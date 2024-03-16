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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Алькоркон
Спортинг - Алькоркон: обзор матча 16 марта 2024
Спортинг
16.03.2024, суббота, 23:00
Испания. Сегунда, 31 тур
1 : 0
Завершен
Алькоркон
36'
У. Джурджевич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Алькоркон
87'
Замена
K. Obieta
️️️️
I. Lopez
81'
Замена
J. Lara
️️️️
Я. Брайс
Замена
P. Garcia
️️️️
Х. Анхель
81'
Замена
Д. Варан
️️️️
Н. Мартин
81'
Желтая карточка
Г. Кампос
77'
74'
Замена
J. Bravo
️️️️
Х. Гонсалес
Замена
Г. Кампос
️️️️
Ф. Вильяльба
72'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Х. Хассан
72'
Замена
К. Ривера
️️️️
I. Mendez
62'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
У. Джурджевич
36'
34'
Желтая карточка
J. Babin
31'
Желтая карточка
Х. Гонсалес
Желтая карточка
I. Mendez
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
6
Начо Мартин
ЦП
21
Фран Вильяльба
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
5
A. Pascanu
ЦФ
32
Урош Джурджевич
(К)
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Алькоркон
33
Lucas Anacker
ВР
4
Хави Кастро
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
8
Javier Pérez Mateo
ЦП
11
Хакобо Гонсалес
ПВ
22
I. Lopez
ЦФ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
(К)
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
19
Christian Borrego
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
7
Гаспар Кампос
ЛВ
11
Дани Кейпо
ЛВ
29
Alejandro Lozano
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
Алькоркон
1
Хесус Руис
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
24
Икер Бильбао
ЦП
15
Javier Lara
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
19
Феде Вико
АП
3
David Morillas
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
3-2-1-4
1
Янес
3
Анхель
44
Пьер
44
Инсуа
6
Мартин
21
Вильяльба
23
Хассан
5
28
19
Отеро
32
Джурджевич
2-2-1-5
33
4
Кастро
5
Чема
88
Брайс
8
11
Гонсалес
22
19
7
Аддаи
6
17
Гарсия
6
Мартин
40
Варан
40
Варан
6
Мартин
28
17
Ривера
17
Ривера
28
21
Вильяльба
7
Кампос
7
Кампос
21
Вильяльба
23
Хассан
9
Гонсалес
9
Гонсалес
23
Хассан
3
Анхель
3
3
3
Анхель
88
Брайс
15
15
88
Брайс
11
Гонсалес
10
10
11
Гонсалес
22
21
21
22
Остались в запасе
Спортинг
Алькоркон
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
29
Alejandro Lozano
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
11
Дани Кейпо
ЛВ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
1
Хесус Руис
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
24
Икер Бильбао
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
19
Феде Вико
АП
3
David Morillas
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
29
Alejandro Lozano
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
11
Дани Кейпо
ЛВ
Остались в запасе
1
Хесус Руис
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
24
Икер Бильбао
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
19
Феде Вико
АП
3
David Morillas
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Фран Фернандес
Статистика матча Спортинг - Алькоркон
2
2
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
12
4
Нарушения
12
11
Офсайды
0
1
Количество передач
434
270
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
72
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Информация о матче
Главный судья:
Сауль Айс Рейг
Стадион:
Эль Молинон
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