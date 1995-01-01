Забивает топам, восхищает чужих фанатов, держит рекорд Бундеслиги. В Германии появился новый герой

Несколько бодрых историй о форварде Нидерлехнере из «Аугсбурга».

Форвард «Аугсбурга» Флориан Нидерлехнер испугал лидера Бундеслиги ранним голом – «Лейпциг» целый час проигрывал, но в последние 22 минуты все же забил трижды и победил 3:1.

У «Аугсбурга» была отличная серия до сегодняшнего дня – пять побед в шести матчах, благодаря ей клуб вырвался из опасной зоны. Крутую форму набрал защитник Филипп Макс, который за последние шесть игр набрал аж 5+3 по «гол плюс пас» (защитник!).

Но феерия Нидерлехнера в Германии – особый разговор. Коротко о его заслугах:

У него восемь голов . Больше пока в Бундеслиге забивали лишь пятеро;

. Больше пока в Бундеслиге забивали лишь пятеро; А по ассистам впереди него четверо – у Нидерлехнера шесть голевых передач ;

; Помимо «Лейпцига» из топов Нидерлехнер забил обеим «Боруссиям», причем дортмундской – вообще на 30-й секунде;

В победном матче с «Хоффенхаймом» (4:2) на счету Нидерлехнера три голевых паса и заработанный пенальти – организовал все четыре гола «Аугсбурга».

Вот несколько его историй:

Любимый клуб посчитал его слишком медленным

Нидерлехнеру было 12, когда в него перестали верить в академии «Мюнхена-1860». Именно за этот клуб юный футболист болел с детства. Маловат и медленный – так его характеризовали. Нидерлехнер стал играть в «Эберсберге», а профессиональную карьеру начал с пятой лиги.

Дальше – поступательное движение. «Унтерхахинг», который из-за плохого финансового положения доверялся только молодежи, «Хайденхайм», которому игрок помог выйти во вторую Бундеслигу. 15+10 по «гол плюс пас» открыли дорогу в «Майнц», дальше были голы за «Фрайбург», а с этого лета Нидерлехнер радует фанатов «Аугсбурга».

Выучился на управляющего, пока играл в футбол

К 18 годам Нидерлехнер закончил профессиональную подготовку по управлению производством, что изучал несколько лет. Старался успешно совмещать и работу, и футбол, причем именно футбол был хобби – парню нравилось работать: «Это правда, я очень комфортно чувствовал себя там».

Забил «Фрайбургу» и услышал аплодисменты от его фанатов

Пятый тур, выезд «Аугсбурга» во Фрайбург, 1:1. Хозяева могли победить и укрепиться в зоне лидеров, но потеряли очки. Фанаты же, напротив, встретили аплодисментами своего бывшего игрока и похлопали ему за гол в ворота их команды. Нидерлехнер не праздновал.

В 89 матчах он забил 26 голов за «Фрайбург». «Это было отличное время, мы росли, играли в квалификации Лиги Европы. Я всегда отдавался полностью в матчах за клуб. Видимо, был там популярен. Конечно, забить гол – здорово, но я не стал это показывать из уважения к фанатам. Вот с «Майнцем» я бы отпраздновал».

С «Майнцем» у Нидерлехнера не сложилось, но сам он ошибкой переход в этот клуб не считает: «Там была отличная команда, я чувствовал себя комфортно. Кроме одного: мне, как игроку, нужно доверие, а я его там не получал».

Но был в этом сезоне и красивый автогол

Это случилось в следующем туре, где «Аугсбург» был разгромлен 0:3 «Байером». Нидерлехнер остался в собственной штрафной после розыгрыша углового и красиво замкнул повторный навес. Автоголы от форвардов вообще происходят нечасто, но звезда «Аугсбурга» в этом сезоне отметилась и этим.

Кстати, именно Нидерлехнер получил самую быструю желтую карточку в истории Бундеслиги

Это произошло в 2016 году. Причем играл Нидерлехнер за «Фрайбург» против своей бывшей команды – «Майнца». «К сожалению, меня часто спрашивают об этом, – посмеялся игрок. – Перед той игрой тренер заметил, что я не слишком мотивирован. Там не было никакого намерения, просто такая вышла дуэль».

Еще пара причин последить за ним:

Нидерлехнер умеет забивать красиво. Например, вот так издали «Айнтрахту»:

А тут «Аугсбург» здорово разыграл стандартное положение, и форвард прекрасно завершил эпизод:

В этом году посмотреть на «Аугсбург» и ее лидера уже не удастся. Бундеслига уйдет на месячный перерыв, после которого у Нидерлехнера сразу же встреча с дортмундской «Боруссией».