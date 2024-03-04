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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльче - Алькоркон
Эльче - Алькоркон: обзор матча 04 марта 2024
Эльче
04.03.2024, понедельник, 22:30
Испания. Сегунда, 29 тур
3 : 0
Завершен
Алькоркон
10'
М. Эль-Гезуани
27'
Т. Моренте (П)
37'
Н. Фернандес Меркау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Алькоркон
90'
+1
Желтая карточка
J. Babin
Замена
А. Фебас
️️️️
Н. Кастро
78'
70'
Замена
K. Obieta
️️️️
Ф. Вико
Замена
Х. Салинас
️️️️
Хосан
65'
63'
Замена
И. Бильбао
️️️️
Я. Брайс
Желтая карточка
Н. Кастро
54'
Замена
С. Бермехо
️️️️
А. Пучмаль
46'
46'
Замена
П. Москера
️️️️
J. Bravo
45'
Желтая карточка
В. Гарсия
ГОЛ! 3:0!
Н. Фернандес Меркау
Пас отдал
А. Пучмаль
37'
Замена
B. Garcés
️️️️
М. Эль-Гезуани
30'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Моренте
27'
18'
Желтая карточка
J. Bravo
ГОЛ! 1:0!
М. Эль-Гезуани
Пас отдал
К. Клер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
6
Педро Бигас
(К)
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
18
Джон Дональд
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
8
Николас Кастро
АП
17
Хосан
ПВ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Алькоркон
33
Lucas Anacker
ВР
5
Чема
ЦЗ
4
Хави Кастро
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
19
Феде Вико
АП
11
Хакобо Гонсалес
ПВ
6
Jean-Sylvain Babin
(К)
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
19
Christian Borrego
ЦФ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Эльче
8
Мигель Сан Роман
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
17
Серхио Бермехо
ЦП
22
Рафа Нуньес
ЦФ
10
Cristian Salvador
ЦФ
11
Ману Ньето
ЦФ
18
Borja Garcés
ЦФ
Алькоркон
1
Хесус Руис
ВР
4
Óscar Rivas
ЦЗ
29
Eric Callis
ЦЗ
15
Javier Lara
ЦП
24
Икер Бильбао
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
3
David Morillas
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
3-3-3-1
1
Дитуро
7
Фернандес Меркау
6
Бигас
18
Клер
18
Дональд
4
Мендоса
17
Пучмаль
20
Моренте
8
Кастро
17
Хосан
9
Эль-Гезуани
3-1-2-4
33
5
Чема
4
Кастро
6
Кинтилья
88
Брайс
11
Гонсалес
19
Вико
17
Гарсия
19
10
6
17
Хосан
12
Салинас
12
Салинас
17
Хосан
8
Кастро
14
Фебас
14
Фебас
8
Кастро
17
Пучмаль
17
Бермехо
17
Бермехо
17
Пучмаль
9
Эль-Гезуани
18
18
9
Эль-Гезуани
88
Брайс
24
Бильбао
24
Бильбао
88
Брайс
10
5
Москера
5
Москера
10
19
Вико
21
21
19
Вико
Остались в запасе
Эльче
Алькоркон
8
Мигель Сан Роман
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
22
Рафа Нуньес
ЦФ
10
Cristian Salvador
ЦФ
11
Ману Ньето
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
1
Хесус Руис
ВР
4
Óscar Rivas
ЦЗ
29
Eric Callis
ЦЗ
15
Javier Lara
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
3
David Morillas
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Остались в запасе
8
Мигель Сан Роман
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
22
Рафа Нуньес
ЦФ
10
Cristian Salvador
ЦФ
11
Ману Ньето
ЦФ
Остались в запасе
1
Хесус Руис
ВР
4
Óscar Rivas
ЦЗ
29
Eric Callis
ЦЗ
15
Javier Lara
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
3
David Morillas
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Главный тренер
Фран Фернандес
Статистика матча Эльче - Алькоркон
1
3
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
0
Нарушения
14
15
Офсайды
1
1
Количество передач
505
278
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
70
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Информация о матче
Главный судья:
Адриан Кордеро Вега
Стадион:
Мартинес Валеро
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