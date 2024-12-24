Игрок «Реала» рассказал о поведении Мбаппе в раздевалке

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде рассказал, как новичок клуба Килиан Мбаппе ведет себя за пределами футбольного поля.

«Килиан – пример для подражания в раздевалке. Другие игроки берут с него пример. Мбаппе один из лучших футболистов в мире, и мы должны показать ему свою любовь», – приводит слова Вальверде Madrid Xtra.