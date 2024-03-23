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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Алькоркон - Овьедо
Алькоркон - Овьедо: обзор матча 23 марта 2024
Алькоркон
23.03.2024, суббота, 18:15
Испания. Сегунда, 32 тур
1 : 0
Завершен
Овьедо
78'
П. Москера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алькоркон - Овьедо
90'
+4
Желтая карточка
Х. Сеоане
Замена
Х. Кастро
️️️️
В. Гарсия
90'
Желтая карточка
K. Obieta
88'
81'
Замена
Д. Дубасен
️️️️
Д. Суарес
81'
Замена
Борха
️️️️
Алемао
ГОЛ! 1:0!
П. Москера
Пас отдал
Ф. Вико
78'
Замена
K. Obieta
️️️️
Я. Брайс
73'
Замена
П. Москера
️️️️
Х. Гонсалес
73'
Желтая карточка
Я. Брайс
69'
69'
Замена
Х. Сеоане
️️️️
С. Касорла
41'
Желтая карточка
А. Бретонес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алькоркон
1
Хесус Руис
ВР
4
Óscar Rivas
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
8
Javier Pérez Mateo
ЦП
11
Хакобо Гонсалес
ПВ
22
I. Lopez
ЦФ
19
Christian Borrego
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
3
David Morillas
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Овьедо
13
Лео Роман
ВР
12
Дани Кальво
ЦЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
19
Луисми
ЦП
6
Джимми Суарес
(К)
ЦП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Sebas Moyano
ЦП
17
Вити Росада
ПВ
9
Алемао
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Алькоркон
33
Lucas Anacker
ВР
4
Хави Кастро
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
24
Икер Бильбао
ЦП
15
Javier Lara
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
19
Феде Вико
АП
89
Диего Соуза
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
Овьедо
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
16
Борха Санчес
ЛВ
21
Джонатан Дубасен
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
5
Сантьяго Хоменченко
ЦП
38
Masca
ЦФ
17
Борха
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
2-2-1-5
1
Руис
4
5
Чема
88
Брайс
8
11
Гонсалес
19
3
17
Гарсия
7
Аддаи
22
1-1-5-2-1
13
Роман
12
Кальво
11
Коломбатто
19
Луисми
18
де ла Фуэнте
8
Касорла
10
6
Суарес
17
Росада
23
Бретонес
9
Алемао
17
Гарсия
4
Кастро
4
Кастро
17
Гарсия
11
Гонсалес
5
Москера
5
Москера
11
Гонсалес
88
Брайс
21
21
88
Брайс
6
Суарес
21
Дубасен
21
Дубасен
6
Суарес
8
Касорла
20
Сеоане
20
Сеоане
8
Касорла
9
Алемао
17
Борха
17
Борха
9
Алемао
Остались в запасе
Алькоркон
Овьедо
33
Lucas Anacker
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
24
Икер Бильбао
ЦП
15
Javier Lara
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
19
Феде Вико
АП
89
Диего Соуза
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
5
Сантьяго Хоменченко
ЦП
16
Борха Санчес
ЛВ
38
Masca
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
33
Lucas Anacker
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
24
Икер Бильбао
ЦП
15
Javier Lara
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
19
Феде Вико
АП
89
Диего Соуза
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
5
Сантьяго Хоменченко
ЦП
16
Борха Санчес
ЛВ
38
Masca
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Алькоркон - Овьедо
2
2
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
17
8
Офсайды
2
2
Количество передач
243
565
Сейвы
2
5
Точность передач %
73
90
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Матчи команд
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Овьедо
Испания. Сегунда, 16 тур
Овьедо
- : -
30.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Кинтеро Гонсалес
(Уэльва)
Стадион:
Santo Domingo, Alcorcon
Новости команд
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