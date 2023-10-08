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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Сарагоса - Алькоркон
Сарагоса - Алькоркон: обзор матча 08 октября 2023
Сарагоса
08.10.2023, воскресенье, 22:00
Испания. Сегунда, 10 тур
0 : 2
Завершен
Алькоркон
38'
J. Bravo
82'
Я. Брайс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарагоса - Алькоркон
Желтая карточка
И. Асон
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
П. Москера
Желтая карточка
М. Меса
88'
87'
Желтая карточка
Чема
Желтая карточка
В. Мольехо
85'
82'
ГОЛ! 0:2!
Я. Брайс
Пас отдал
Á. Bustos
Замена
С. Энрих
️️️️
Q. Lecoeuche
82'
Замена
М. Меса
️️️️
М. Вальехо
81'
Замена
В. Мольехо
️️️️
С. Бакиш
60'
Замена
М. Агуадо
️️️️
Х. Грау
60'
58'
Желтая карточка
Х. Руис
58'
Замена
Х. Кастро
️️️️
D. Morillas
58'
Замена
Á. Bustos
️️️️
J. Lara
51'
Замена
Я. Брайс
️️️️
J. Bravo
Замена
А. Франкес
️️️️
С. Моуриньо
46'
Желтая карточка
Х. Валера
45'
+4
38'
ГОЛ! 0:1!
J. Bravo
Желтая карточка
С. Моуриньо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
16
Гаэтан Пуссен
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
15
Jair Amador
ЦЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
20
Тони Мойя
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
20
Иван Асон
ЦФ
Алькоркон
1
Хесус Руис
ВР
5
Чема
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
15
Javier Lara
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
19
Christian Borrego
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
3
David Morillas
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Сарагоса
35
Guillermo Acín Labrador
ВР
13
Даниэль Ребольо
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
38
Andrés Borge Martín
ЦЗ
2
Marcos Luna
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
17
Серхио Бермехо
ЦП
18
Марк Агуадо
ЦП
26
Alberto Vaquero
ЦП
11
Виктор Мольехо
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
11
Майкель Меса
ЦФ
Алькоркон
33
Lucas Anacker
ВР
4
Хави Кастро
ЦЗ
29
Eric Callis
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
11
Хакобо Гонсалес
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
16
A. Lopez
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
11
Álvaro Bustos
ЦФ
3-2-1-4
16
Пуссен
15
Гамес
15
6
Моуриньо
20
Мойя
16
Грау
21
Вальехо
13
20
Асон
12
Бакиш
11
Валера
2-2-5
1
Руис
5
Чема
4
15
5
Москера
19
17
Гарсия
6
3
10
6
Моуриньо
16
Франкес
16
Франкес
6
Моуриньо
16
Грау
18
Агуадо
18
Агуадо
16
Грау
12
Бакиш
11
Мольехо
11
Мольехо
12
Бакиш
13
9
Энрих
9
Энрих
13
21
Вальехо
11
Меса
11
Меса
21
Вальехо
3
4
Кастро
4
Кастро
3
10
88
Брайс
88
Брайс
10
15
11
11
15
Остались в запасе
Сарагоса
Алькоркон
35
Guillermo Acín Labrador
ВР
13
Даниэль Ребольо
ВР
38
Andrés Borge Martín
ЦЗ
2
Marcos Luna
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
17
Серхио Бермехо
ЦП
26
Alberto Vaquero
ЦП
33
Lucas Anacker
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
11
Хакобо Гонсалес
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
16
A. Lopez
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Остались в запасе
35
Guillermo Acín Labrador
ВР
13
Даниэль Ребольо
ВР
38
Andrés Borge Martín
ЦЗ
2
Marcos Luna
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
17
Серхио Бермехо
ЦП
26
Alberto Vaquero
ЦП
Остались в запасе
33
Lucas Anacker
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
11
Хакобо Гонсалес
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
16
A. Lopez
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Статистика матча Сарагоса - Алькоркон
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
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