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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Алькоркон - Тенерифе
Алькоркон - Тенерифе: обзор матча 25 февраля 2024
Алькоркон
25.02.2024, воскресенье, 18:15
Испания. Сегунда, 28 тур
1 : 1
Завершен
Тенерифе
78'
Х. Гонсалес
88'
С. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алькоркон - Тенерифе
88'
ГОЛ! 1:1!
С. Гонсалес
Пас отдал
Э. Гальего
Замена
J. Babin
️️️️
Я. Брайс
87'
86'
Замена
Анхель
️️️️
Ф. Медрано
86'
Замена
Н. Мартинес
️️️️
J. León
84'
Желтая карточка
Э. Гальего
Желтая карточка
Я. Брайс
84'
Замена
Ф. Вико
️️️️
Х. Гонсалес
82'
ГОЛ! 1:0!
Х. Гонсалес
78'
77'
Желтая карточка
Х. Амо
67'
Замена
С. Гонсалес
️️️️
А. Санц
Желтая карточка
Чема
60'
58'
Желтая карточка
А. Санц
Замена
K. Obieta
️️️️
J. Lara
46'
23'
Замена
А. Корредера
️️️️
Я. Бодигер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алькоркон
33
Lucas Anacker
ВР
4
Хави Кастро
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
8
Javier Pérez Mateo
ЦП
15
Javier Lara
(К)
ЦП
11
Хакобо Гонсалес
ПВ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
19
Christian Borrego
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
24
Хосе Амо
ЦЗ
16
Айтор Санц
(К)
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
4
José León
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Алькоркон
1
Хесус Руис
ВР
4
Óscar Rivas
ЦЗ
24
Икер Бильбао
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
19
Феде Вико
АП
21
K. Obieta
ЦФ
3
David Morillas
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
Тенерифе
1
Tomeu Nadal
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
6
Серхио Гонсалес
ЦЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
14
Алекс Корредера
ЦП
20
Teto
ЦП
19
Луисми Крус
АП
9
Анхель
ЦФ
15
Aitor Buñuel
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
38
Dawda Dambelleh
ЦФ
3-3-1-3
33
4
Кастро
5
Чема
6
Кинтилья
88
Брайс
8
15
11
Гонсалес
19
33
Санка
17
Гарсия
3-2-1-4
12
Сориано
22
24
Амо
3
Медрано
16
Санц
14
Бодигер
12
Лопес
18
Гальего
19
20
Хименес
4
11
Гонсалес
19
Вико
19
Вико
11
Гонсалес
15
21
21
15
88
Брайс
6
6
88
Брайс
4
22
Мартинес
22
Мартинес
4
16
Санц
6
Гонсалес
6
Гонсалес
16
Санц
14
Бодигер
14
Корредера
14
Корредера
14
Бодигер
3
Медрано
9
Анхель
9
Анхель
3
Медрано
Остались в запасе
Алькоркон
Тенерифе
1
Хесус Руис
ВР
4
Óscar Rivas
ЦЗ
24
Икер Бильбао
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
3
David Morillas
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
1
Tomeu Nadal
ВР
5
Loïc Williams
ЦЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
20
Teto
ЦП
19
Луисми Крус
АП
15
Aitor Buñuel
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
38
Dawda Dambelleh
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Остались в запасе
1
Хесус Руис
ВР
4
Óscar Rivas
ЦЗ
24
Икер Бильбао
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
3
David Morillas
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
Остались в запасе
1
Tomeu Nadal
ВР
5
Loïc Williams
ЦЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
20
Teto
ЦП
19
Луисми Крус
АП
15
Aitor Buñuel
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
38
Dawda Dambelleh
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Главный тренер
Рауль Агне
Статистика матча Алькоркон - Тенерифе
2
3
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
13
9
Офсайды
1
2
Количество передач
286
331
Сейвы
3
1
Точность передач %
55
65
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
1
6
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Информация о матче
Главный судья:
Miguel Gonzalez Diaz, Spain
Стадион:
Santo Domingo, Alcorcon
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