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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эйбар - Алькоркон
Эйбар - Алькоркон: обзор матча 21 апреля 2024
Эйбар
21.04.2024, воскресенье, 17:15
Испания. Сегунда, 36 тур
2 : 0
Завершен
Алькоркон
45+2'
Х. Баутиста
89'
J. Corpas (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйбар - Алькоркон
ГОЛ с пенальти! 2:0!
J. Corpas
89'
Замена
У. Венцедор
️️️️
М. Сориано
84'
Замена
С. Леон
️️️️
Х. Баутиста
83'
Замена
С. Альварес
️️️️
А. Техеро
74'
Замена
J. Corpas
️️️️
Стоичков
73'
Желтая карточка
А. Техеро
71'
Замена
К. де ла Фуэнте
️️️️
А. Акетче
68'
66'
Желтая карточка
J. Pérez Mateo
54'
Вторая желтая
I. Lopez
ГОЛ! 1:0!
Х. Баутиста
Пас отдал
А. Техеро
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
I. Lopez
41'
Желтая карточка
В. Гарсия
34'
Замена
J. Babin
️️️️
D. Morillas
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
22
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
(К)
ЦЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
23
Матеус Перейра
ЦП
21
Марио Сориано
ЦП
47
Агер Акетче
АП
19
Стоичков
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Алькоркон
1
Хесус Руис
ВР
4
Хави Кастро
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
8
Javier Pérez Mateo
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
19
Феде Вико
АП
17
Виктор Гарсия
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
19
Christian Borrego
ЦФ
3
David Morillas
(К)
ЦФ
22
I. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
21
F. Venancio
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Ander Madariaga
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
7
Кике
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
17
José Corpas
ЦФ
Алькоркон
33
Lucas Anacker
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
15
Javier Lara
ЦП
24
Икер Бильбао
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
28
Jaime Garrido
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Зидан
22
Гутьеррес
25
Беррокаль
23
Арбилья
23
Техеро
5
Ноласкоайн
23
Перейра
21
Сориано
47
Акетче
9
Баутиста
19
Стоичков
2-2-1-5
1
Руис
4
Кастро
4
8
5
Москера
19
Вико
17
Гарсия
22
3
19
10
23
Техеро
6
Альварес
6
Альварес
23
Техеро
21
Сориано
12
Венцедор
12
Венцедор
21
Сориано
47
Акетче
23
де ла Фуэнте
23
де ла Фуэнте
47
Акетче
9
Баутиста
11
Леон
11
Леон
9
Баутиста
19
Стоичков
17
17
19
Стоичков
3
6
6
3
Остались в запасе
Эйбар
Алькоркон
13
Йоель Родригес
ВР
21
F. Venancio
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
8
Ander Madariaga
ЦП
7
Кике
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
33
Lucas Anacker
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
15
Javier Lara
ЦП
24
Икер Бильбао
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
28
Jaime Garrido
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
21
F. Venancio
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
8
Ander Madariaga
ЦП
7
Кике
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
Остались в запасе
33
Lucas Anacker
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
15
Javier Lara
ЦП
24
Икер Бильбао
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
28
Jaime Garrido
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Главный тренер
Фран Фернандес
Статистика матча Эйбар - Алькоркон
1
1
3
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
14
11
Количество передач
652
255
Сейвы
3
3
Точность передач %
87
63
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гузман Мансилья
Стадион:
Ipurua Municipal Stadium, Eibar
Новости команд
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Алькоркон
«Алькоркон» весело и пьяно отметил выход в Сегунду – дошло даже до купания в фонтане
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2023.05.29 01:45
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2017.01.18 23:09
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2016.05.22 11:26
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