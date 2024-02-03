Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Уэска - Алькоркон
Уэска - Алькоркон: обзор матча 03 февраля 2024
Уэска
03.02.2024, суббота, 18:15
Испания. Сегунда, 25 тур
1 : 0
Завершен
Алькоркон
90+3'
С. Обенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уэска - Алькоркон
ГОЛ! 1:0!
С. Обенг
Пас отдал
I. Kortajarena
90'
+3
Замена
R. Tresaco
️️️️
Х. Муньос
84'
Желтая карточка
I. Kortajarena
78'
Замена
С. Обенг
️️️️
Э. Соррилья
73'
Замена
I. Kortajarena
️️️️
Х. Мартинес
73'
69'
Желтая карточка
I. Lopez
68'
Замена
J. Artola
️️️️
J. Lara
Замена
Х. Ньето
️️️️
H. Vallejo
63'
Замена
E. Lombardo
️️️️
Ж. Бласко
63'
38'
Желтая карточка
Х. Кинтилья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
5
Жереми Бласко
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
(К)
ЦЗ
22
Элади Соррилья
ЛВ
23
Oscar Sielva
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
14
Жерард Валентин
ПВ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
80
Hugo Vallejo
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Алькоркон
33
Lucas Anacker
ВР
4
Хави Кастро
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
8
Javier Pérez Mateo
ЦП
15
Javier Lara
(К)
ЦП
17
Виктор Гарсия
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
22
I. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
16
Carlos Gutiérrez
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ПЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
42
Кенто Хашимото
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
3
I. Martos
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
20
Самуэль Обенг
ЦФ
Алькоркон
1
Хесус Руис
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
24
Икер Бильбао
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
3
David Morillas
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
19
Christian Borrego
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
3-1-3-3
25
Фернандес
15
5
Бласко
5
Пулидо
23
22
Соррилья
24
Мартинес
14
Валентин
11
Муньос
80
3
3-3-4
33
4
Кастро
4
6
Кинтилья
88
Брайс
8
15
22
89
Соуза
7
Аддаи
17
Гарсия
80
2
Ньето
2
Ньето
80
24
Мартинес
10
10
24
Мартинес
5
Бласко
7
7
5
Бласко
11
Муньос
20
20
11
Муньос
22
Соррилья
20
Обенг
20
Обенг
22
Соррилья
15
21
21
15
Остались в запасе
Уэска
Алькоркон
1
Хуан Перес
ВР
16
Carlos Gutiérrez
ЦЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
42
Кенто Хашимото
ЦП
3
I. Martos
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
1
Хесус Руис
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
24
Икер Бильбао
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
3
David Morillas
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
19
Christian Borrego
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
16
Carlos Gutiérrez
ЦЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
42
Кенто Хашимото
ЦП
3
I. Martos
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
Остались в запасе
1
Хесус Руис
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
24
Икер Бильбао
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
3
David Morillas
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
19
Christian Borrego
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Фран Фернандес
Статистика матча Уэска - Алькоркон
1
2
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
8
15
Офсайды
0
1
Количество передач
429
405
Сейвы
4
2
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Информация о матче
Главный судья:
Херман Сид Камачо
Стадион:
Эль-Алькорас
Новости команд
Все
Уэска
Алькоркон
«Алькоркон» весело и пьяно отметил выход в Сегунду – дошло даже до купания в фонтане
2023.06.27 12:18
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
2022.02.10 17:21
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
2022.01.29 14:22
4
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
2022.02.10 17:21
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
2022.01.29 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
2022.01.27 09:26
1
«Алькоркон» весело и пьяно отметил выход в Сегунду – дошло даже до купания в фонтане
2023.06.27 12:18
Кубок Испании. «Алавес» добыл ничью в игре с «Алькорконом» и вышел в полуфинал
2017.01.24 23:07
Кубок Испании. «Алавес» вырвал победу над «Алькорконом» в первом матче 1/4 финала
2017.01.18 23:09
Кубок Испании. «Алькоркон» в серии пенальти обыграл «Эспаньол» и выбил каталонцев из турнира
2016.12.23 01:56
«Спартак» и дортмундская «Боруссия» не смогли приобрести сербского вратаря
2016.05.22 11:26
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+