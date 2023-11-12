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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Бургос - Алькоркон
Бургос - Алькоркон: обзор матча 12 ноября 2023
Бургос
12.11.2023, воскресенье, 16:00
Испания. Сегунда, 15 тур
4 : 2
Завершен
Алькоркон
53'
D. Ojeda
56'
Ф. Ниньо
62'
У. Эльхесабаль
8'
J. Lara
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бургос - Алькоркон
Желтая карточка
Б. Гонсалес
90'
+9
Замена
K. Appin
️️️️
У. Эльхесабаль
86'
85'
Замена
K. Obieta
️️️️
Х. Гонсалес
Замена
А. Родригес
️️️️
D. Ojeda
85'
77'
Замена
J. Artola
️️️️
Ó. Rivas
77'
Замена
A. Lopez
️️️️
J. Lara
Замена
А. Бермехо
️️️️
Ф. Ниньо
73'
Замена
М. Атьенса
️️️️
М. Муньос
67'
66'
Замена
П. Москера
️️️️
Я. Брайс
ГОЛ! 3:1!
У. Эльхесабаль
Пас отдал
Матос
62'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Ниньо
Пас отдал
Матос
56'
ГОЛ! 1:1!
D. Ojeda
53'
8'
ГОЛ! 0:1!
J. Lara
Пас отдал
Х. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
8
Грего Сьерра
ЦЗ
3
Матос
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
22
Алекс Санкрис
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
4
Унаи Эльхесабаль
ЦФ
21
D. Ojeda
ЦФ
Алькоркон
1
Хесус Руис
ВР
4
Хави Кастро
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
11
Хакобо Гонсалес
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
15
Javier Lara
ЦП
19
Christian Borrego
ЦФ
22
I. Lopez
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
(К)
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Бургос
26
Samuel Rodriguez
ВР
10
Kevin Appin
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
18
Saúl del Cerro
ЦП
17
Анди Родригес
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
95
Алекс Бермехо
ЦФ
30
Lucas Ricoy
ЦФ
Алькоркон
33
Lucas Anacker
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
21
K. Obieta
ЦФ
3
David Morillas
ЦФ
30
Iñigo García
ЦФ
16
A. Lopez
ЦФ
11
Álvaro Bustos
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
4-2-1-3
13
Каро
18
8
Сьерра
3
Матос
17
Гонсалес
22
Санкрис
22
Муньос
16
Санчес
21
4
Эльхесабаль
14
Ниньо
3-3-4
1
Руис
4
Кастро
6
Кинтилья
4
11
Гонсалес
88
Брайс
15
7
Аддаи
6
22
19
4
Эльхесабаль
10
10
4
Эльхесабаль
21
17
Родригес
17
Родригес
21
22
Муньос
20
Атьенса
20
Атьенса
22
Муньос
14
Ниньо
95
Бермехо
95
Бермехо
14
Ниньо
88
Брайс
5
Москера
5
Москера
88
Брайс
4
21
21
4
11
Гонсалес
21
21
11
Гонсалес
15
16
16
15
Остались в запасе
Бургос
Алькоркон
26
Samuel Rodriguez
ВР
11
Javi López-Pinto
ЦП
18
Saúl del Cerro
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
30
Lucas Ricoy
ЦФ
33
Lucas Anacker
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
3
David Morillas
ЦФ
30
Iñigo García
ЦФ
11
Álvaro Bustos
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Остались в запасе
26
Samuel Rodriguez
ВР
11
Javi López-Pinto
ЦП
18
Saúl del Cerro
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
30
Lucas Ricoy
ЦФ
Остались в запасе
33
Lucas Anacker
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
3
David Morillas
ЦФ
30
Iñigo García
ЦФ
11
Álvaro Bustos
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Статистика матча Бургос - Алькоркон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Информация о матче
Главный судья:
Дамаско Арседиано Монескильо
Стадион:
Эль Плантио
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