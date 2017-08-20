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    Самая глупая травма лета


    4.4
    Голосов: 5
    20.08.2017 13:25
    Полузащитник Николай Мюллер за секунду до тяжелого повреждения переживал счастливые моменты.

    Новый сезон немецкой Бундеслиги стартовал с будничных побед «Баварии» и «Боруссии». Главным же моментом первого тура стал эпизод, произошедших без участия привычных немецких грандов. «Гамбург» и «Аугсбург» провели совершенно рядовой матч, где единственным голом отметился полузащитник хозяев Николай Мюллер.

    Во время празднования забитого мяча Мюллер несколько раз крутанулся вокруг своей оси, подпрыгнул, а затем неудачно подвернул ногу и упал на угловой флажок. «Гамбург» сообщил, что у лидера команды повреждена передняя крестообразная связка правого колена. В клубе предполагают, что он пропустит около семи месяцев.

    Достоинством Николая Мюллера всегда была скорость. В прошлом сезоне в составе «Гамбурга» он отыграл 24 матча, забив пять мячей и отдав три голевых передачи. В «Гамбурге» им восхищаются с 2014 года, а однажды именно он спас для команды место в Бундеслиге. В ответном переходном матче с «Карлсруэ» сезона-2014/15 Мюллер отличился победным голом на 115-й минуте.

    Однажды немецкий вратарь Микаэль Ренсинг, выступавший за «Баварию», получил травму из-за неудачного наклона. Голкипер хотел завязать шнурки, а в итоге пропустил пару ответственных матчей. В «Баварии» тогда обещали найти человека, который будет делать эту работу за Ренсинга. У «Гамбурга» и Мюллера ситуация еще серьезнее. Как поступить им?

    Видео неудачного празднования Мюллера можно посмотреть здесь.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Гамбург»
    Рейтинг: 4.4 Голосов: 5
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 22 августа 2017, 09:20

      Здоровья и скорейшего возвращения на поле.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 21 августа 2017, 20:10

      даун

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 21 августа 2017, 07:19

      скромнее нужно праздновать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 21 августа 2017, 00:23

      гений года

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 20 августа 2017, 22:41

      А видео убрали....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 20 августа 2017, 19:05

      Double twisted facepalm

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      MonTee 20 августа 2017, 17:11

      Спасибо за видео....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      EURO555 20 августа 2017, 16:47

      Фортуна не на его стороне!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC 20 августа 2017, 14:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      хахаха,сделал дело,гуляй смело,наверное вычитал недавно

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +139

      vanchope34 20 августа 2017, 14:07

      Да уж!!!

      0
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