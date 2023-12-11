Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Тенерифе - Алькоркон
Тенерифе - Алькоркон: обзор матча 11 декабря 2023
Тенерифе
11.12.2023, понедельник, 23:00
Испания. Сегунда, 19 тур
1 : 0
Завершен
Алькоркон
64'
Анхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тенерифе - Алькоркон
90'
+8
Желтая карточка
Чема
90'
+8
Желтая карточка
D. Morillas
90'
+8
Желтая карточка
I. Lopez
Желтая карточка
Я. Бодигер
90'
+7
Замена
L. Williams
️️️️
А. Санц
90'
+3
88'
Замена
Á. Bustos
️️️️
В. Гарсия
86'
Желтая карточка
J. Artola
Замена
С. Гонсалес
️️️️
Н. Шипчич
83'
83'
Замена
J. Artola
️️️️
J. Lara
77'
Замена
A. Lopez
️️️️
K. Obieta
77'
Замена
П. Москера
️️️️
Я. Брайс
Замена
Я. Бодигер
️️️️
Э. Соррилья
70'
Замена
Н. Мартинес
️️️️
А. Корредера
70'
ГОЛ! 1:0!
Анхель
64'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
14
Алекс Корредера
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
19
Луисми Крус
АП
9
Анхель
ЦФ
22
Элади Соррилья
ЦФ
16
Айтор Санц
ЦФ
24
Хосе Амо
ЦФ
15
Aitor Buñuel
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Алькоркон
33
Lucas Anacker
ВР
4
Хави Кастро
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
11
Хакобо Гонсалес
ЦП
15
Javier Lara
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
17
Виктор Гарсия
ЦФ
3
David Morillas
(К)
ЦФ
22
I. Lopez
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
19
Christian Borrego
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Тенерифе
1
Tomeu Nadal
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
6
Серхио Гонсалес
ЦЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
20
Teto
ЦП
20
Pablo Hernández
ЦП
32
Jesús Belza
ЦФ
35
Salifo Caropitche
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
Алькоркон
1
Хесус Руис
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
8
Javier Pérez Mateo
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
16
A. Lopez
ЦФ
11
Álvaro Bustos
ЦФ
2-1-2-5
12
Сориано
3
Медрано
3
Шипчич
14
Корредера
19
Крус
12
Лопес
22
Соррилья
15
24
Амо
16
Санц
9
Анхель
2-3-5
33
4
Кастро
5
Чема
11
Гонсалес
15
88
Брайс
17
Гарсия
19
21
22
3
14
Корредера
22
Мартинес
22
Мартинес
14
Корредера
3
Шипчич
6
Гонсалес
6
Гонсалес
3
Шипчич
16
Санц
5
5
16
Санц
22
Соррилья
14
Бодигер
14
Бодигер
22
Соррилья
88
Брайс
5
Москера
5
Москера
88
Брайс
15
21
21
15
21
16
16
21
17
Гарсия
11
11
17
Гарсия
Остались в запасе
Тенерифе
Алькоркон
1
Tomeu Nadal
ВР
20
Teto
ЦП
20
Pablo Hernández
ЦП
32
Jesús Belza
ЦФ
35
Salifo Caropitche
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
1
Хесус Руис
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
8
Javier Pérez Mateo
ЦП
Главный тренер
Фран Фернандес
Остались в запасе
1
Tomeu Nadal
ВР
20
Teto
ЦП
20
Pablo Hernández
ЦП
32
Jesús Belza
ЦФ
35
Salifo Caropitche
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
Остались в запасе
1
Хесус Руис
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
8
Javier Pérez Mateo
ЦП
Главный тренер
Рауль Агне
Главный тренер
Фран Фернандес
Статистика матча Тенерифе - Алькоркон
1
4
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
2
Нарушения
6
8
Офсайды
1
0
Количество передач
233
132
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
68
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
7
0
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Информация о матче
Главный судья:
Адриан Кордеро Вега
Стадион:
Heliodoro Rodríguez López, Santa Cruz de Tenerife
Новости команд
Все
Тенерифе
Алькоркон
В Испании наказали вратаря, чей фол привел к смерти де Мигеля из «Тенерифе»
14 ноября
3
Лунев высказался о смерти футболиста «Тенерифе» после столкновения с вратарем
9 ноября
«Тенерифе» до 2043 года будет финансово поддерживать дочь умершего игрока
8 ноября
1
Зидан прокомментировал смерть футболиста в Испании
7 ноября
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
6 ноября
5
В Испании наказали вратаря, чей фол привел к смерти де Мигеля из «Тенерифе»
14 ноября
3
Лунев высказался о смерти футболиста «Тенерифе» после столкновения с вратарем
9 ноября
«Тенерифе» до 2043 года будет финансово поддерживать дочь умершего игрока
8 ноября
1
Зидан прокомментировал смерть футболиста в Испании
7 ноября
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
6 ноября
5
«Алькоркон» весело и пьяно отметил выход в Сегунду – дошло даже до купания в фонтане
2023.06.27 12:18
Кубок Испании. «Алавес» добыл ничью в игре с «Алькорконом» и вышел в полуфинал
2017.01.24 23:07
Кубок Испании. «Алавес» вырвал победу над «Алькорконом» в первом матче 1/4 финала
2017.01.18 23:09
Кубок Испании. «Алькоркон» в серии пенальти обыграл «Эспаньол» и выбил каталонцев из турнира
2016.12.23 01:56
«Спартак» и дортмундская «Боруссия» не смогли приобрести сербского вратаря
2016.05.22 11:26
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+