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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Алькоркон - Леванте
Алькоркон - Леванте: обзор матча 16 сентября 2023
Алькоркон
16.09.2023, суббота, 19:30
Испания. Сегунда, 6 тур
0 : 2
Завершен
Леванте
36'
О. Рей
80'
Р. Бруге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алькоркон - Леванте
Желтая карточка
Х. Гонсалес
90'
88'
Замена
Г. Кочорашвили
️️️️
С. Лосано
Замена
J. Lara
️️️️
П. Москера
84'
Замена
K. Obieta
️️️️
Чема
84'
80'
ГОЛ! 0:2!
Р. Бруге
Пас отдал
С. Лосано
69'
Замена
А. де ла Фуэнте
️️️️
С. Поштиго
Замена
A. Lopez
️️️️
Ó. Rivas
62'
Желтая карточка
Ó. Rivas
59'
58'
Замена
Р. Бруге
️️️️
А. Кантеро
58'
Замена
Ó. Clemente
️️️️
Д. Гомес
52'
Желтая карточка
А. Кантеро
Желтая карточка
В. Гарсия
50'
49'
Желтая карточка
А. Капа
48'
Желтая карточка
Д. Гомес
Замена
В. Гарсия
️️️️
D. Morillas
46'
Желтая карточка
П. Москера
44'
36'
ГОЛ! 0:1!
О. Рей
Вторая желтая
Х. Кастро
29'
Желтая карточка
Х. Кастро
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алькоркон
1
Хесус Руис
ВР
4
Хави Кастро
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
89
Диего Соуза
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
3
David Morillas
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
19
Christian Borrego
ЦФ
22
I. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Леванте
1
Андрес
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
20
Ориоль Рей
ОП
21
Серхио Лосано
ЦП
9
Мохамед Булдини
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Алькоркон
33
Lucas Anacker
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
21
Juan Artola
ЦП
15
Javier Lara
ЦП
11
Хакобо Гонсалес
ЦП
17
Виктор Гарсия
ЦФ
16
A. Lopez
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
11
Álvaro Bustos
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
Леванте
25
Жоан Фемениас
ВР
41
Marcos Navarro
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
10
Óscar Clemente
ЦП
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
7
Рохер Бруге
ПВ
23
Фабрисио
ЦФ
3-1-5
1
Руис
4
Кастро
5
Чема
4
5
Москера
3
22
19
7
Аддаи
6
4-1-1-2-2
1
Андрес
2
Капа
3
Муньос
16
Валье
21
Поштиго
20
Рей
21
Лосано
21
Кантеро
21
Гарсия
99
Гомес
9
Булдини
5
Москера
15
15
5
Москера
3
17
Гарсия
17
Гарсия
3
4
16
16
4
5
Чема
21
21
5
Чема
21
Поштиго
4
де ла Фуэнте
4
де ла Фуэнте
21
Поштиго
99
Гомес
10
10
99
Гомес
21
Лосано
8
Кочорашвили
8
Кочорашвили
21
Лосано
21
Кантеро
7
Бруге
7
Бруге
21
Кантеро
Остались в запасе
Алькоркон
Леванте
33
Lucas Anacker
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
21
Juan Artola
ЦП
11
Хакобо Гонсалес
ЦП
10
Juanma Bravo
ЦФ
11
Álvaro Bustos
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
25
Жоан Фемениас
ВР
41
Marcos Navarro
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
23
Фабрисио
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
33
Lucas Anacker
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
21
Juan Artola
ЦП
11
Хакобо Гонсалес
ЦП
10
Juanma Bravo
ЦФ
11
Álvaro Bustos
ЦФ
Остались в запасе
25
Жоан Фемениас
ВР
41
Marcos Navarro
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
23
Фабрисио
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Алькоркон - Леванте
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Леванте
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
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