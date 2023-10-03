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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Алькоркон - Альбасете
Алькоркон - Альбасете: обзор матча 03 октября 2023
Алькоркон
03.10.2023, вторник, 20:00
Испания. Сегунда, 9 тур
1 : 2
Завершен
Альбасете
59'
Д. Соуза (П)
28'
А. Пачеко
66'
М. Фустер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алькоркон - Альбасете
90'
+2
Замена
Х. Сильва
️️️️
А. Килес
90'
Желтая карточка
Д. Альтубе
81'
Желтая карточка
А. Килес
78'
Замена
Л. Олаэчеа
️️️️
А. Пачеко
Замена
J. Lara
️️️️
Я. Брайс
77'
66'
ГОЛ! 1:2!
М. Фустер
Пас отдал
К. Исаак
Замена
K. Obieta
️️️️
Д. Соуза
63'
60'
Замена
М. Фустер
️️️️
Д. Эскриче
60'
Замена
К. Исаак
️️️️
R. Rodriguez
60'
Замена
И. Марин
️️️️
S. Shashoua
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Соуза
59'
58'
Желтая карточка
T. Datković
Замена
П. Москера
️️️️
A. Lopez
57'
45'
+1
Желтая карточка
А. Родригес
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Пачеко
24'
Желтая карточка
Д. Эскриче
18'
Желтая карточка
C. Glauder
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алькоркон
1
Хесус Руис
ВР
5
Чема
ЦЗ
4
Хави Кастро
ЦЗ
11
Хакобо Гонсалес
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
17
Виктор Гарсия
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
11
Álvaro Bustos
ЦФ
16
A. Lopez
ЦФ
22
I. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Альбасете
13
Диего Альтубе
ВР
22
Альваро Родригес
ЦЗ
17
Julio Alonso
ЦЗ
6
Антонио Пачеко
ЦП
14
R. Rodriguez
ЦФ
30
Дани Эскриче
ЦФ
19
S. Shashoua
ЦФ
9
Альберто Килес
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
2
Mohammed Djetei
ЦФ
15
Toni Datković
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Алькоркон
33
Lucas Anacker
ВР
4
Óscar Rivas
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
15
Javier Lara
ЦП
19
Christian Borrego
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
27
Eric Gómez
ЦФ
3
David Morillas
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
Альбасете
13
Bernabé Barragán
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
14
Ману Фустер
ЦП
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
29
Luis Roldán
ЦП
2
Карлос Исаак
ЦФ
12
Игинио Марин
ЦФ
2-3-5
1
Руис
5
Чема
4
Кастро
11
Гонсалес
21
88
Брайс
89
Соуза
22
16
11
17
Гарсия
2-1-5
13
Альтубе
22
Родригес
17
6
Пачеко
19
15
2
5
9
Килес
16
5
Москера
5
Москера
16
88
Брайс
15
15
88
Брайс
89
Соуза
21
21
89
Соуза
9
Килес
33
Сильва
33
Сильва
9
Килес
30
Эскриче
14
Фустер
14
Фустер
30
Эскриче
6
Пачеко
14
Олаэчеа
14
Олаэчеа
6
Пачеко
14
2
Исаак
2
Исаак
14
19
12
Марин
12
Марин
19
Остались в запасе
Алькоркон
Альбасете
33
Lucas Anacker
ВР
4
Óscar Rivas
ЦЗ
19
Christian Borrego
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
27
Eric Gómez
ЦФ
3
David Morillas
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
13
Bernabé Barragán
ВР
29
Luis Roldán
ЦП
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Остались в запасе
33
Lucas Anacker
ВР
4
Óscar Rivas
ЦЗ
19
Christian Borrego
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
27
Eric Gómez
ЦФ
3
David Morillas
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
Остались в запасе
13
Bernabé Barragán
ВР
29
Luis Roldán
ЦП
Главный тренер
Фран Фернандес
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Статистика матча Алькоркон - Альбасете
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Альбасете
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
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