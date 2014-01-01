Турниры:
Испания. Сегунда (2018/2019)
|42 тур
|8 июня, суббота
|21:30
|Гранада
|2:1
|Алькоркон
|41 тур
|1 июня, суббота
|20:00
|Алькоркон
|0:1
|Химнастик
|40 тур
|26 мая, воскресенье
|13:00
|Альмерия
|0:0
|Алькоркон
|39 тур
|18 мая, суббота
|17:00
|Алькоркон
|0:1
|Эстремадура
|38 тур
|11 мая, суббота
|19:00
|Нумансия
|2:0
|Алькоркон
|37 тур
|4 мая, суббота
|17:00
|Алькоркон
|0:0
|Осасуна
|36 тур
|28 апреля, воскресенье
|00:00
|Реус Депортиу
|0:3
|Алькоркон
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Тех. поражение
|35 тур
|19 апреля, пятница
|22:00
|Алькоркон
|1:4
|Малага
|34 тур
|14 апреля, воскресенье
|21:30
|Сарагоса
|0:2
|Алькоркон
|33 тур
|7 апреля, воскресенье
|13:00
|Алькоркон
|0:1
|Альбасете
|32 тур
|31 марта, воскресенье
|19:00
|Алькоркон
|0:0
|Луго
|31 тур
|23 марта, суббота
|18:00
|Эльче
|3:1
|Алькоркон
|30 тур
|16 марта, суббота
|22:30
|Алькоркон
|1:1
|Тенерифе
|29 тур
|10 марта, воскресенье
|14:00
|Райо Махадаонда
|2:0
|Алькоркон
|28 тур
|4 марта, понедельник
|23:00
|Депортиво
|2:2
|Алькоркон
|27 тур
|23 февраля, суббота
|22:00
|Алькоркон
|2:0
|Лас-Пальмас
|26 тур
|16 февраля, суббота
|22:00
|Реал Ов
|1:0
|Алькоркон
|25 тур
|10 февраля, воскресенье
|14:00
|Алькоркон
|1:2
|Кадис
|24 тур
|3 февраля, воскресенье
|14:00
|Мальорка
|2:0
|Алькоркон
|23 тур
|27 января, воскресенье
|20:00
|Алькоркон
|2:1
|Кордоба
|22 тур
|20 января, воскресенье
|18:00
|Спортинг
|2:0
|Алькоркон
|21 тур
|13 января, воскресенье
|18:00
|Алькоркон
|0:0
|Альмерия
|20 тур
|5 января, суббота
|18:00
|Эстремадура
|3:0
|Алькоркон
|19 тур
|23 декабря, воскресенье
|20:00
|Алькоркон
|1:1
|Нумансия
|18 тур
|16 декабря, воскресенье
|18:00
|Осасуна
|2:1
|Алькоркон
|17 тур
|9 декабря, воскресенье
|14:00
|Алькоркон
|0:1
|Реус Депортиу
|16 тур
|2 декабря, воскресенье
|20:00
|Альбасете
|2:1
|Алькоркон
|15 тур
|25 ноября, воскресенье
|22:30
|Алькоркон
|2:0
|Сарагоса
|14 тур
|18 ноября, воскресенье
|20:00
|Алькоркон
|1:0
|Эльче
|13 тур
|10 ноября, суббота
|20:00
|Луго
|0:1
|Алькоркон
|12 тур
|4 ноября, воскресенье
|20:00
|Алькоркон
|2:0
|Райо Махадаонда
|11 тур
|27 октября, суббота
|21:30
|Тенерифе
|3:2
|Алькоркон
|10 тур
|20 октября, суббота
|19:00
|Алькоркон
|1:0
|Гранада
|9 тур
|15 октября, понедельник
|17:00
|Химнастик
|1:3
|Алькоркон
|8 тур
|6 октября, суббота
|23:30
|Лас-Пальмас
|0:0
|Алькоркон
|7 тур
|30 сентября, воскресенье
|13:00
|Алькоркон
|2:0
|Реал Ов
|6 тур
|23 сентября, воскресенье
|21:00
|Кадис
|0:2
|Алькоркон
|5 тур
|15 сентября, суббота
|21:00
|Алькоркон
|1:0
|Депортиво
|4 тур
|9 сентября, воскресенье
|21:00
|Кордоба
|0:0
|Алькоркон
|3 тур
|31 августа, пятница
|21:00
|Алькоркон
|1:0
|Мальорка
|2 тур
|24 августа, пятница
|23:00
|Малага
|1:0
|Алькоркон
|1 тур
|18 августа, суббота
|21:30
|Алькоркон
|1:1
|Спортинг