В «Спартаке» рассказали о трансферных планах на зиму

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев оценил продажу Александра Соболева в «Зенит». Он также признался, что клуб постарается усилиться в зимнее трансферное окно.

– Казалось, что уход Соболева в «Зенит» станет проблемой для команды, но по тому, как все развивается, трансфер становится одним из самых успешных за последние голы. Согласны с такой трактовкой?

– Решение принято. Александр хороший футболист, он еще забьет свои голы. Сейчас он игрок другой команды, и мне нет смысла его обсуждать.

– Насколько верна информация о том, что клуб может расстаться с 8 игроками? Есть ли шорт-лист на выход?

– Не вижу смысла комментировать шорт-листы. Думаю, что сильной ротации состава не должно быть, но зимой, безусловно, мы постараемся еще усилить команду.