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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Алькоркон - Эльче
Алькоркон - Эльче: обзор матча 03 декабря 2023
Алькоркон
03.12.2023, воскресенье, 18:15
Испания. Сегунда, 18 тур
0 : 2
Завершен
Эльче
17'
Т. Моренте
52'
О. Плано (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алькоркон - Эльче
90'
+1
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
М. Гаспар
90'
+1
Замена
С. Леон
️️️️
Н. Фернандес Меркау
Замена
D. Morillas
️️️️
Д. Соуза
80'
80'
Замена
C. Salvador
️️️️
О. Плано
79'
Замена
Фидель
️️️️
Н. Кастро
Желтая карточка
J. Pérez Mateo
77'
Красная карточка
Х. Кинтилья
77'
Желтая карточка
Ó. Rivas
73'
64'
Замена
B. Garcés
️️️️
М. Эль-Гезуани
Замена
J. Lara
️️️️
J. Artola
54'
Замена
J. Pérez Mateo
️️️️
П. Москера
54'
52'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
О. Плано
Желтая карточка
П. Москера
44'
21'
Желтая карточка
М. Гаспар
17'
ГОЛ! 0:1!
Т. Моренте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алькоркон
1
Хесус Руис
ВР
4
Хави Кастро
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
5
Педро Москера
(К)
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
11
Хакобо Гонсалес
ЦП
89
Диего Соуза
ЦФ
22
I. Lopez
ЦФ
19
Christian Borrego
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Эльче
8
Мигель Сан Роман
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
6
Педро Бигас
(К)
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
14
Алейш Фебас
ЦП
8
Николас Кастро
АП
20
Оскар Плано
ПВ
17
Хосан
ПВ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Алькоркон
33
Lucas Anacker
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
15
Javier Lara
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
8
Javier Pérez Mateo
ЦП
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
3
David Morillas
ЦФ
16
A. Lopez
ЦФ
11
Álvaro Bustos
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
4
Родриго Мендоса
ЦП
18
Borja Garcés
ЦФ
10
Cristian Salvador
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
4-3-3
1
Руис
4
Кастро
6
Кинтилья
4
5
Чема
5
Москера
21
11
Гонсалес
19
22
89
Соуза
4-1-3-2
8
Сан Роман
2
Гаспар
18
Клер
6
Бигас
7
Фернандес Меркау
14
Фебас
17
Хосан
8
Кастро
20
Моренте
9
Эль-Гезуани
20
Плано
21
15
15
21
5
Москера
8
8
5
Москера
89
Соуза
3
3
89
Соуза
2
Гаспар
16
Гонсалес
16
Гонсалес
2
Гаспар
8
Кастро
10
Фидель
10
Фидель
8
Кастро
9
Эль-Гезуани
18
18
9
Эль-Гезуани
20
Плано
10
10
20
Плано
7
Фернандес Меркау
11
Леон
11
Леон
7
Фернандес Меркау
Остались в запасе
Алькоркон
Эльче
33
Lucas Anacker
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
16
A. Lopez
ЦФ
11
Álvaro Bustos
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
13
Эдгар Бадия
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Остались в запасе
33
Lucas Anacker
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
16
A. Lopez
ЦФ
11
Álvaro Bustos
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
Главный тренер
Фран Фернандес
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Алькоркон - Эльче
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Главный судья:
Oliver de la Fuente Ramos, Spain
Стадион:
Santo Domingo, Alcorcon
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