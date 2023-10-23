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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Алькоркон - Картахена
Алькоркон - Картахена: обзор матча 23 октября 2023
Алькоркон
23.10.2023, понедельник, 22:00
Испания. Сегунда, 12 тур
1 : 1
Завершен
Картахена
49'
Х. Нарваэс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алькоркон - Картахена
90'
+3
Желтая карточка
И. Калеро
90'
+2
Желтая карточка
П. Алкала
82'
Замена
Х. Аламо
️️️️
Л. Муньос
82'
Замена
Г. Верду
️️️️
Х. Искьердо
81'
Замена
I. Ayllon
️️️️
Х. Нарваэс
Замена
I. Lopez
️️️️
Х. Кинтилья
73'
Замена
A. Lopez
️️️️
Я. Брайс
73'
Замена
K. Obieta
️️️️
Х. Гонсалес
73'
62'
Замена
Х. Карлос
️️️️
М. Рико
62'
Замена
У. Эмбалу
️️️️
Д. Феррейро
57'
Желтая карточка
М. Рико
49'
ГОЛ! 0:1!
Х. Нарваэс
Пас отдал
А. Ортуньо
Желтая карточка
Я. Брайс
43'
Замена
Ó. Rivas
️️️️
Чема
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алькоркон
1
Хесус Руис
ВР
4
Хави Кастро
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
11
Хакобо Гонсалес
ЦП
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
19
Christian Borrego
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Картахена
13
Марк Мартинес
ВР
14
Иван Калеро
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
6
Томас Аларкон
ОП
17
Микель Рико
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
8
Луис Муньос
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Алькоркон
33
Lucas Anacker
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
15
Javier Lara
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
22
I. Lopez
ЦФ
16
A. Lopez
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
Картахена
13
Raúl Lizoain
ВР
22
Кико
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
22
Хуан Карлос
ЦП
11
Умару Эмбалу
ПВ
18
Дамьян Мусто
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
3-3-4
1
Руис
4
Кастро
5
Чема
6
Кинтилья
88
Брайс
5
Москера
11
Гонсалес
6
7
Аддаи
19
17
Гарсия
3-1-1-2-3
13
Мартинес
14
Калеро
3
Фонтан
4
Алкала
6
Аларкон
17
Рико
7
Феррейро
20
Искьердо
9
Ортуньо
12
Нарваэс
8
Муньос
5
Чема
4
4
5
Чема
6
Кинтилья
22
22
6
Кинтилья
88
Брайс
16
16
88
Брайс
11
Гонсалес
21
21
11
Гонсалес
20
Искьердо
5
Верду
5
Верду
20
Искьердо
17
Рико
22
Карлос
22
Карлос
17
Рико
7
Феррейро
11
Эмбалу
11
Эмбалу
7
Феррейро
8
Муньос
8
Аламо
8
Аламо
8
Муньос
12
Нарваэс
10
10
12
Нарваэс
Остались в запасе
Алькоркон
Картахена
33
Lucas Anacker
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
15
Javier Lara
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
Главный тренер
Фран Фернандес
13
Raúl Lizoain
ВР
22
Кико
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
18
Дамьян Мусто
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Остались в запасе
33
Lucas Anacker
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
15
Javier Lara
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
Остались в запасе
13
Raúl Lizoain
ВР
22
Кико
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
18
Дамьян Мусто
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Статистика матча Алькоркон - Картахена
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
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«Алькоркон» весело и пьяно отметил выход в Сегунду – дошло даже до купания в фонтане
2023.06.27 12:18
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2022.01.05 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
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2016.05.22 11:26
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
2022.01.05 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
2021.02.17 15:48
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
2020.02.20 15:34
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
2020.02.19 23:55
1
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2019.02.19 21:52
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