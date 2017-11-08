7 лучших игроков сезона, о которых вы даже не знали

Лучший дриблер АПЛ играет в «Кристал Пэлас», главный ассистент Бундеслиги – защитник «Аугсбурга», а круче Месси и Роналду обостряет игрок «Лас-Пальмаса».

Эндрос Таунсенд («Кристал Пэлас») – лучший дриблер АПЛ

Азар удержался в тройке, Санчес и Салах – на дне первой десятки лучших дриблеров английской Премьер-лиги. Остальные парни – из «Борнмута», «Саутгемптона», «Лестера», «Уотфорда» и «Кристал Пэлас». 3,3 удачных обводки в среднем за игру у Таунсенда, ближайший конкурент одновременно еще и одноклубник – это Лофтус-Чик (3,1). Раньше ничего подобного за Таунсендом не водилось, разве что в «Тоттенхэме» на короткой дистанции, бывало, отжигал четырьмя-пятью обводками за матч, но так происходило редко.

Несмотря на то, что «Кристал Пэлас» пока проваливает сезон по всем статьям, у Таунсенда все неплохо. По крайней мере, его четырем удачным попыткам дриблинга в матче фанаты радуются довольно часто. Сентябрьский матч с «Бернли» вообще был особенным – аж восемь обводок. Впрочем, тогда «Пэлас» все равно проиграл.

Ришарлисон («Уотфорд») – в тройке самых бьющих наравне с Лукаку

От имен первой восьмерки главных стрелков АПЛ можно ослепнуть – тут и Кейн, и Агуэро, и Лукаку, и Салах, и Санчес с Моратой и Чупо-Мотингом. В эту компанию втиснулся совсем еще юный 20-летний бразилец Ришарлисон. Минувшим летом «Уотфорд» отправил «Флуминенсе» 12,4 миллиона евро за этого парня. Теперь прессе он рассказывает жуткие истории о том, как в детстве к его лицу приставили пистолет, а на поле сверкает в составе симпатичного «Уотфорда» под управлением толкового тренера Марку Силвы.

Помимо того, что за 11 матчей у бразильца семь очков по системе «гол плюс пас» (4+3), никто чаще него в лиге не получает по ногам – лишь Деле Алли достается ровно так же – по 3,4 фола в среднем за игру. Отличный старт в АПЛ.

Филипп Макс («Аугсбург») – главный ассистент в Бундеслиге

За 24-летним защитником «Аугсбурга» прежде таких талантов не водилось. Не слишком примечательно отыграл два предыдущих сезона, не выполняя даже одного в среднем кросса за игру. Теперь по этим же кроссам он лидер во всем немецком чемпионате – аж 3,4 за матч. Количество в качество переводить удалось не сразу, но теперь у Макса уже пять голевых передач, и угнаться по этому показателю за ним не могут ни Киммих, ни Хамес, ни Мюллер, ни другие звезды Бундеслиги.

Филипп, кстати, сын известного в прошлом немецкого форварда Мартина Макса, который дважды был лучшим бомбардиром чемпионата и выигрывал Кубок УЕФА с «Шальке» в середине 90-х. Так что, если Филипп Макс помимо раздачи ассистов начнет еще и забивать голы – удивляться не стоит. Один в сезоне уже есть – Макс забил во Франкфурте «Айнтрахту».

Салиф Сане («Ганновер») – супергигант, снимающий весь верх

Проиграть всего 16 верховых единоборств из 81 – такому статсу, возможно, позавидовал бы и Ян Коллер. 6,5 выигранных в среднем за матч – фантастика, во всех топ-5 лигах к такому показателю никто и близко подобраться не сумел. Уж габаритами центральный защитник «Ганновера», конечно, не обделен, но и своим 196-сантиметровым ростом тоже нужно уметь пользоваться. Притом для сенегальца такой успех – никакая не сенсация. Например, пару лет назад в Бундеслиге он выигрывал 5,6 единоборств за матч, а в сезоне-2014/15 – вообще 6,8. А в нынешнем году африканец особенно расстарался в игре с «Гамбургом» – аж 13 (!) выигранных верховых единоборств.

Еще примечательно, что Сане – лучший по оценкам Whoscored во всей Бундеслиге на данный момент. Левандовски, Тьяго, Хамесу и Видалю нужно поднажать, чтобы обойти этого громилу. Перепрыгивать его, как оказалось, бесполезно.

Пионе Систо («Сельта») – лучший ассистент Примеры

Если успех Макса в Бундеслиге еще как-то можно объяснить тем количеством кроссов, которые он выдает, то успех Систо в особенно яркой на креативщиков Испании кажется неожиданным. С другой стороны, если уж удивляться, то всей статистике сразу: больше чем на четыре голевых паса не сподобился ни один игрок «Реала», «Барселоны» или «Атлетико», а в тройке с Систо (семь голевых передач) находятся Гуардадо (шесть) и Гедеш (пять), от которых тоже таких геройств никак не ждали.

Систо вообще крайне интересный персонаж – родился в Уганде у родителей из Южного Судана, а играет он за сборную Дании. Позапрошлой зимой забил за «Мидтьюлланд» победный гол в ворота «МЮ» в Лиге Европы, а затем уехал в «Сельту», где помучил «Краснодар» в плей-офф ЛЕ. Нынешней осенью он повторил достижение Карпина, Мостового и Нолито, сделав в одном матче за «Сельту» хет-трик из голевых передач. Сейчас уже 3+7 по «гол плюс пас». За весь прошлый сезон было 3+3.

Хонатан Виера («Лас-Пальмас») – обостряет круче Месси и Роналду

И круче вообще всех в нынешней Примере. И это несмотря на то, что его «Лас-Пальмас» плетется предпоследним в лиге. Виера – парень с улицы, который вырос в бедной семье и после занятий футболом в академии «Лас-Пальмаса» несся с мячом на пляж снова играть в футбол (пока не получил выговор от Пако Хемеса). В Испании он никогда не считался звездой, не вызывал особого интереса у топ-клубов, но сейчас Виера – лучший по обостряющим передачам (3,3 за игру), а по обводкам уступает лишь только Месси (3,1).

Невероятный характер и упорство в достижении целей иногда доводили до геройства – в одну из сентябрьских ночей Виера провалялся с температурой под 40, а на следующий день сыграл все 90 минут против «Атлетика» («Лас-Пальмас» выиграл 1:0). «Я был почти мертв. Меня всю ночь трясло в постели. Доктор дал мне все препараты, которые мог дать», – с содроганием вспоминал футболист эту историю. Тогда же Виера получил вызов в сборную Испании и затем дебютировал за нее в игре против команды Израиля.

Луис Альберто – супергерой из «Лацио»

Говорят, без этого парня Чиро Иммобиле вряд ли бы настрелял столько голов в нынешнем сезоне Серии А. Сейчас уже не вспоминается о том, как в прошлом сезоне Альберто выпроваживали из клуба и вообще не рассчитывали, что он заиграет. А сейчас Луис – настоящий лидер «Лацио» с 3+5 по «гол плюс пас» и умнейшей игрой в атаке.

При этом испанец – в тройке лучших в чемпионате Италии по оценкам Whoscored, выше только Дибала и Иммобиле. По среднему баллу в октябре он и вовсе стал лучшим в итальянской элите. Потрясающий взлет экс-полузащитника «Ливерпуля», который оказался неинтересен Юргену Клоппу.