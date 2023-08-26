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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Вальядолид - Алькоркон
Вальядолид - Алькоркон: обзор матча 26 августа 2023
Вальядолид
26.08.2023, суббота, 22:30
Испания. Сегунда, 3 тур
0 : 2
Завершен
Алькоркон
35'
Х. Гонсалес
90+5'
Д. Соуза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Алькоркон
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
Д. Соуза
80'
Желтая карточка
D. Morillas
Замена
A. Quintana
️️️️
Г. Энрике
79'
79'
Замена
Чема
️️️️
Х. Гонсалес
Замена
Б. Акинсола
️️️️
Р. Кенеди
79'
70'
Желтая карточка
J. Artola
Замена
С. Леон
️️️️
И. Санчес
68'
Замена
С. Юрич
️️️️
В. Месегер
68'
67'
Замена
Ó. Rivas
️️️️
П. Москера
60'
Замена
В. Гарсия
️️️️
K. Obieta
Желтая карточка
В. Месегер
49'
38'
Желтая карточка
K. Obieta
35'
ГОЛ! 0:1!
Х. Гонсалес
23'
Желтая карточка
Я. Брайс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
12
Джон
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
17
Сесар де ла Хос
ЦП
6
Мончу
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
18
Рауль Моро
ЦФ
19
Ivan Bikoue
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Алькоркон
1
Хесус Руис
ВР
4
Хави Кастро
ЦЗ
11
Хакобо Гонсалес
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
3
David Morillas
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
19
Christian Borrego
ЦФ
22
I. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Вальядолид
1
Альваро Асевес
ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
27
Ivan Garriel Munoz
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
24
Станко Юрич
ОП
9
Хони Монтиэль
ЦП
16
Eugene Frimpong
ЦП
23
Ануар
ЦП
26
A. Quintana
ЦФ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Алькоркон
33
Lucas Anacker
ВР
5
Чема
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
15
Javier Lara
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
16
A. Lopez
ЦФ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
11
Álvaro Bustos
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
3-3-2-2
12
Джон
18
Эскудеро
13
Энрике
2
Перес
17
де ла Хос
6
Мончу
23
Месегер
29
Кенеди
10
Санчес
19
18
Моро
1-3-5
1
Руис
4
Кастро
11
Гонсалес
88
Брайс
5
Москера
3
22
19
21
7
Аддаи
23
Месегер
24
Юрич
24
Юрич
23
Месегер
13
Энрике
26
26
13
Энрике
29
Кенеди
30
Акинсола
30
Акинсола
29
Кенеди
10
Санчес
11
Леон
11
Леон
10
Санчес
11
Гонсалес
5
Чема
5
Чема
11
Гонсалес
5
Москера
4
4
5
Москера
21
17
Гарсия
17
Гарсия
21
Остались в запасе
Вальядолид
Алькоркон
1
Альваро Асевес
ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
27
Ivan Garriel Munoz
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
9
Хони Монтиэль
ЦП
16
Eugene Frimpong
ЦП
23
Ануар
ЦП
Главный тренер
Пауло Пеццолано
33
Lucas Anacker
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
15
Javier Lara
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
16
A. Lopez
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
11
Álvaro Bustos
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Остались в запасе
1
Альваро Асевес
ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
27
Ivan Garriel Munoz
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
9
Хони Монтиэль
ЦП
16
Eugene Frimpong
ЦП
23
Ануар
ЦП
Остались в запасе
33
Lucas Anacker
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
15
Javier Lara
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
16
A. Lopez
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
11
Álvaro Bustos
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Фран Фернандес
Статистика матча Вальядолид - Алькоркон
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
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Испания. Сегунда, 39 тур
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2 : 1
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