Игрок «Реала» рассказал о поведении Мбаппе в раздевалке

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде рассказал, как новичок клуба Килиан Мбаппе ведет себя за пределами футбольного поля.
«Килиан – пример для подражания в раздевалке. Другие игроки берут с него пример. Мбаппе один из лучших футболистов в мире, и мы должны показать ему свою любовь», – приводит слова Вальверде Madrid Xtra.
- Мбаппе перешел в «Реал» этим летом на правах свободного агента.
- Он забил 10 голов в 16 матчах за мадридскую команду в Примере.
- Одноклубники придумали ему новое прозвищу.