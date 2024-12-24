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    Игрок «Реала» рассказал о поведении Мбаппе в раздевалке

    Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде рассказал, как новичок клуба Килиан Мбаппе ведет себя за пределами футбольного поля.

    «Килиан – пример для подражания в раздевалке. Другие игроки берут с него пример. Мбаппе один из лучших футболистов в мире, и мы должны показать ему свою любовь», – приводит слова Вальверде Madrid Xtra.

    • Мбаппе перешел в «Реал» этим летом на правах свободного агента.
    • Он забил 10 голов в 16 матчах за мадридскую команду в Примере.
    • Одноклубники придумали ему новое прозвищу.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:34
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    Комментарии (1)
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    Тинез Розоп
    1735055634
    И как поведение ? Ответ допишите админы. Недописали, забыли наверное?)…
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