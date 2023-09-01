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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Алькоркон - Расинг де Феррол
Алькоркон - Расинг де Феррол: обзор матча 01 сентября 2023
Алькоркон
01.09.2023, пятница, 20:30
Испания. Сегунда, 4 тур
1 : 1
Завершен
Расинг де Феррол
90+3'
Д. Соуза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алькоркон - Расинг де Феррол
ГОЛ! 1:0!
Д. Соуза
Пас отдал
Ó. Rivas
90'
+3
Замена
J. Artola
️️️️
Х. Гонсалес
86'
Замена
Ó. Rivas
️️️️
Я. Брайс
86'
83'
Замена
А. Хименес
️️️️
S. Merino
83'
Замена
️️️️
Х. Сене
Желтая карточка
Д. Соуза
81'
77'
Замена
Д. Кастро
️️️️
E. Clemente
Желтая карточка
Я. Брайс
67'
64'
Замена
Ф. Мансанара
️️️️
Э. Пена
57'
Желтая карточка
B. Martínez
Замена
Д. Соуза
️️️️
K. Obieta
56'
Желтая карточка
K. Obieta
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алькоркон
1
Хесус Руис
ВР
4
Хави Кастро
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
11
Хакобо Гонсалес
ЦП
22
I. Lopez
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
19
Christian Borrego
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
3
David Morillas
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
22
Brais Martínez
ЦЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
7
Карлос Висенте
ЦП
8
Хесус Берналь
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
8
Эбер Пена
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Алькоркон
33
Lucas Anacker
ВР
4
Óscar Rivas
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
21
Juan Artola
ЦП
15
Javier Lara
ЦП
11
Álvaro Bustos
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
16
A. Lopez
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
Расинг де Феррол
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
3
Fernando Pumar
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
16
Фран Мансанара
ЦФ
15
Давид Кастро
ЦФ
16
Мойсес Дельгадо
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
1-3-5
1
Руис
4
Кастро
5
Москера
88
Брайс
11
Гонсалес
19
6
3
7
Аддаи
21
3-2-5
13
22
14
5
7
Висенте
8
Берналь
14
Лосада
2
Куберо
10
Сене
8
Пена
9
88
Брайс
4
4
88
Брайс
11
Гонсалес
21
21
11
Гонсалес
21
89
Соуза
89
Соуза
21
8
Пена
16
Мансанара
16
Мансанара
8
Пена
5
15
Кастро
15
Кастро
5
9
20
Хименес
20
Хименес
9
Остались в запасе
Алькоркон
Расинг де Феррол
33
Lucas Anacker
ВР
5
Чема
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
15
Javier Lara
ЦП
11
Álvaro Bustos
ЦФ
16
A. Lopez
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
3
Fernando Pumar
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
16
Мойсес Дельгадо
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Остались в запасе
33
Lucas Anacker
ВР
5
Чема
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
15
Javier Lara
ЦП
11
Álvaro Bustos
ЦФ
16
A. Lopez
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
3
Fernando Pumar
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
16
Мойсес Дельгадо
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Главный тренер
Алехандро Менендес
Статистика матча Алькоркон - Расинг де Феррол
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
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