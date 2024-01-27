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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Алькоркон - Сарагоса
Алькоркон - Сарагоса: обзор матча 27 января 2024
Алькоркон
27.01.2024, суббота, 18:15
Испания. Сегунда, 24 тур
0 : 0
Завершен
Сарагоса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алькоркон - Сарагоса
90'
+1
Замена
С. Бермехо
️️️️
М. Агуадо
90'
+1
Замена
A. Borge Martín
️️️️
F. Serrano
Замена
П. Москера
️️️️
J. Pérez Mateo
86'
Замена
J. Bravo
️️️️
J. Artola
71'
71'
Замена
Q. Lecoeuche
️️️️
Ф. Гамес
70'
Замена
С. Энрих
️️️️
И. Асон
70'
Замена
М. Вальехо
️️️️
М. Меса
55'
Желтая карточка
М. Агуадо
Замена
Д. Соуза
️️️️
K. Obieta
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алькоркон
33
Lucas Anacker
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
4
Хави Кастро
ЦЗ
21
Juan Artola
ЦП
15
Javier Lara
(К)
ЦП
8
Javier Pérez Mateo
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
22
I. Lopez
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Сарагоса
13
Эдгар Бадия
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
22
Льюис Лопес
(К)
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
16
Хауме Грау
ЦП
18
Марк Агуадо
ЦП
11
Майкель Меса
АП
11
Виктор Мольехо
ПВ
16
F. Serrano
ЦФ
20
Иван Асон
ЦФ
Алькоркон
1
Хесус Руис
ВР
5
Чема
ЦЗ
29
Eric Callis
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
89
Диего Соуза
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
19
Christian Borrego
ЦФ
28
Jaime Garrido
ЦФ
16
A. Lopez
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
3
David Morillas
ЦФ
Сарагоса
16
Гаэтан Пуссен
ВР
13
Даниэль Ребольо
ВР
15
Jair Amador
ЦЗ
38
Andrés Borge Martín
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
17
Серхио Бермехо
ЦП
26
Alberto Vaquero
ЦП
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
23
Marcos Cuenca
ЦФ
20
Aitor Mañas
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
3-4-3
33
6
Кинтилья
4
4
Кастро
21
8
88
Брайс
15
17
Гарсия
21
22
4-2-2-2
13
Бадия
6
Моуриньо
22
Лопес
15
Гамес
16
Франкес
16
Грау
18
Агуадо
11
Мольехо
11
Меса
20
Асон
16
8
5
Москера
5
Москера
8
21
89
Соуза
89
Соуза
21
21
10
10
21
16
38
38
16
18
Агуадо
17
Бермехо
17
Бермехо
18
Агуадо
11
Меса
21
Вальехо
21
Вальехо
11
Меса
15
Гамес
13
13
15
Гамес
20
Асон
9
Энрих
9
Энрих
20
Асон
Остались в запасе
Алькоркон
Сарагоса
1
Хесус Руис
ВР
5
Чема
ЦЗ
29
Eric Callis
ЦЗ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
19
Christian Borrego
ЦФ
28
Jaime Garrido
ЦФ
16
A. Lopez
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
3
David Morillas
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
16
Гаэтан Пуссен
ВР
13
Даниэль Ребольо
ВР
15
Jair Amador
ЦЗ
26
Alberto Vaquero
ЦП
23
Marcos Cuenca
ЦФ
20
Aitor Mañas
ЦФ
Остались в запасе
1
Хесус Руис
ВР
5
Чема
ЦЗ
29
Eric Callis
ЦЗ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
19
Christian Borrego
ЦФ
28
Jaime Garrido
ЦФ
16
A. Lopez
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
3
David Morillas
ЦФ
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
13
Даниэль Ребольо
ВР
15
Jair Amador
ЦЗ
26
Alberto Vaquero
ЦП
23
Marcos Cuenca
ЦФ
20
Aitor Mañas
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Статистика матча Алькоркон - Сарагоса
1
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
0
Нарушения
12
8
Офсайды
0
1
Количество передач
339
373
Сейвы
1
2
Точность передач %
64
71
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Ruben Avalos Barrera, Spain
Стадион:
Santo Domingo, Alcorcon
Новости команд
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