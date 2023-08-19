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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Алькоркон - Леганес
Алькоркон - Леганес: обзор матча 19 августа 2023
Алькоркон
19.08.2023, суббота, 23:00
Испания. Сегунда, 2 тур
0 : 2
Завершен
Леганес
49'
И. Ундабаррена
71'
Д. Раба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алькоркон - Леганес
Желтая карточка
В. Гарсия
90'
+1
89'
Замена
Х. Чикко
️️️️
С. Сиссе
89'
Замена
Д. Поведа
️️️️
Д. Гарсия
85'
Замена
Н. Гарсия
️️️️
Д. Раба
81'
Замена
И. Нею
️️️️
И. Ундабаррена
71'
ГОЛ! 0:2!
Д. Раба
Замена
A. Lopez
️️️️
J. Artola
64'
Замена
Á. Bustos
️️️️
Х. Гонсалес
64'
Желтая карточка
K. Obieta
63'
60'
Желтая карточка
А. Арамбарри
Замена
K. Obieta
️️️️
Я. Брайс
55'
49'
ГОЛ! 0:1!
И. Ундабаррена
Пас отдал
Э. Франкеса
46'
Желтая карточка
Э. Франкеса
29'
Желтая карточка
Д. Раба
Желтая карточка
П. Москера
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алькоркон
1
Хесус Руис
ВР
4
Хави Кастро
ЦЗ
11
Хакобо Гонсалес
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
17
Виктор Гарсия
ЦФ
19
Christian Borrego
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
3
David Morillas
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Леганес
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
6
Luis Perea
ЦП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
13
Dani Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Алькоркон
33
Lucas Anacker
ВР
5
Чема
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
15
Javier Lara
ЦП
22
I. Lopez
ЦФ
28
Jaime Garrido
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
11
Álvaro Bustos
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
16
A. Lopez
ЦФ
Леганес
13
Диего Конде
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
20
Хосема
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
91
Иван Нею
ОП
14
Хулиан Чикко
ЦП
11
Наим Гарсия
ЦП
26
Alejandro Gil
ЦП
9
Дарио Поведа
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
29
Sergio Navarro
ЦФ
29
Piri
ЦФ
1-4-5
1
Руис
4
Кастро
11
Гонсалес
5
Москера
21
88
Брайс
19
6
3
7
Аддаи
17
Гарсия
3-2-3-3
12
Ньом
4
Арамбарри
55
Гонсалес
21
Мирамон
15
Франкеса
6
8
Ундабаррена
8
Сиссе
13
9
Гарсия
19
Раба
88
Брайс
21
21
88
Брайс
11
Гонсалес
11
11
11
Гонсалес
21
16
16
21
8
Ундабаррена
91
Нею
91
Нею
8
Ундабаррена
8
Сиссе
14
Чикко
14
Чикко
8
Сиссе
19
Раба
11
Гарсия
11
Гарсия
19
Раба
9
Гарсия
9
Поведа
9
Поведа
9
Гарсия
Остались в запасе
Алькоркон
Леганес
33
Lucas Anacker
ВР
5
Чема
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
15
Javier Lara
ЦП
22
I. Lopez
ЦФ
28
Jaime Garrido
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
13
Диего Конде
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
20
Хосема
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
26
Alejandro Gil
ЦП
19
Хавьер Авилес
ЦФ
29
Sergio Navarro
ЦФ
29
Piri
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
33
Lucas Anacker
ВР
5
Чема
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
15
Javier Lara
ЦП
22
I. Lopez
ЦФ
28
Jaime Garrido
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
20
Хосема
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
26
Alejandro Gil
ЦП
19
Хавьер Авилес
ЦФ
29
Sergio Navarro
ЦФ
29
Piri
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Алькоркон - Леганес
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
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