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Самая глупая травма лета

Новый сезон немецкой Бундеслиги стартовал с будничных побед «Баварии» и «Боруссии». Главным же моментом первого тура стал эпизод, произошедших без участия привычных немецких грандов. «Гамбург» и «Аугсбург» провели совершенно рядовой матч, где единственным голом отметился полузащитник хозяев Николай Мюллер.

Во время празднования забитого мяча Мюллер несколько раз крутанулся вокруг своей оси, подпрыгнул, а затем неудачно подвернул ногу и упал на угловой флажок. «Гамбург» сообщил, что у лидера команды повреждена передняя крестообразная связка правого колена. В клубе предполагают, что он пропустит около семи месяцев.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Достоинством Николая Мюллера всегда была скорость. В прошлом сезоне в составе «Гамбурга» он отыграл 24 матча, забив пять мячей и отдав три голевых передачи. В «Гамбурге» им восхищаются с 2014 года, а однажды именно он спас для команды место в Бундеслиге. В ответном переходном матче с «Карлсруэ» сезона-2014/15 Мюллер отличился победным голом на 115-й минуте.

Однажды немецкий вратарь Микаэль Ренсинг, выступавший за «Баварию», получил травму из-за неудачного наклона. Голкипер хотел завязать шнурки, а в итоге пропустил пару ответственных матчей. В «Баварии» тогда обещали найти человека, который будет делать эту работу за Ренсинга. У «Гамбурга» и Мюллера ситуация еще серьезнее. Как поступить им?

Видео неудачного празднования Мюллера можно посмотреть здесь.

Германия. Бундеслига Германия Гамбург Мюллер Николай
Комментарии (10)
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vanchope34
1503227276
Да уж!!!
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SLAVAKPCC
1503228398
хахаха,сделал дело,гуляй смело,наверное вычитал недавно
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EURO555
1503236842
Фортуна не на его стороне!
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MonTee
1503238305
Спасибо за видео....
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Karpathian
1503245124
Double twisted facepalm
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Правдоруб100
1503258078
А видео убрали....
Ответить
D'achkov
1503264237
гений года
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vodomut
1503289145
скромнее нужно праздновать
Ответить
трениришко
1503335446
даун
Ответить
Stavropolets
1503382847
Здоровья и скорейшего возвращения на поле.
Ответить
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