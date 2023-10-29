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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Овьедо - Алькоркон
Овьедо - Алькоркон: обзор матча 29 октября 2023
Овьедо
29.10.2023, воскресенье, 20:30
Испания. Сегунда, 13 тур
2 : 0
Завершен
Алькоркон
45+3'
Х. Сеоане
90'
В. Камараса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Овьедо - Алькоркон
ГОЛ! 2:0!
В. Камараса
Пас отдал
С. Коломбатто
90'
89'
Желтая карточка
Чема
Замена
M. Sesé
️️️️
В. Росада
89'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Х. Сеоане
88'
88'
Замена
Чема
️️️️
П. Москера
78'
Желтая карточка
П. Москера
72'
Желтая карточка
Х. Гонсалес
71'
Замена
J. Lara
️️️️
Ó. Rivas
71'
Замена
K. Obieta
️️️️
Х. Кинтилья
Замена
Алемао
️️️️
Борха
70'
65'
Замена
Х. Гонсалес
️️️️
A. Lopez
Замена
В. Камараса
️️️️
С. Касорла
61'
60'
Желтая карточка
A. Lopez
ГОЛ! 1:0!
Х. Сеоане
45'
+3
40'
Желтая карточка
Х. Кинтилья
Желтая карточка
С. Касорла
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Овьедо
13
Лео Роман
ВР
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
10
Sebas Moyano
ЦП
17
Вити Росада
ПВ
17
Борха
(К)
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Алькоркон
1
Хесус Руис
ВР
4
Хави Кастро
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
19
Christian Borrego
ЦФ
22
I. Lopez
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
(К)
ЦФ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
16
A. Lopez
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Овьедо
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
6
Джимми Суарес
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
36
Yayo
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
9
Алемао
ЦФ
28
Mario Sesé
ЦФ
38
Masca
ЦФ
Алькоркон
33
Lucas Anacker
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
15
Javier Lara
ЦП
11
Хакобо Гонсалес
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
21
K. Obieta
ЦФ
30
Iñigo García
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Роман
15
Луэнго
12
Кальво
4
Костас
11
Коломбатто
8
Касорла
20
Сеоане
10
23
Бретонес
17
Росада
17
Борха
3-1-5
1
Руис
4
Кастро
6
Кинтилья
4
5
Москера
22
7
Аддаи
16
17
Гарсия
6
20
Сеоане
6
Суарес
6
Суарес
20
Сеоане
8
Касорла
6
Камараса
6
Камараса
8
Касорла
17
Борха
9
Алемао
9
Алемао
17
Борха
17
Росада
28
28
17
Росада
5
Москера
5
Чема
5
Чема
5
Москера
4
15
15
4
16
11
Гонсалес
11
Гонсалес
16
6
Кинтилья
21
21
6
Кинтилья
Остались в запасе
Овьедо
Алькоркон
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
36
Yayo
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
38
Masca
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
33
Lucas Anacker
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
21
Juan Artola
ЦП
30
Iñigo García
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
36
Yayo
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
38
Masca
ЦФ
Остались в запасе
33
Lucas Anacker
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
21
Juan Artola
ЦП
30
Iñigo García
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Фран Фернандес
Статистика матча Овьедо - Алькоркон
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Овьедо
Испания. Сегунда, 16 тур
Овьедо
- : -
30.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Информация о матче
Главный судья:
Ivan Caparros Hernandez, Spain
Стадион:
Карлос Тартьере
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