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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Альбасете - Алькоркон
Альбасете - Алькоркон: обзор матча 20 января 2024
Альбасете
20.01.2024, суббота, 16:00
Испания. Сегунда, 23 тур
0 : 1
Завершен
Алькоркон
89'
Д. Соуза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альбасете - Алькоркон
89'
ГОЛ! 0:1!
Д. Соуза
Пас отдал
Х. Кинтилья
Желтая карточка
М. Фустер
87'
85'
Замена
П. Москера
️️️️
J. Artola
84'
Желтая карточка
Я. Брайс
76'
Замена
J. Bravo
️️️️
J. Lara
74'
Желтая карточка
Х. Кинтилья
Замена
S. Shashoua
️️️️
А. Килес
74'
71'
Желтая карточка
Ó. Rivas
70'
Замена
Д. Соуза
️️️️
K. Obieta
46'
Замена
J. Babin
️️️️
В. Гарсия
Желтая карточка
R. Rodriguez
41'
Замена
Д. Эскриче
️️️️
И. Марин
35'
14'
Желтая карточка
I. Lopez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альбасете
13
Bernabé Barragán
(К)
ВР
22
Альваро Родригес
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
14
Ману Фустер
ЛВ
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
7
Juanma García
ЦФ
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
14
R. Rodriguez
ЦФ
9
Альберто Килес
ЦФ
12
Игинио Марин
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Алькоркон
33
Lucas Anacker
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
4
Хави Кастро
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
8
Javier Pérez Mateo
ЦП
15
Javier Lara
(К)
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
22
I. Lopez
ЦФ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Альбасете
13
Диего Альтубе
ВР
17
Julio Alonso
ЦЗ
2
Mohammed Djetei
ЦФ
6
S. Maestre
ЦФ
19
S. Shashoua
ЦФ
9
Pedro Benito
ЦФ
30
Дани Эскриче
ЦФ
30
Javi Vargas
ЦФ
Алькоркон
1
Хесус Руис
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
3
David Morillas
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
16
A. Lopez
ЦФ
11
Álvaro Bustos
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
28
Jaime Garrido
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
2-1-1-5
13
22
Родригес
33
Сильва
14
Олаэчеа
14
Фустер
14
5
12
Марин
9
Килес
4
3-4-3
33
6
Кинтилья
4
Кастро
4
8
15
21
88
Брайс
21
17
Гарсия
22
9
Килес
19
19
9
Килес
12
Марин
30
Эскриче
30
Эскриче
12
Марин
21
5
Москера
5
Москера
21
17
Гарсия
6
6
17
Гарсия
15
10
10
15
21
89
Соуза
89
Соуза
21
Остались в запасе
Альбасете
Алькоркон
13
Диего Альтубе
ВР
17
Julio Alonso
ЦЗ
2
Mohammed Djetei
ЦФ
6
S. Maestre
ЦФ
9
Pedro Benito
ЦФ
30
Javi Vargas
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
1
Хесус Руис
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
3
David Morillas
ЦФ
16
A. Lopez
ЦФ
11
Álvaro Bustos
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
28
Jaime Garrido
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Остались в запасе
13
Диего Альтубе
ВР
17
Julio Alonso
ЦЗ
2
Mohammed Djetei
ЦФ
6
S. Maestre
ЦФ
9
Pedro Benito
ЦФ
30
Javi Vargas
ЦФ
Остались в запасе
1
Хесус Руис
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
3
David Morillas
ЦФ
16
A. Lopez
ЦФ
11
Álvaro Bustos
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
28
Jaime Garrido
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Главный тренер
Фран Фернандес
Статистика матча Альбасете - Алькоркон
2
4
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
2
Нарушения
19
12
Офсайды
0
2
Количество передач
495
270
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
71
Удары мимо ворот
8
9
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Альбасете
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Информация о матче
Главный судья:
Ivan Caparros Hernandez, Spain
Стадион:
Карлос Бельмонте
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