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    Алькоркон - результаты

    Город Алькоркон
    Дивизион Испания-Сегунда
    Сайт http://www.adalcorcon.com
    Стадион Санто Доминго
    Турниры:
    Испания. Сегунда (2018/2019)
    42 тур
    		8 июня, суббота 21:30 Гранада 2:1 Алькоркон
    41 тур
    		1 июня, суббота 20:00 Алькоркон 0:1 Химнастик
    40 тур
    		26 мая, воскресенье 13:00 Альмерия 0:0 Алькоркон
    39 тур
    		18 мая, суббота 17:00 Алькоркон 0:1 Эстремадура
    38 тур
    		11 мая, суббота 19:00 Нумансия 2:0 Алькоркон
    37 тур
    		4 мая, суббота 17:00 Алькоркон 0:0 Осасуна
    36 тур
    		28 апреля, воскресенье 00:00 Реус Депортиу 0:3 Алькоркон
    Тех. поражение
    35 тур
    		19 апреля, пятница 22:00 Алькоркон 1:4 Малага
    34 тур
    		14 апреля, воскресенье 21:30 Сарагоса 0:2 Алькоркон
    33 тур
    		7 апреля, воскресенье 13:00 Алькоркон 0:1 Альбасете
    32 тур
    		31 марта, воскресенье 19:00 Алькоркон 0:0 Луго
    31 тур
    		23 марта, суббота 18:00 Эльче 3:1 Алькоркон
    30 тур
    		16 марта, суббота 22:30 Алькоркон 1:1 Тенерифе
    29 тур
    		10 марта, воскресенье 14:00 Райо Махадаонда 2:0 Алькоркон
    28 тур
    		4 марта, понедельник 23:00 Депортиво 2:2 Алькоркон
    27 тур
    		23 февраля, суббота 22:00 Алькоркон 2:0 Лас-Пальмас
    26 тур
    		16 февраля, суббота 22:00 Реал Ов 1:0 Алькоркон
    25 тур
    		10 февраля, воскресенье 14:00 Алькоркон 1:2 Кадис
    24 тур
    		3 февраля, воскресенье 14:00 Мальорка 2:0 Алькоркон
    23 тур
    		27 января, воскресенье 20:00 Алькоркон 2:1 Кордоба
    22 тур
    		20 января, воскресенье 18:00 Спортинг 2:0 Алькоркон
    21 тур
    		13 января, воскресенье 18:00 Алькоркон 0:0 Альмерия
    20 тур
    		5 января, суббота 18:00 Эстремадура 3:0 Алькоркон
    19 тур
    		23 декабря, воскресенье 20:00 Алькоркон 1:1 Нумансия
    18 тур
    		16 декабря, воскресенье 18:00 Осасуна 2:1 Алькоркон
    17 тур
    		9 декабря, воскресенье 14:00 Алькоркон 0:1 Реус Депортиу
    16 тур
    		2 декабря, воскресенье 20:00 Альбасете 2:1 Алькоркон
    15 тур
    		25 ноября, воскресенье 22:30 Алькоркон 2:0 Сарагоса
    14 тур
    		18 ноября, воскресенье 20:00 Алькоркон 1:0 Эльче
    13 тур
    		10 ноября, суббота 20:00 Луго 0:1 Алькоркон
    12 тур
    		4 ноября, воскресенье 20:00 Алькоркон 2:0 Райо Махадаонда
    11 тур
    		27 октября, суббота 21:30 Тенерифе 3:2 Алькоркон
    10 тур
    		20 октября, суббота 19:00 Алькоркон 1:0 Гранада
    9 тур
    		15 октября, понедельник 17:00 Химнастик 1:3 Алькоркон
    8 тур
    		6 октября, суббота 23:30 Лас-Пальмас 0:0 Алькоркон
    7 тур
    		30 сентября, воскресенье 13:00 Алькоркон 2:0 Реал Ов
    6 тур
    		23 сентября, воскресенье 21:00 Кадис 0:2 Алькоркон
    5 тур
    		15 сентября, суббота 21:00 Алькоркон 1:0 Депортиво
    4 тур
    		9 сентября, воскресенье 21:00 Кордоба 0:0 Алькоркон
    3 тур
    		31 августа, пятница 21:00 Алькоркон 1:0 Мальорка
    2 тур
    		24 августа, пятница 23:00 Малага 1:0 Алькоркон
    1 тур
    		18 августа, суббота 21:30 Алькоркон 1:1 Спортинг
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