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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леганес - Алькоркон
Леганес - Алькоркон: обзор матча 18 февраля 2024
Леганес
18.02.2024, воскресенье, 18:15
Испания. Сегунда, 27 тур
3 : 0
Завершен
Алькоркон
18'
Д. Гарсия
66'
Ф. Портильо
81'
Д. Раба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леганес - Алькоркон
Замена
Х. Чикко
️️️️
Д. Раба
87'
Замена
Х. Крус
️️️️
М. де ла Фуэнте
87'
Замена
A. Diyaeddine
️️️️
Э. Франкеса
87'
86'
Замена
И. Бильбао
️️️️
J. Pérez Mateo
85'
Желтая карточка
J. Pérez Mateo
Желтая карточка
И. Ундабаррена
85'
85'
Желтая карточка
Ó. Rivas
ГОЛ! 3:0!
Д. Раба
Пас отдал
Н. Джуара
81'
76'
Замена
J. Lara
️️️️
Я. Брайс
Замена
Н. Джуара
️️️️
Д. Гарсия
75'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Портильо
Пас отдал
Д. Раба
66'
60'
Замена
Ф. Вико
️️️️
Х. Гонсалес
Замена
Д. Брашанац
️️️️
И. Нею
55'
48'
Желтая карточка
Я. Брайс
Желтая карточка
С. Гонсалес
45'
+3
Желтая карточка
И. Нею
42'
Желтая карточка
Д. Раба
38'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гарсия
Пас отдал
Х. Мирамон
18'
7'
Желтая карточка
Х. Кастро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Диего Конде
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
(К)
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Алькоркон
33
Lucas Anacker
ВР
4
Хави Кастро
(К)
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
8
Javier Pérez Mateo
ЦП
11
Хакобо Гонсалес
ПВ
22
I. Lopez
ЦФ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
19
Christian Borrego
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Леганес
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
5
Borja López
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
7
Найс Джуара
ЦП
14
Хулиан Чикко
ЦП
6
Luis Perea
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
19
Хуан Крус
АП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
Алькоркон
1
Хесус Руис
ВР
5
Чема
ЦЗ
15
Javier Lara
ЦП
24
Икер Бильбао
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
19
Феде Вико
АП
33
Марсиано Санка
ЦФ
3
David Morillas
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Конде
15
Франкеса
23
Саэнс
55
Гонсалес
21
Мирамон
91
Нею
8
Ундабаррена
20
Портильо
9
Гарсия
24
де ла Фуэнте
19
Раба
3-2-1-4
33
4
Кастро
4
6
Кинтилья
88
Брайс
8
11
Гонсалес
19
89
Соуза
17
Гарсия
22
15
Франкеса
4
4
15
Франкеса
9
Гарсия
7
Джуара
7
Джуара
9
Гарсия
19
Раба
14
Чикко
14
Чикко
19
Раба
91
Нею
5
Брашанац
5
Брашанац
91
Нею
24
де ла Фуэнте
19
Крус
19
Крус
24
де ла Фуэнте
88
Брайс
15
15
88
Брайс
8
24
Бильбао
24
Бильбао
8
11
Гонсалес
19
Вико
19
Вико
11
Гонсалес
Остались в запасе
Леганес
Алькоркон
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
5
Borja López
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Luis Perea
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
1
Хесус Руис
ВР
5
Чема
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
33
Марсиано Санка
ЦФ
3
David Morillas
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Остались в запасе
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
5
Borja López
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Luis Perea
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
Остались в запасе
1
Хесус Руис
ВР
5
Чема
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
33
Марсиано Санка
ЦФ
3
David Morillas
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Фран Фернандес
Статистика матча Леганес - Алькоркон
4
4
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
5
3
Нарушения
23
15
Офсайды
0
1
Количество передач
440
289
Сейвы
5
2
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Фуэнтес Молина
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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2025.09.10 15:21
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1
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