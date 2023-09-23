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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Алькоркон - Уэска
Алькоркон - Уэска: обзор матча 23 сентября 2023
Алькоркон
23.09.2023, суббота, 22:00
Испания. Сегунда, 7 тур
0 : 2
Завершен
Уэска
21'
M. Loureiro
25'
С. Обенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алькоркон - Уэска
85'
Замена
Д. Боливар
️️️️
А. Канте
85'
Замена
I. Vilarrasa
️️️️
I. Martos
Замена
J. Bravo
️️️️
J. Lara
80'
Замена
J. Artola
️️️️
Х. Гонсалес
80'
75'
Замена
Х. Муньос
️️️️
J. Mier
74'
Замена
Ж. Бласко
️️️️
H. Vallejo
Желтая карточка
П. Москера
67'
56'
Замена
К. Хашимото
️️️️
С. Обенг
Замена
Д. Соуза
️️️️
Я. Брайс
46'
Желтая карточка
Я. Брайс
45'
+1
Замена
В. Гарсия
️️️️
D. Morillas
40'
25'
ГОЛ! 0:2!
С. Обенг
Пас отдал
H. Vallejo
21'
ГОЛ! 0:1!
M. Loureiro
Пас отдал
O. Sielva
7'
Желтая карточка
J. Mier
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алькоркон
1
Хесус Руис
ВР
5
Чема
ЦЗ
11
Хакобо Гонсалес
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
15
Javier Lara
ЦП
19
Christian Borrego
ЦФ
22
I. Lopez
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
3
David Morillas
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ЦП
23
Oscar Sielva
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
3
I. Martos
ЦФ
28
Абубакари Канте
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
80
Hugo Vallejo
ЦФ
20
Самуэль Обенг
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Алькоркон
33
Lucas Anacker
ВР
4
Óscar Rivas
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
21
Juan Artola
ЦП
21
K. Obieta
ЦФ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
16
A. Lopez
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
11
Álvaro Bustos
ЦФ
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
42
Кенто Хашимото
ЦП
7
Ману Рико
ЦП
9
Джованни Боливар
ЦФ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
31
Diego Aznar
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
1-4-5
1
Руис
5
Чема
11
Гонсалес
5
Москера
15
88
Брайс
22
7
Аддаи
3
6
19
2-2-1-5
25
Фернандес
15
5
Пулидо
2
Ньето
23
24
Мартинес
3
20
Обенг
80
6
28
Канте
11
Гонсалес
21
21
11
Гонсалес
3
17
Гарсия
17
Гарсия
3
15
10
10
15
88
Брайс
89
Соуза
89
Соуза
88
Брайс
80
5
Бласко
5
Бласко
80
20
Обенг
42
Хашимото
42
Хашимото
20
Обенг
28
Канте
9
Боливар
9
Боливар
28
Канте
3
3
3
3
6
11
Муньос
11
Муньос
6
Остались в запасе
Алькоркон
Уэска
33
Lucas Anacker
ВР
4
Óscar Rivas
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
21
K. Obieta
ЦФ
16
A. Lopez
ЦФ
11
Álvaro Bustos
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
1
Хуан Перес
ВР
16
Алекс Бальбоа
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
7
Ману Рико
ЦП
20
Rafael Tresaco
ЦФ
31
Diego Aznar
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
33
Lucas Anacker
ВР
4
Óscar Rivas
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
21
K. Obieta
ЦФ
16
A. Lopez
ЦФ
11
Álvaro Bustos
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
16
Алекс Бальбоа
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
7
Ману Рико
ЦП
20
Rafael Tresaco
ЦФ
31
Diego Aznar
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Алькоркон - Уэска
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
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2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
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2022.02.10 17:21
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2022.01.29 14:22
4
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