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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эспаньол - Алькоркон
Эспаньол - Алькоркон: обзор матча 26 ноября 2023
Эспаньол
26.11.2023, воскресенье, 23:00
Испания. Сегунда, 17 тур
2 : 0
Завершен
Алькоркон
45+1'
П. Милья
57'
Ж. Каррерас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Алькоркон
Замена
С. Гомес
️️️️
Л. Кабрера
87'
Желтая карточка
Х. Грагера
85'
85'
Замена
D. Morillas
️️️️
I. Lopez
Замена
Б. Кейта
️️️️
П. Милья
77'
Замена
Рамон
️️️️
Б. Оливан
77'
74'
Замена
J. Pérez Mateo
️️️️
Я. Брайс
74'
Замена
J. Artola
️️️️
Д. Соуза
70'
Вторая желтая
В. Гарсия
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
68'
Замена
К. Баре
️️️️
А. Агуадо
66'
Замена
С. Санчес
️️️️
Ж. Каррерас
66'
61'
Желтая карточка
В. Гарсия
ГОЛ! 2:0!
Ж. Каррерас
57'
55'
Замена
В. Гарсия
️️️️
J. Lara
ГОЛ! 1:0!
П. Милья
Пас отдал
Э. Экспозито
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
(К)
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
20
Хосе Грагера
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Алькоркон
1
Хесус Руис
ВР
4
Хави Кастро
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
15
Javier Lara
(К)
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
19
Christian Borrego
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
22
I. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
13
Рамон
ЛЗ
27
Català
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
88
Кейди Баре
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
29
Omar Sadik
ЦФ
Алькоркон
33
Lucas Anacker
ВР
5
Чема
ЦЗ
29
Eric Callis
ЦЗ
8
Javier Pérez Mateo
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
3
David Morillas
ЦФ
30
Iñigo García
ЦФ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
11
Álvaro Bustos
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
4-3-2-1
1
Пачеко
5
Оливан
12
Калеро
6
Кабрера
23
Эль-Хилали
20
Грагера
18
Агуадо
8
Экспозито
11
Милья
17
Каррерас
22
Брейтуэйт
3-3-4
1
Руис
4
Кастро
4
6
Кинтилья
88
Брайс
15
5
Москера
22
89
Соуза
7
Аддаи
19
5
Оливан
13
Рамон
13
Рамон
5
Оливан
6
Кабрера
21
Гомес
21
Гомес
6
Кабрера
18
Агуадо
88
Баре
88
Баре
18
Агуадо
17
Каррерас
25
Санчес
25
Санчес
17
Каррерас
11
Милья
17
Кейта
17
Кейта
11
Милья
88
Брайс
8
8
88
Брайс
89
Соуза
21
21
89
Соуза
22
3
3
22
15
17
Гарсия
17
Гарсия
15
Остались в запасе
Эспаньол
Алькоркон
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
27
Català
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
10
Поль Лосано
ЦП
7
Хави Пуадо
ЛВ
29
Omar Sadik
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
33
Lucas Anacker
ВР
5
Чема
ЦЗ
29
Eric Callis
ЦЗ
30
Iñigo García
ЦФ
11
Álvaro Bustos
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
27
Català
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
10
Поль Лосано
ЦП
7
Хави Пуадо
ЛВ
29
Omar Sadik
ЦФ
Остались в запасе
33
Lucas Anacker
ВР
5
Чема
ЦЗ
29
Eric Callis
ЦЗ
30
Iñigo García
ЦФ
11
Álvaro Bustos
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Главный тренер
Фран Фернандес
Статистика матча Эспаньол - Алькоркон
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Санчес Лопес
Стадион:
Стейдж Фронт
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