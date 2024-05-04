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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Картахена - Алькоркон
Картахена - Алькоркон: обзор матча 04 мая 2024
Картахена
04.05.2024, суббота, 22:00
Испания. Сегунда, 38 тур
1 : 0
Завершен
Алькоркон
34'
Х. Искьердо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Картахена - Алькоркон
90'
+4
Желтая карточка
Х. Кинтилья
Замена
Г. Верду
️️️️
А. Родригес
87'
85'
Замена
J. Lara
️️️️
Я. Брайс
Замена
Х. Нарваэс
️️️️
Л. Муньос
76'
73'
Замена
Х. Кинтилья
️️️️
I. Lopez
73'
Замена
Ф. Вико
️️️️
J. Bravo
Замена
М. Рико
️️️️
Д. Мусто
66'
Замена
Д. Поведа
️️️️
А. Ортуньо
66'
Замена
D. Moreno
️️️️
Х. Искьердо
66'
ГОЛ! 1:0!
Х. Искьердо
Пас отдал
Л. Муньос
34'
29'
Желтая карточка
Чема
Желтая карточка
Д. Мусто
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Картахена
13
Raúl Lizoain
ВР
4
Педро Алкала
(К)
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
14
Иван Калеро
ПЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
18
Дамьян Мусто
ОП
6
Томас Аларкон
ОП
8
Луис Муньос
ОП
17
Анди Родригес
ЦП
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Алькоркон
1
Хесус Руис
ВР
4
Óscar Rivas
ЦЗ
5
Чема
(К)
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
8
Javier Pérez Mateo
ЦП
11
Хакобо Гонсалес
ПВ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
22
I. Lopez
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
19
Christian Borrego
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Картахена
30
Jhafets Reyes
ВР
1
Tomas Mejías
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
10
Ivan Ayllon
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Алькоркон
33
Lucas Anacker
ВР
4
Хави Кастро
ЦЗ
29
Eric Callis
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
15
Javier Lara
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
19
Феде Вико
АП
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
4-3-1-1-1
13
4
Алкала
22
Кико
3
Фонтан
14
Калеро
18
Мусто
6
Аларкон
8
Муньос
17
Родригес
20
Искьердо
9
Ортуньо
2-2-1-5
1
Руис
4
5
Чема
88
Брайс
8
11
Гонсалес
17
Гарсия
19
33
Санка
10
22
17
Родригес
5
Верду
5
Верду
17
Родригес
20
Искьердо
21
21
20
Искьердо
18
Мусто
17
Рико
17
Рико
18
Мусто
8
Муньос
12
Нарваэс
12
Нарваэс
8
Муньос
9
Ортуньо
9
Поведа
9
Поведа
9
Ортуньо
22
6
Кинтилья
6
Кинтилья
22
88
Брайс
15
15
88
Брайс
10
19
Вико
19
Вико
10
Остались в запасе
Картахена
Алькоркон
30
Jhafets Reyes
ВР
1
Tomas Mejías
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
16
Арнау Ортис
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
10
Ivan Ayllon
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
33
Lucas Anacker
ВР
4
Хави Кастро
ЦЗ
29
Eric Callis
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Остались в запасе
30
Jhafets Reyes
ВР
1
Tomas Mejías
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
16
Арнау Ортис
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
10
Ivan Ayllon
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
Остались в запасе
33
Lucas Anacker
ВР
4
Хави Кастро
ЦЗ
29
Eric Callis
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Главный тренер
Фран Фернандес
Статистика матча Картахена - Алькоркон
1
2
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
0
7
Нарушения
10
19
Офсайды
1
2
Количество передач
334
383
Сейвы
1
3
Точность передач %
73
77
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Кинтеро Гонсалес
(Уэльва)
Стадион:
Cartagonova, Cartagena
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«Алькоркон» весело и пьяно отметил выход в Сегунду – дошло даже до купания в фонтане
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5
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2020.02.19 23:55
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2022.01.05 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
2021.02.17 15:48
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
2020.02.20 15:34
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1
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