалось, что уход Соболева в «Зенит» станет проблемой для команды, но по тому, как все развивается, трансфер становится одним из самых успешных за последние голы. Согласны с такой трактовкой?

    – Решение принято. Александр хороший футболист, он еще забьет свои голы. Сейчас он игрок другой команды, и мне нет смысла его обсуждать.

    – Насколько верна информация о том, что клуб может расстаться с 8 игроками? Есть ли шорт-лист на выход?

    – Не вижу смысла комментировать шорт-листы. Думаю, что сильной ротации состава не должно быть, но зимой, безусловно, мы постараемся еще усилить команду.

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    Источник: «РБ Спорт»

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